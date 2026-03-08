Estados Unidos

Así puedes consultar y limpiar tu récord de manejo en EE. UU.

Existen formas prácticas para revisar y corregir tus registros, detectando errores o infracciones acumuladas que podrían ponerte en riesgo de sanción

Un conductor maneja en carretera
Un conductor maneja en carretera mientras una licencia recibe notificación de suspensión oficial.

En Estados Unidos, el sistema de puntos en la licencia de conducir es una herramienta controlada por las autoridades estatales para sancionar infracciones de tránsito y monitorear el comportamiento de los conductores a lo largo del tiempo.

Acumular más puntos de los permitidos puede traducirse en multas elevadas, incremento en la prima del seguro o incluso suspensión de la licencia, lo que exige que los conductores sigan de cerca su historial y adopten medidas para evitar sanciones mayores, según detalla La Opinión.

En el país, los sistemas de puntos difieren significativamente según el estado. Cada vez que un conductor es sancionado por exceso de velocidad, desobediencia de señales de tránsito o conducción temeraria, se suman puntos a su historial. El número de puntos por infracción y el umbral que puede llevar a consecuencias más graves dependen de la normativa vigente en cada estado, según La Opinión.

Cuando un conductor alcanza un número elevado de puntos en un periodo determinado, el departamento local de vehículos motorizados puede imponer sanciones adicionales. Entre ellas se incluyen multas más altas, un aumento en el costo del seguro o la suspensión temporal de la licencia. En algunos estados, las autoridades notifican al conductor cuando se acerca a un límite crítico de puntos o si la licencia corre el riesgo de suspensión.

Además del objetivo de evitar sanciones, mantener un historial de manejo libre de puntos permite acceder a tarifas de seguro de automóvil más bajas. La Opinión destaca este beneficio para quienes conducen con precaución y cumplen con la ley.

¿Cómo consultar el historial de manejo y puntos acumulados?

Los conductores pueden revisar su historial de conducción y verificar cuántos puntos tienen a través de varios mecanismos. El método más utilizado consiste en solicitar una copia del registro en el sitio web oficial del departamento de vehículos motorizados de su estado. Para hacerlo en línea, se debe proporcionar información básica como el número de licencia de conducir y la fecha de nacimiento.

Otra opción es acudir personalmente a una oficina estatal del departamento o realizar la solicitud por correo postal. Los registros entregados incluyen las infracciones cometidas, las multas asociadas y los puntos acumulados en la licencia. Dependiendo del estado, se puede requerir el pago de una tarifa administrativa.

Revisar periódicamente estos documentos permite a los conductores detectar posibles errores, infracciones no reconocidas o acumulaciones de puntos que impacten su situación como titulares de una licencia válida.

Algunos estados envían notificaciones cuando el puntaje alcanza niveles críticos. Recomiendan a los conductores atender con regularidad la correspondencia oficial relacionada con su licencia para actuar rápidamente si hay riesgo de sanción o suspensión, como indica La Opinión.

Opciones para reducir puntos y evitar sanciones mayores

Para evitar complicaciones relacionadas con el sistema de puntos, es fundamental mantener un comportamiento responsable al manejar y respetar las normas de tránsito. No obstante, en ciertos estados, inscribirse en cursos de conducción defensiva es una posibilidad para disminuir la cantidad de puntos reflejados en el historial.

Estos cursos, validados por los departamentos de vehículos motorizados, ofrecen a los conductores la oportunidad de ampliar su conocimiento sobre educación vial y reducir el riesgo de futuras sanciones. Esta combinación de control constante del historial, atención a la correspondencia oficial y educación continua resulta esencial para conservar una licencia activa y un perfil de seguro competitivo en el sistema vial de Estados Unidos.

