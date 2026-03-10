El sur de California enfrentará temperaturas de hasta 38 °C en una ola de calor histórica

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que la cresta de alta presión responsable del calor lleva a temperaturas 20 grados por encima de la media habitual para la época (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sur de California se prepara para enfrentar una ola de calor que, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), la agencia meteorológica de Estados Unidos, elevará las temperaturas en Los Ángeles hasta 37 °C a partir del jueves, una cifra muy por encima de la media habitual para marzo.

La previsión responde a la formación de una cresta de alta presión sobre el suroeste del país y activó una serie de alertas preventivas en la región.

De acuerdo con la proyección del NWS, la intensidad del calor superará los registros históricos de marzo. Sectores del interior del condado podrían alcanzar 38 °C, mientras que la mayoría de los valles y zonas costeras oscilarán entre 32 y 37 °C durante jueves y viernes. Estas cifras representan entre 20 y 30 grados por encima de la media para la época, que suele ubicarse entre 15 y 21 °C (60 y 70 °F).

El fenómeno generó preocupación entre las autoridades y especialistas en meteorología, quienes advierten sobre el impacto en la salud de la población y en la infraestructura urbana.

La intensificación del calor llevará a Los Ángeles a registrar 36.6 °C (98 °F) en el centro de la ciudad y en Burbank, mientras que Long Beach alcanzará 36.1 °C (97 °F) y el aeropuerto internacional de Los Ángeles (LAX) llegará a los 33.9 °C (93 °F). Para el miércoles se prevé un anticipo con temperaturas máximas de 25 a 27 °C, lo que anticipa el incremento para los días siguientes.

Además, el calor limitará el alivio nocturno, ya que las mínimas bajarán solo de manera marginal, dificultando el descanso y la recuperación física de los residentes.

Estas condiciones suponen un riesgo de calor de moderado a alto para millones de personas, especialmente quienes no cuentan con sistemas de refrigeración adecuados, trabajadores al aire libre y grupos vulnerables como adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

El NWS ha difundido recomendaciones como mantenerse hidratado, evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día y reorganizar las actividades físicas o laborales hacia franjas más frescas. Las autoridades insisten en prestar atención a los vecinos que puedan verse afectados y remarcan la importancia de la vigilancia comunitaria durante episodios de calor extremo.

Qué factores explican la ola de calor en el sur de California

El cambio climático potencia olas de calor en California; en 2023, la región superó los 35 °C durante quince días consecutivos, elevando hospitalizaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno responde a la consolidación de una cresta de alta presión que se ha instalado sobre el suroeste de Estados Unidos, bloqueando el ingreso de sistemas frontales y favoreciendo la acumulación de aire cálido en niveles bajos de la atmósfera. Según el Servicio Meteorológico Nacional, este patrón atmosférico es más frecuente en los meses de verano, pero su ocurrencia en marzo constituye una anomalía para la región.

Especialistas de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) explicaron que las altas presiones no solo incrementan las temperaturas, sino que también contribuyen a una baja humedad relativa, lo que potencia los efectos adversos en la salud pública y aumenta el peligro de incendios forestales.

El portal de datos estadísticos alemán Statista indica que el promedio histórico de temperaturas máximas en Los Ángeles durante marzo no supera los 21 °C, lo que subraya el carácter inusual del evento. Además, la permanencia del calor podría extenderse durante varios días, lo que incrementaría la demanda energética por el uso de aires acondicionados y elevaría el riesgo de interrupciones en el suministro eléctrico.

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles recordó que en episodios previos de olas de calor fuera de temporada se registró un aumento de consultas por golpes de calor y deshidratación, sobre todo en personas mayores de 65 años.

Recomendaciones y acciones de las autoridades ante el calor extremo

Las autoridades locales y estatales han activado protocolos de emergencia para resguardar a la población más expuesta. Entre las medidas implementadas, figuran la apertura de centros de enfriamiento en distintos puntos de la ciudad, donde los residentes pueden protegerse durante las horas de máximo calor.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles ha reforzado sus patrullas preventivas en zonas de riesgo, mientras que los servicios de salud recomiendan limitar la actividad física intensa entre las 11:00 y las 17:00, periodos en que se esperan los valores térmicos más elevados.

El NWS enfatizó la importancia de no dejar a niños, personas mayores ni mascotas en vehículos estacionados, aunque sea por cortos períodos, dado que las temperaturas dentro de los automóviles pueden superar los 60 °C en minutos.

Además, instó a empresas y empleadores a adaptar los horarios de trabajo para quienes realizan tareas al aire libre, asegurando la disponibilidad de agua y pausas frecuentes para prevenir insolaciones.

Impacto social y antecedentes recientes en la región

En los últimos tres años, las consultas médicas por golpes de calor y deshidratación aumentaron en Los Ángeles un 20 % durante episodios de calor extremo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ola de calor ocurre en un contexto de preocupación por el cambio climático, que, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), ha incrementado la frecuencia y severidad de estos episodios extremos en el sur de California. Durante el verano de 2023, la región registró al menos 15 días consecutivos con temperaturas superiores a los 35 °C, con un aumento de hospitalizaciones y alertas sanitarias semejantes a las actuales.

El fenómeno actual, aunque de menor duración, sorprende por su temprana aparición en el año y la intensidad prevista.

La población ha respondido incrementando la compra de sistemas de refrigeración portátiles y aumentando la demanda de electricidad, mientras que organizaciones sociales han ampliado campañas informativas para proteger a las personas en situación de calle y a quienes carecen de recursos para soportar el calor.

De acuerdo con la red de centros de salud comunitarios sin fines de lucro de Los Ángeles, en los últimos tres años han aumentado en un 20 % las consultas médicas relacionadas con golpes de calor y deshidratación durante episodios de altas temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que este martes será la última jornada de clima templado antes del inicio pleno del episodio extremo, instando a la población a prepararse ante un escenario que desafía los promedios históricos y representa una amenaza concreta para la salud pública en el sur de California.