The Mills en Jersey Gardens. Foto: Central Jersey.com

A pesar de que la Quinta Avenida es una de las calles principales para hacer compras en Nueva York, existen distintos outlets que permiten acceder a prendas a precios inferiores. Uno de los más destacados es el Outlet Jersey, cuyo nombre oficial es The Mills at Jersey Gardens, ubicado en Elizabeth, Nueva Jersey.

El outlet ofrece un pasaporte de descuentos que incluye cupones adicionales, con un coste de USD 6. The Mills at Jersey Gardens es completamente cubierto, lo que permite recorrer sus instalaciones en cualquier época del año sin depender del clima.

Presenta variadas prestaciones como áreas de descanso, patios de comida con opciones internacionales, zonas de juegos para niños, alquiler de cochecitos, conexión Wi-Fi gratuita y lockers para equipaje. Estas facilidades apuntan a responder a las demandas de quienes viajan en familia o grupos.

Ubicación, acceso y servicios: datos clave del Outlet

Según el sitio de promoción turística oficial goelizabethnj.com, la ubicación del centro comercial representa otro de sus puntos fuertes. Elizabeth se encuentra a unos 29 kilómetros (18 millas) de Midtown Manhattan, lo que permite un acceso sencillo y directo desde el centro de la ciudad. Su proximidad con el Aeropuerto Internacional Newark Liberty incrementa la conveniencia tanto para turistas como para residentes locales.

El entorno de The Mills at Jersey Gardens dispone de estacionamiento gratuito y servicios de transporte privado, además de taxis disponibles en las inmediaciones. Dentro del complejo, el personal de atención brinda información en varios idiomas y mapas detallados para asistir a los visitantes en la orientación y búsqueda de tiendas específicas.

Es recomendable considerar el tráfico en horas pico a fin de evitar demoras y reservar tiempo suficiente para recorrer el complejo.

Las instalaciones ofrecen, en un solo espacio, servicios orientados a facilitar la experiencia como zonas de descanso, patios de comida con oferta internacional, áreas de juego para niños, alquiler de cochecitos, Wi-Fi sin cargo y lockers para guardar equipaje.

Esta combinación permite planificar la jornada de compras con mayor flexibilidad, en especial para quienes viajan acompañados.

Oferta comercial: marcas y ventajas para el visitante

The Mills at Jersey Gardens se reconoce como el centro comercial cubierto más grande de Nueva Jersey, especializado en las compras a precios reducidos mediante el formato outlet.

De acuerdo con el sitio especializado 10best.usatoday, alberga más de 200 tiendas, entre ellas Nike, Adidas, Abercrombie, Calvin Klein, Hugo Boss y Victoria’s Secret, y presenta el beneficio de compras libres de impuestos en ropa y calzado.

Su relevancia se apoya además en propuestas de restauración, entretenimiento y servicios en un entorno protegido bajo techo durante todo el año. Según el ranking elaborado por lectores de 10best.usatoday, el espacio figura entre los principales destinos comerciales de Estados Unidos por su integración entre comunidad, actividad comercial y oferta cultural.

Cómo llegar a The Mills at Jersey Gardens

Para llegar desde Nueva York, se pueden tomar los autobuses 111 o 115 desde la terminal de Port Authority en Calle 42 hasta la puerta 223. Según la información oficial, el viaje tarda unos 30-40 minutos y cuesta aproximadamente USD 14 ida y vuelta.