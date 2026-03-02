Los parques nacionales estadounidenses que son gratuitos durante todo el año y sus principales atractivos

Parques de bajo costo como North Cascades, New River Gorge y Voyageurs garantizan acceso a ecosistemas diversos y actividades naturales sin necesidad de grandes gastos (National Park Service)

El sistema de parques nacionales de Estados Unidos enfrenta una transformación en su acceso: mientras algunos de los parques más reconocidos incrementaron sus tarifas de entrada, una parte significativa permanece abierta al público sin costo alguno, lo que permite a millones de visitantes explorar paisajes naturales de valor excepcional y relevancia histórica sin pagar entrada.

Para quienes planifican un recorrido o desean disfrutar de estos entornos sin incurrir en gastos elevados, existen al menos 12 parques nacionales accesibles en automóvil y destacados por ofrecer ingreso gratuito durante todo el año, de acuerdo con información difundida por USA Today.

La red incluye sitios donde la entrada sigue siendo gratuita incluso ante el aumento de precios en destinos emblemáticos, situación que afecta principalmente a turistas extranjeros, quienes deberán abonar hasta USD 100 adicionales en concepto de tarifa para no residentes desde 2026 en diversos parques con acceso pago, según los datos publicados por el National Park Service.

Lugares naturales icónicos de Estados Unidos, como el Grand Canyon National Park, enfrentan las subas de tarifas para sus visitantes (REUTERS/Rebecca Noble)

Más de 430 parques, una red diversa y acceso gratuito

Estados Unidos cuenta con más de 430 áreas protegidas bajo la administración del National Park Service. Kathy Kupper, vocera de la agencia, informó en USA Today que este extenso sistema abarca desde campos de batalla nacionales hasta costas marítimas y que existe “al menos uno en cada estado”, cada uno relatando “un capítulo de la historia estadounidense”.

Actualmente, aproximadamente un tercio de los 63 parques que llevan el título de “parque nacional” no cobran entrada al público.

El acceso gratuito no necesariamente implica ausencia de otros gastos: en algunos casos, llegar requiere costos de transporte elevados o el pago de servicios adicionales como estacionamiento, visitas guiadas o experiencias específicas.

En el Great Smoky Mountain National Park los senderistas pueden explorar un entorno rocoso con vistas a las montañas boscosas (National Park Service)

Parques nacionales de Estados Unidos con entrada gratuita

Congaree National Park (Carolina del Sur): se distingue por albergar la mayor extensión intacta de bosque de planicie húmeda de crecimiento antiguo en el sureste del país. Su dosel arbóreo supera, en promedio, los 30 metros de altura y contiene la mayor concentración de árboles campeones de Norteamérica .

Cuyahoga Valley National Park (Ohio): está a menos de 30 kilómetros de Cleveland, en una zona recuperada tras décadas de contaminación industrial. Hoy, sus 200 kms de senderos reciben a quienes buscan naturaleza cerca de la ciudad.

Gateway Arch National Park (Misuri): protege el icónico Arco Gateway de San Luis, símbolo de la expansión hacia el oeste de Estados Unidos. Si bien recorrer el parque es gratis, subir en tranvía al arco implica un costo adicional.

Reservas nacionales como Congaree, Cuyahoga Valley, Great Basin y Great Smoky Mountains figuran entre los destinos gratuitos accesibles en automóvil durante todo el año (National Park Service)

Great Basin National Park (Nevada): destaca por sus paisajes de alta montaña , cielos oscuros ideales para la observación astronómica y los antiguos pinos bristlecone , algunos de los árboles más longevos del planeta.

Great Smoky Mountains National Park (Tennessee y Carolina del Norte): es el parque nacional más visitado del país . La entrada es gratuita, aunque existe un cargo por estacionamiento superior a 15 minutos. Sus montañas cubiertas de niebla y su biodiversidad atraen a millones cada año.

Hot Springs National Park (Arkansas): se caracteriza por aguas termales calentadas por la tierra a más de 60 ℃. El uso de las aguas para baños se realiza en instalaciones privadas dentro del parque, con tarifas independientes.

