Esto es lo que debe hacer si pierde su pasaporte de Estados Unidos durante un viaje al extranjero

La pérdida o robo del pasaporte estadounidense en el extranjero obliga a informar de inmediato al Departamento de Estado, según las normas vigentes hasta 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pérdida o robo del pasaporte estadounidense en el extranjero activa un protocolo oficial que afecta a ciudadanos de Estados Unidos en tránsito o residencia fuera del país, según las directrices vigentes del Departamento de Estado de Estados Unidos al 6 de marzo de 2026. El documento resulta esencial para la identificación internacional y para reingresar a territorio estadounidense, lo que convierte su extravío en un incidente para viajeros, residentes temporales y personal diplomático. Las autoridades recalcan que es imprescindible informar del hecho sin demora para evitar complicaciones legales y riesgos asociados al uso fraudulento del pasaporte.

De acuerdo con la información oficial publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS), el procedimiento para informar la pérdida incluye la denuncia ante la policía local, el llenado de formularios específicos, la notificación inmediata a las autoridades consulares y la solicitud de un pasaporte extraviado de emergencia si es necesario. El DOS subraya que el reporte del incidente genera la cancelación automática del documento extraviado, con lo cual se impide cualquier uso posterior, incluso si el pasaporte aparece. La vigencia del protocolo se fundamenta en leyes federales y directrices de seguridad internacional establecidas por el gobierno estadounidense.

La regulación vigente, consultable en portales oficiales como travel.state.gov, el sitio oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, tiene antecedentes en la evolución de las normas de seguridad fronteriza de Estados Unidos tras los ataques de 2001, así como en la experiencia acumulada a partir de incidentes recientes de fraude con documentos de viaje. El DOS informa que cada año se presentan miles de reportes de extravío de pasaportes, lo que obliga a mantener mecanismos ágiles para la reposición y el control de identidad.

Procedimiento ante la pérdida del pasaporte estadounidense fuera del país

El Departamento de Estado establece una serie de pasos obligatorios al detectar la pérdida o el robo del pasaporte:

Denunciar ante la policía local: En caso de robo, es necesario solicitar un reporte oficial. Este documento puede ser requerido más adelante para trámites de seguro o reemplazo de visas, aunque el DOS no lo exige en todos los casos. Notificar al Departamento de Estado: El reporte puede hacerse en línea, por teléfono o por correo postal. El formulario DS-64 está disponible en el sitio web oficial y permite iniciar el proceso de cancelación. Aportar identificación: Para la notificación, se debe presentar una identificación oficial válida, como una licencia de conducir, un acta de nacimiento o una copia del pasaporte extraviado. Acudir a la embajada o consulado más cercano: El solicitante debe presentarse personalmente para gestionar un pasaporte extraviado de emergencia o tramitar uno nuevo.

El DOS advierte que la notificación inmediata es fundamental para evitar el uso indebido del documento. Según la guía institucional, “una vez reportado, el pasaporte queda invalidado y no podrá utilizarse aunque sea recuperado posteriormente”.

El protocolo exige denunciar el extravío ante la policía local y completar el formulario DS-64 para iniciar la cancelación del documento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Formas de reportar un pasaporte perdido o robado en el extranjero

El reporte del pasaporte extraviado puede realizarse a través de tres vías principales, según el DOS:

En línea: Llenando el formulario DS-64 en travel.state.gov, lo que permite la cancelación del pasaporte en un día hábil. El solicitante recibe confirmación por correo electrónico.

Por teléfono: Comunicándose al +1-877-487-2778 (opción en español) o al 1-888-874-7793 para personas con dificultades auditivas.

Por correo postal: Imprimiendo, firmando y enviando el formulario DS-64 junto con una identificación oficial a la dirección indicada en el propio documento. Este procedimiento puede tardar varias semanas.

El DOS resalta que el pasaporte informado como perdido o robado nunca podrá ser reactivado. En caso de que el pasaporte ya estuviera vencido, no es obligatorio notificar el extravío.

Documentos necesarios para un pasaporte de emergencia

Para gestionar un pasaporte temporal o de emergencia en una embajada o consulado de Estados Unidos, el solicitante debe presentar la siguiente documentación:

Formulario DS-64 (reporte de pérdida o robo).

Formulario DS-11 (solicitud de pasaporte).

