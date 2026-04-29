Autoridades confirman muerte de camionero cubano reportado como desaparecido en Miami

El FBI investiga la desaparición de Alejandro Jacomino González, camionero cubano, tras recoger carga en Georgia y dirigirse a Miami (Captura Telemundo Miami)

El hallazgo del cuerpo de Alejandro Jacomino González en una zona costera de Georgia puso en alerta a las autoridades y a la comunidad latinoamericana en el sureste de Estados Unidos.

La confirmación del FBI llega tras días de intensa búsqueda, luego de que el camionero cubano, de 41 años, fuera reportado como desaparecido el 17 de abril durante un trayecto laboral que debía llevarlo de Georgia a Miami.

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Las autoridades federales confirmaron que el cuerpo de Alejandro fue hallado en Georgia tras una búsqueda iniciada el 17 de abril, cuando se perdió contacto con el conductor.

El FBI informó que el camión que manejaba registró un desvío abrupto y apareció sin su carga completa ni su conductor en Port Wentworth. La investigación federal sigue abierta y se solicita la colaboración de la ciudadanía.

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La investigación apunta a un giro inesperado en la ruta del vehículo que conducía González. Según el comunicado oficial del FBI, el GPS del camión reflejó un desvío abrupto: tras avanzar hacia el sur, el camión cambió de dirección y se dirigió al norte en dirección a Jacksonville.

Tres de los automóviles fueron recuperados en Florida, pero al menos dos autos y González siguen desaparecidos (Captura Telemundo Miami)

El vehículo apareció al día siguiente en Port Wentworth, pero el conductor y varios de los automóviles transportados faltaban. Hasta el momento, solo se recuperaron tres autos de la carga original.

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El caso de González, cuya última localización fue en un área de descanso de Grant-Valkaria en el condado Brevard, se suma a una serie de incidentes recientes que sacudieron el sur de Florida.

El mismo día, la policía local detuvo a Franklin Lee, de 45 años, quien enfrenta tres cargos de daños a la propiedad en Miami-Dade; además, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) detuvo a más de dos docenas de personas frente a la costa de Miami tras el hallazgo de una embarcación presuntamente utilizada para contrabando.

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Las autoridades de Brevard habían emitido una alerta pública solicitando colaboración para localizar a González, cuya desaparición fue reportada tras perderse el contacto después de retirar vehículos en el puerto de Brunswick.

La interrupción abrupta en las comunicaciones y el cambio de rumbo del camión precedieron la denuncia formal y la posterior recuperación del vehículo sin su conductor.

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Investigación y líneas abiertas

El FBI mantiene abiertas varias líneas de investigación. Una de las pistas centrales es el desvío inesperado en la ruta, documentado por el sistema de localización del camión.

La aparición del vehículo en Georgia y la desaparición parcial de la carga sugieren la posible intervención de terceros en el caso.

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Hasta el momento, la recuperación de solo parte de los automóviles transportados refuerza la hipótesis de que el camión pudo haber sido interceptado o desviado con fines delictivos.

La policía reiteró el llamado a la comunidad para aportar cualquier información relevante a través de la línea gratuita 1-800-CALL FBI (225-5324) o en el portal tips.fbi.gov.

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El caso González ocurre en paralelo a otros delitos en el sur de Florida, como arrestos por daños a la propiedad y contrabando en Miami (Captura Telemundo Miami)

Otros hechos destacados en el sur de Florida

Los incidentes criminales marcaron la semana en la región. En Broward, el superintendente Howard Hepburn presentó una propuesta de ajuste presupuestario que podría significar un recorte de 40 a 45 millones de USD, con impacto directo en los trabajadores del distrito escolar.

En otro caso criminal, Stephen Bowen, de 40 años, fue acusado de asesinato premeditado y manipulación de pruebas por la muerte de Nancy Metayer el 1 de abril en la vivienda que ambos compartían.

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La agenda local incluyó el reconocimiento al líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa en la ciudad de Doral y la exhibición de sistemas de reparto con drones en el Miami Dade College, donde asistentes conocieron tecnologías aplicadas a la logística de entregas en la región.

Respuesta institucional y perspectiva regional

La preocupación por la seguridad y los hechos recientes volvió a poner bajo foco el clima de inestabilidad que atraviesan distintas comunidades en el sur de Florida.

La situación de González —transportista cubano cuya desaparición y muerte están bajo investigación federal— representa uno de los casos más inquietantes de las últimas semanas.

En el ámbito internacional, declaraciones recientes del Secretario de Estado de Estados Unidos advierten que la economía cubana no experimentará mejoras sin transformaciones profundas, un diagnóstico que repercute en la comunidad migrante y en el contexto socioeconómico de la región.