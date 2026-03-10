Estados Unidos

Cómo llegar y qué ofrece Jersey Gardens, el outlet más grande y conveniente de Nueva Jersey

Una experiencia cómoda y sencilla donde se combinan precios bajos, marcas reconocidas y servicios para visitantes que llegan desde la ciudad o el aeropuerto

Guardar
The Mills en Jersey Gardens.
The Mills en Jersey Gardens. Foto: Central Jersey.com

A pesar de que la Quinta Avenida es una de las calles principales para hacer compras en Nueva York, existen distintos outlets que permiten acceder a prendas a precios inferiores. Uno de los más destacados es el Outlet Jersey, cuyo nombre oficial es The Mills at Jersey Gardens, ubicado en Elizabeth, Nueva Jersey.

El outlet ofrece un pasaporte de descuentos que incluye cupones adicionales, con un coste de USD 6. The Mills at Jersey Gardens es completamente cubierto, lo que permite recorrer sus instalaciones en cualquier época del año sin depender del clima.

Presenta variadas prestaciones como áreas de descanso, patios de comida con opciones internacionales, zonas de juegos para niños, alquiler de cochecitos, conexión Wi-Fi gratuita y lockers para equipaje. Estas facilidades apuntan a responder a las demandas de quienes viajan en familia o grupos.

Uno de los más destacados
Uno de los más destacados es el Outlet Jersey, cuyo nombre oficial es The Mills at Jersey Gardens, ubicado en Elizabeth, Nueva Jersey. Foto: Infobae

Ubicación, acceso y servicios: datos clave del Outlet

Según el sitio de promoción turística oficial goelizabethnj.com, la ubicación del centro comercial representa otro de sus puntos fuertes. Elizabeth se encuentra a unos 29 kilómetros (18 millas) de Midtown Manhattan, lo que permite un acceso sencillo y directo desde el centro de la ciudad. Su proximidad con el Aeropuerto Internacional Newark Liberty incrementa la conveniencia tanto para turistas como para residentes locales.

El entorno de The Mills at Jersey Gardens dispone de estacionamiento gratuito y servicios de transporte privado, además de taxis disponibles en las inmediaciones. Dentro del complejo, el personal de atención brinda información en varios idiomas y mapas detallados para asistir a los visitantes en la orientación y búsqueda de tiendas específicas.

Es recomendable considerar el tráfico en horas pico a fin de evitar demoras y reservar tiempo suficiente para recorrer el complejo.

Las instalaciones ofrecen, en un solo espacio, servicios orientados a facilitar la experiencia como zonas de descanso, patios de comida con oferta internacional, áreas de juego para niños, alquiler de cochecitos, Wi-Fi sin cargo y lockers para guardar equipaje.

Esta combinación permite planificar la jornada de compras con mayor flexibilidad, en especial para quienes viajan acompañados.

Oferta comercial: marcas y ventajas para el visitante

The Mills at Jersey Gardens se reconoce como el centro comercial cubierto más grande de Nueva Jersey, especializado en las compras a precios reducidos mediante el formato outlet.

De acuerdo con el sitio especializado 10best.usatoday, alberga más de 200 tiendas, entre ellas Nike, Adidas, Abercrombie, Calvin Klein, Hugo Boss y Victoria’s Secret, y presenta el beneficio de compras libres de impuestos en ropa y calzado.

Su relevancia se apoya además en propuestas de restauración, entretenimiento y servicios en un entorno protegido bajo techo durante todo el año. Según el ranking elaborado por lectores de 10best.usatoday, el espacio figura entre los principales destinos comerciales de Estados Unidos por su integración entre comunidad, actividad comercial y oferta cultural.

Cómo llegar a The Mills at Jersey Gardens

Para llegar desde Nueva York, se pueden tomar los autobuses 111 o 115 desde la terminal de Port Authority en Calle 42 hasta la puerta 223. Según la información oficial, el viaje tarda unos 30-40 minutos y cuesta aproximadamente USD 14 ida y vuelta.

Temas Relacionados

The Mills at Jersey GardensElizabethNueva JerseyAeropuerto Internacional Newark LibertyOutlets de ComprasExención de Impuestos en RopaEstados Unidos

Últimas Noticias

El auge de los robotaxis redefine la estrategia de Tesla y transforma la industria automotriz

El crecimiento del negocio de autos autónomos impulsa a Tesla a enfocarse en inteligencia artificial, dejando atrás su perfil exclusivo de fabricante de vehículos eléctricos y generando nuevas expectativas en los mercados financieros

El auge de los robotaxis

Yamaha trasladará su sede de Estados Unidos de California a Georgia

El cambio definido por la compañía japonesa afectará a cientos de trabajadores y busca centralizar la gestión ante el encarecimiento sostenido de los gastos operativos en el estado californiano y la presión de los mercados

Yamaha trasladará su sede de

La inteligencia artificial transforma los procesos creativos en Hasbro

El uso de herramientas avanzadas permite que la compañía acelere el desarrollo y la presentación de prototipos, redistribuyendo los recursos hacia áreas de creación y adaptándose con rapidez a los cambios del mercado de entretenimiento global

La inteligencia artificial transforma los

Los viajeros de cruceros se preocupan por la seguridad a medida que aumentan los conflictos internacionales

La temporada de cruceros de primavera enfrenta incertidumbre por la inestabilidad geopolítica, obligando a las navieras a modificar rutas y a los pasajeros a examinar con más cautela sus destinos ante nuevos riesgos en varios puertos

Los viajeros de cruceros se

Una macabra sospecha llevó a registrar el rancho de Epstein en Nuevo México en medio del caso por abuso de menores

Las autoridades estatales han desplegado una investigación penal centrada en posibles crímenes cometidos en una propiedad vinculada a un caso de explotación sexual

Una macabra sospecha llevó a

TECNO

Calibrar mal su temperatura, dejar

Calibrar mal su temperatura, dejar la puerta abierta y más errores que aumentan el consumo del refrigerador

Cómo quitar Meta AI de WhatsApp y por qué hay usuarios que buscan desactivarlo

Así puedes vaciar la papelera de WhatsApp y recuperar espacio en el celular

Steam lanza un juego gratis: cómo reclamarlo y quedártelo para siempre antes de que termine la promoción

Adiós a Magis TV y XUPER TV: estas aplicaciones no tienen virus y algunas ofrecen películas gratis

ENTRETENIMIENTO

“Esto es el infierno”: Harvey

“Esto es el infierno”: Harvey Weinstein comparte su día a día en la cárcel de Rikers Island

Joshua Jackson habló por primera vez de la muerte de James Van Der Beek, su co-estrella en “Dawson’s Creek”

Jacob Elordi sorprendió con un gesto especial a una fan en pleno vuelo y el video se hizo viral

El minimalismo de los 90 retorna por la figura de Bessette-Kennedy y conquista nuevas generaciones

El retiro de Harry Styles y la búsqueda de autenticidad: lo que esconde su nueva etapa lejos de la fama

MUNDO

Inteligencia artificial y desinformación: el

Inteligencia artificial y desinformación: el desafío de verificar imágenes en conflictos como el de Irán, Israel y Estados Unidos

Un ataque con drones iraníes obligó a detener la mayor refinería de Emiratos Árabes Unidos

British Airways canceló todos sus vuelos a Abu Dhabi “hasta más adelante en el año” por la guerra en Medio Oriente

El club que escapó de la guerra en Sudán, recaló en la liga de otro país y se coronó campeón

Israel estima que cerca de la mitad de los misiles lanzados por Irán estaban equipados con bombas de racimo