El temor a los gastos médicos imprevistos crece entre los californianos

La mayoría de los residentes en California considera que los costos inesperados de salud representan el mayor riesgo financiero para 2026, superando la preocupación por la vivienda y la alimentación, según una encuesta reciente en el estado

La mayoría de los californianos considera los gastos médicos inesperados como el reto económico más importante en la actualidad, según datos de una encuesta estatal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los californianos identifican que los gastos médicos inesperados serán el mayor desafío económico en 2026, incluso por encima del pago de vivienda o alimentos, según una encuesta liderada por la California Health Care Foundation y realizada en colaboración con expertos de la Universidad de Chicago, una de las principales universidades de investigación de Estados Unidos.

El estudio señala que 64% de los adultos en California teme no poder afrontar facturas médicas imprevistas, superando al 48% que manifestó preocupación por pagar el alquiler o la hipoteca y el 47% por el costo de la alimentación.

Esta preocupación adquiere particular relevancia tras la reciente expiración de créditos fiscales destinados a subvencionar el seguro médico y ante el aumento de primas para planes subsidiados y patrocinados por empleadores, según el medio The Mercury News.

En los últimos años, los temores económicos de los californianos cambiaron conforme al contexto. En 2023 y 2024, la principal ansiedad se centró en el precio de la gasolina y el transporte, tras superar los combustibles los USD 6 por galón (aprox. 1,59 dólares por litro) en el área de la Bahía y la implementación de medidas estatales para estabilizar el mercado, de acuerdo con The Mercury News.

Sin embargo, actualmente, el aumento de los costos médicos retomó el primer lugar entre las preocupaciones, algo que no se observaba desde 2022, durante la pandemia de COVID-19.

Las preocupaciones sobre la capacidad de afrontar facturas médicas superan al miedo al desempleo o la inflación en el estado más poblado de EE.UU (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo creciente de la salud desplaza a la vivienda como preocupación principal

Estos hallazgos se enmarcan en una coyuntura marcada por la reducción de fondos federales para programas de seguro médico dirigidos a personas de bajos ingresos. De acuerdo con Kristof Stremikis, director de análisis de mercado en la California Health Care Foundation, el temor a las facturas médicas superó al de la vivienda en un estado reconocido por sus altos precios inmobiliarios y de alimentos. Stremikis aseguró a The Mercury News que “es sorprendente

El medio retoma el caso de Lorraine DaRosa, residente de Concord de 69 años, para ilustrar esta problemática. DaRosa fue diagnosticada de cáncer de cuello uterino hace dos décadas y logró superar la enfermedad sin necesidad de quimioterapia.

No obstante, la intervención quirúrgica le dejó una deuda de al menos USD 70.000. A pesar de contar con seguro médico proporcionado por el trabajo de su esposo y tener una hipoteca sobre su casa móvil, la deuda continúa aumentando año a año.

Las causas del regreso del gasto médico como principal preocupación en California son diversas. La finalización de los créditos fiscales federales, que reducían el costo de los seguros bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act), provocó una caída del 32% en la inscripción de nuevos usuarios en el mercado asegurador estatal, según datos recogidos por The Mercury News.

Además, las primas de los seguros, tanto subsidiados como pagados por empleadores, aumentaron por la desaparición de ayudas y el uso extendido de medicamentos costosos como Ozempic.

El aumento sostenido de los costos médicos relegó al pago de la vivienda a un segundo plano en la lista de inquietudes financieras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reacciones políticas y percepción pública

Más allá de los números, The Mercury News destaca que la encuesta captó una percepción negativa entre los californianos hacia las recientes reformas sanitarias. Solo uno de cada diez considera que la ley denominada One Big, Beautiful Bill Act, mejorará la capacidad de costear o acceder a servicios de salud en el futuro.

El estudio, realizado en octubre y noviembre de 2025, tuvo lugar durante un periodo de continuos debates sobre salud en la política estadounidense y en el contexto de la que sería la suspensión de actividades del gobierno federal más prolongada de la historia del país.

Una segunda encuesta nacional, realizada por la organización de investigación en salud KFF (Kaiser Family Foundation), confirma esta tendencia: la preocupación por los gastos de salud está por encima de otras necesidades y la mayoría de los estadounidenses anticipa pagar más por atención médica este año.

La encuesta de la California Health Care Foundation se fundamentó en entrevistas a 2.552 adultos en el estado, con un margen de error de ±3 puntos porcentuales y una muestra representativa de los diferentes sectores demográficos de California.

Los resultados son claros: “64% de los californianos está preocupado por facturas médicas inesperadas, 48% teme por el alquiler o hipoteca y 47% por el costo de la comida”, mostrando así el panorama de inseguridad económica en el estado más poblado de Estados Unidos, según destaca The Mercury News.