El parque Great Basin en Nevada ofrece paisajes imponentes de la alta montaña y contiene a los antiguos pinos bristlecone (National Park Service)

Mammoth Cave National Park (Kentucky): es hogar del sistema de cuevas más extenso del mundo . El acceso a la cueva está restringido a visitas guiadas, que requieren pago, aunque la entrada al parque es gratuita.

New River Gorge National Park (Virginia Occidental): es un destino clave para deportes de aventura como escalada y rafting , además de ser un sitio con fuerte impronta cultural de los Apalaches.

North Cascades National Park (Washington): fue apodado como los “Alpes Americanos” por sus picos y glaciares. No cobra entrada, pero estacionar en áreas gestionadas por el Servicio Forestal sí tiene costo.

El Mammoth Cave en Kentucky alberga al sistema de cuevas más extenso del mundo, con visitas guiadas que sí son pagas (National Park Service)

Redwood National and State Parks (California): contiene árboles entre los más altos del mundo. Recorrer sus senderos entre sequoias es una experiencia única y gratuita.

Voyageurs National Park (Minnesota): es un parque acuático en un 40% , con la mayoría de los campamentos a orillas de lago y la posibilidad de pernoctar en casas flotantes privadas.

Wind Cave National Park (Dakota del Sur): contiene una de las cuevas más largas y complejas del planeta, famosa por sus formaciones en panal. El acceso a las cuevas es mediante tours pagos, pero la entrada general al parque es gratuita.

El sendero de los Parques Nacionales y Estatales de Redwood, California, se caracteriza por atravesar imponentes árboles y paisajes naturales (National Park Service)

Otras alternativas gratuitas en el sistema de parques nacionales

Además de los 12 parques detallados, existen otras áreas que no cobran entrada, como Biscayne National Park en Florida y Channel Islands National Park en California. Ambos permiten el ingreso sin costo a sus centros de visitantes en tierra firme, aunque llegar a las islas puede requerir transporte privado o ferris con tarifa aparte.

El sistema de parques estadounidense, con más de 430 áreas protegidas, incluye también sitios de relevancia histórica y áreas recreativas, muchas de ellas sin costo de acceso.

Parques nacionales más emblemáticos de Estados Unidos que requieren pagos

Yellowstone National Park: el primer parque nacional del mundo, se extiende por Wyoming, Montana e Idaho. Es célebre por su fauna salvaje —incluyendo osos pardos y bisontes—, el Gran Cañón de Yellowstone y el famoso géiser Old Faithful. Su historia y paisajes lo convierten en un destino de referencia para quienes buscan maravillas naturales y culturales.

Las fuentes termales de Yellowstone presentan una impresionante variedad de colores y forman parte del sistema hidrotermal más grande del mundo (REUTERS/Nuri Vallbona)

Rocky Mountain National Park (Colorado): ofrece una geografía imponente, con valles, picos que superan los 4.300 metros y más de 60 montañas por encima de los 3.600 metros. El parque invita a recorrer rutas escénicas, practicar senderismo, pesca, ciclismo y participar en programas guiados por guardabosques.

Las altas cumbres del Parque Nacional de las Montañas Rocosas superan los 4.300 metros y ofrecen panorámicas únicas en el corazón de Colorado (Opy Morales)

Grand Canyon National Park (Arizona): es visitado por cerca de 4,5 millones de personas al año, principalmente en el South Rim, abierto todo el año. Sus acantilados y la profundidad del cañón, esculpido por el río Colorado, generan una experiencia visual y emocional inigualable. El North Rim, más remoto y menos concurrido, solo abre de mayo a octubre.

El amanecer y el atardecer en el Gran Cañón ofrecen juegos de luces y sombras que realzan la majestuosidad del paisaje (REUTERS/Kaylee Greenlee)

El ingreso a estos parques generalmente cuesta USD 35 por vehículo y, desde 2026, algunos han implementado una tarifa adicional de USD 100 para visitantes no residentes de Estados Unidos. Estos cobros permiten mantener servicios y conservación en sitios que ofrecen paisajes, biodiversidad y experiencias de nivel mundial.