El gasto militar mundial creció 2.9% y alcanzó los 2,89 billones de dólares en 2025

El gasto militar mundial alcanzó los 2.89 billones de dólares en 2025 (CENTCOM/ARCHIVO)

El gasto militar mundial alcanzó 2,89 billones de dólares en 2025, lo que representa un aumento del 2,9% respecto al año anterior, según un informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI). El incremento se registró pese a una caída del 7,5% en el gasto de Estados Unidos, que se explica por la suspensión de la ayuda financiera militar a Ucrania durante la presidencia de Donald Trump. Con este resultado, el gasto militar mundial suma once años consecutivos de crecimiento y eleva la proporción del gasto respecto al producto interior bruto (PIB) global al 2,5%, el nivel más alto desde 2009.

El SIPRI señaló que la persistencia de múltiples crisis y los planes de gasto militar a largo plazo de varios Estados hacen probable que el crecimiento continúe en 2026 y los años siguientes. Los tres países con mayor gasto militar —Estados Unidos, China y Rusia— sumaron 1,48 billones de dólares, lo que representa el 51% del gasto mundial. El gasto de Estados Unidos se redujo a 954.000 millones de dólares en 2025, principalmente porque no se aprobó ninguna nueva ayuda financiera militar para Ucrania, según el informe. En los tres años anteriores, la financiación militar de Estados Unidos a Ucrania fue de 127.000 millones de dólares.

El informe señala que Europa fue el principal motor del incremento global del gasto militar en 2025. El continente registró un aumento del 14%, alcanzando un total de 864.000 millones de dólares. Este crecimiento anual es el mayor en Europa Central y Occidental desde el fin de la Guerra Fría.

En España el gasto militar aumentó un 50%, hasta 40.200 millones de dólares, superando por primera vez desde 1994 el 2% del PIB. En Alemania, el incremento fue del 24%, hasta 114.000 millones de dólares en 2025.

Europa registró el mayor crecimiento anual de gasto militar desde la Guerra Fría, impulsado por un aumento del 14% hasta 864.000 millones de dólares. (REUTERS/ARCHIVO)

Por su patre, Estados Unidos logró una disminución del gasto militar en 2025 que podría ser de corta duración. El Congreso aprobó para 2026 un presupuesto militar que supera el billón de dólares y, según el SIPRI, podría continuar aumentando hasta llegar a 1,5 billones de dólares en 2027. El principal factor que contribuyó al aumento global fue el incremento del 14% en Europa, que alcanzó 864.000 millones de dólares.

China incrementó su gasto militar a 336.000 millones de dólares en 2025, liderando la tendencia alcista en Asia y Oceanía. (REUTERS/ARCHIVO)

El gasto militar de Rusia creció un 5,9% hasta 190.000 millones de dólares, lo que equivale al 7,5% de su PIB. En el caso de Ucrania, el incremento fue del 20%, hasta 84.100 millones de dólares, cifra que representa el 40% de su PIB. Ambos países mantuvieron la tendencia ascendente en el cuarto año de guerra, mientras que los aumentos de los miembros europeos de la OTAN provocaron el mayor crecimiento anual en Europa Central y Occidental desde el fin de la Guerra Fría.

En Asia y Oceanía el gasto militar totalizó 681.000 millones de dólares, un 8,5% más que en 2024, lo que supone la mayor subida anual desde 2009. China destinó aproximadamente 336.000 millones de dólares en 2025 y, según el SIPRI, ha aumentado su gasto cada año durante las últimas tres décadas. Otros países de la región, como Corea del Sur, Japón y Taiwán, también incrementaron sus presupuestos en respuesta a la percepción de amenazas, según el investigador Lorenzo Scarazzato.

Rusia y Ucrania aumentaron sus presupuestos militares en el cuarto año de guerra, representando el 7,5% y el 40% de sus PIBs, respectivamente. (REUTERS/ARCHIVO)

La tendencia en Asia también se reflejó en el crecimiento de los presupuestos de defensa en varios países, donde el SIPRI identificó a China como el “principal actor” de la región.

En Oriente Medio, el gasto militar sumó 218.000 millones de dólares, con un leve aumento del 0,1% respecto a 2024. En Israel el gasto cayó un 4,9%, hasta 48.300 millones de dólares, después de que Tel Aviv rebajara la intensidad de la guerra en Gaza tras alcanzar un alto el fuego con los terroristas de Hamas a comienzos de 2025 y otro en octubre. El informe señaló que el gasto israelí seguía siendo 97% superior al de 2022. En Irán, el gasto disminuyó un 5,6% hasta 7.400 millones de dólares, aunque el SIPRI indicó que en términos nominales la cifra aumentó, ya que el descenso real se explica por una inflación anual del 42%.

El gasto militar en Oriente Medio alcanzó los 218.000 millones de dólares, con Israel e Irán recortando sus presupuestos pese a las tensiones regionales. (REUTERS/ARCHIVO)

La mayoría de los países de Oriente Medio aumentaron sus gastos, aunque Israel e Irán los redujeron. En términos regionales, el informe destacó que, a pesar de las tensiones persistentes, el gasto militar en Oriente Medio mostró una variación mínima respecto al año anterior.

En Centroamérica y el Caribe el gasto militar cayó un 27% en 2025, hasta 17.100 millones de dólares, aunque el informe señaló que el crecimiento acumulado entre 2016 y 2025 fue del 64%. Las cifras de la subregión están fuertemente influenciadas por el gasto de México, que se redujo en un tercio, hasta 13.600 millones de dólares. En 2024, México había aumentado su presupuesto militar un 71%.

El informe del SIPRI anticipa que la proporción del PIB global destinada al gasto militar, actualmente en máximo desde 2009, podría seguir creciendo en 2026. (CENTCOM/ARCHIVO)

En Sudamérica, el gasto militar ascendió a 56.300 millones de dólares en 2025, un 3,4% más que en 2024 y un 5,7% por encima de 2016. Brasil, el mayor gastador de la región, incrementó su presupuesto en un 13% hasta 23.900 millones de dólares. El gasto militar de Guyana creció un 16%, hasta 248 millones de dólares, impulsado por las tensiones con Venezuela por la región petrolera del Esequibo.

De los 40 países con mayor gasto militar, Brasil ocupa el puesto 21, Colombia el 29 y México el 30. El SIPRI recalcó que el incremento global de 2025 se explica principalmente por el aumento en Europa, que incluye a Rusia y Ucrania, y por el repliegue estadounidense, que ha llevado a los países europeos a asumir una mayor responsabilidad en su propia defensa.

Sudamérica experimentó un alza del 3,4% en gasto militar, con Brasil y Guyana a la cabeza por el conflicto en la región del Esequibo. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Según el informe, la “carga militar”, es decir, la proporción del PIB mundial destinada al gasto militar, es la más alta desde 2009. “Dada la variedad de crisis actuales, así como los objetivos de gasto militar a largo plazo de muchos Estados, es probable que este crecimiento continúe a lo largo de 2026 y más allá”, señaló el documento del SIPRI. El aumento del gasto fue de 2,9% respecto al año anterior, compensado ampliamente por los incrementos en Europa y Asia, en “un nuevo año marcado por las guerras y la intensificación de las tensiones”, afirmó Scarazzato.

El mundo destinó cerca de 2,9 billones de dólares al gasto militar en 2025, marcando el undécimo año consecutivo de crecimiento en un contexto de multiplicación de conflictos y tensiones, según el informe del SIPRI publicado este lunes.