Fotografía reciente tipo pasaporte, tamaño 5 x 5 cm.

Identificación oficial vigente.

Copia del reporte policial, si corresponde.

Itinerario de viaje, si el regreso a Estados Unidos es urgente.

El Departamento de Estado publica el directorio actualizado de embajadas y consulados en travel.state.gov, donde se pueden consultar direcciones, teléfonos y horarios de atención en cada país.

El Departamento de Estado de Estados Unidos permite reportar un pasaporte perdido en línea, por teléfono o por correo postal usando el formulario oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tarifas para reponer un pasaporte estadounidense en el extranjero

Según datos oficiales del DOS, las tarifas para la reposición del pasaporte estadounidense son las siguientes:

Libreta de pasaporte: Solicitud, USD 130 ; aceptación, USD 35 ; total, USD 165 .

; aceptación, ; total, . Tarjeta de pasaporte: Solicitud, USD 30; aceptación, USD 35; total, USD 65.

La libreta permite viajar por aire, mar y tierra a cualquier destino internacional. La tarjeta solo es válida para ingresar a Estados Unidos desde Canadá, México o Bermudas por vía terrestre o marítima. Los adultos obtienen documentos con vigencia de diez años, mientras los menores de dieciséis años tienen una vigencia de cinco años. “El pago puede realizarse en efectivo, con tarjeta o en moneda local, según lo dispuesto por cada embajada o consulado”, informa el DOS.

En situaciones de emergencia, como delito grave o desastre natural, el personal consular puede emitir un pasaporte temporal gratuito para facilitar el regreso a Estados Unidos. El documento de emergencia suele tener una validez máxima de un año.

Protocolo para víctimas de delitos graves en el extranjero

El DOS dispone de un protocolo especial para víctimas de delitos graves. El personal consular asiste en la gestión del trámite presencial para obtener un pasaporte de emergencia y en la notificación a familiares, amigos o empleadores. “El consulado puede ayudar a contactar a seres queridos y proporcionar información sobre servicios médicos locales”, señala el DOS en su portal oficial. En estos casos, el pasaporte de emergencia puede ser gratuito y la atención prioritaria.

La atención consular incluye acompañamiento en procesos legales básicos y asesoría sobre los pasos a seguir para regresar a Estados Unidos. La prioridad es garantizar la seguridad y la identificación del ciudadano.

Un pasaporte estadounidense reportado como perdido o robado queda automáticamente invalidado, aunque sea recuperado posteriormente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en las directrices y diferencias clave respecto al protocolo anterior

Las directrices de 2026 mantienen la obligatoriedad de notificar la pérdida del pasaporte sin demora. La principal novedad reside en la facilidad para informar el incidente en línea o por teléfono, lo que agiliza la cancelación del documento. El trámite presencial sigue siendo necesario para la emisión de pasaportes de emergencia o de reemplazo.

El DOS diferencia entre trámites regulares y situaciones de emergencia, permitiendo que la víctima de un delito grave acceda a documentos temporales sin costo. Las tarifas y requisitos para el resto de los solicitantes se mantienen sin variaciones respecto a años anteriores.

Recomendaciones oficiales para prevenir y actuar ante la pérdida del pasaporte

El Departamento de Estado recomienda llevar siempre una copia digital y una física del pasaporte, así como guardar los datos de contacto de la embajada o consulado más cercano antes de cualquier viaje. El reporte inmediato de la pérdida es fundamental para impedir el uso no autorizado del documento y acelerar la reposición.

El portal USA.gov, el portal de servicios gubernamentales de Estados Unidos, y la plataforma travel.state.gov contienen guías, formularios y preguntas frecuentes sobre el proceso. El DOS enfatiza que “la colaboración con autoridades locales y diplomáticas reduce los tiempos de espera y los riesgos asociados”.

Impacto del protocolo en los viajeros y perspectivas a futuro

La actualización de los procedimientos permite a los ciudadanos estadounidenses contar con mecanismos claros y ágiles para reponer su documentación fuera del país. El objetivo, según el DOS, es minimizar los riesgos de fraude, facilitar la repatriación y mejorar la atención consular ante situaciones críticas. Las autoridades prevén continuar revisando los protocolos para adaptarse al contexto internacional y a los cambios en la seguridad de los documentos de viaje.