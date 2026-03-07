Broadway: los musicales que no te podés perder si visitás Nueva York

El espectáculo El Rey León ofrece funciones para toda la familia (Disney Theatrical Productions)

Cada año, las obras de Broadway atraen a fanáticos de los musicales provenientes de diversos países. Los precios de las entradas presentan una amplia variedad: las opciones más accesibles comienzan en USD 50, mientras que las localidades premium, especialmente en espectáculos protagonizados por celebridades, pueden superar los USD 300.

El centro del teatro y las primeras filas suelen tener los valores más altos, mientras que los asientos ubicados en la parte trasera o lateral del auditorio son los más económicos. Además, los precios pueden variar durante la temporada de cada espectáculo en función de la demanda, lo que significa que una función con alta ocupación puede tener un costo superior respecto a otras menos solicitadas.

La cartelera de Broadway ofrece desde clásicos como Wicked y Moulin Rouge! hasta estrenos recientes como Hell’s Kitchen. Esta guía presenta los musicales más destacados actualmente en la escena neoyorquina.

Wicked - Teatro Gershwin

Considerada una de las producciones más reconocidas, se encuentra basada en Wicked: La vida y los tiempos de la Malvada Bruja del Oeste, la exitosa novela publicada en 1995 por Gregory Maguire.

La historia, que recientemente motivó una adaptación cinematográfica, sigue a Elphaba antes de convertirse en la Malvada Bruja del Oeste y explora su relación con Glinda, la Bruja Buena que envía a Dorothy por el camino amarillo en El mago de Oz.

La obra se presenta en el Teatro Gershwin y tiene una duración de 2 horas y 45 minutos, incluido un intermedio.

Moulin Rouge! The Musical - Teatro Al Hirschfeld

La producción de Moulin Rouge! El Musical ambientada en el legendario club nocturno a principios del siglo XX, se centra en la historia de amor entre un escritor estadounidense que busca inspiración en París, Christian, y la artista estrella del espectáculo Satine. El drama surge cuando Satine es comprometida con un adinerado Duque que promete salvarla y evitar la quiebra del club, mientras su conexión romántica con Christian crece entre bastidores.

El espectáculo destaca por su selección musical y pone sobre el escenario versiones de una amplia gama de éxitos como “Lady Marmalade”, “Diamonds Are a Girl’s Best Friend”, “Roxanne” y “Your Song”. Junto a estas, la producción incorpora docenas de canciones reconocidas de artistas como Tina Turner, The Rolling Stones, Katy Perry y Lady Gaga, añadiendo la canción original “Come What May”.

El musical se encuentra en el Teatro Al Hirschfeld con una duración de 2 horas y 35 minutos con un tiempo intermedio.

Chicago - Teatro Ambassador

Con una duración de 2 horas y 30 minutos en el Teatro Ambassador, el musical inspirado en la obra de Maureen Dallas Watkins de 1926 presenta a Roxie Hart, una ama de casa que aspira a convertirse en estrella del género teatral vodevil y termina encarcelada por matar a su amante, y a Velma Kelly, reconocida figura del mismo género, acusada de asesinato, quienes compiten por la atención mediática y legal.

En la trama, la competencia por los titulares y la búsqueda de la absolución en los tribunales se convierten en el eje de la historia, mientras las protagonistas recurren tanto a la prensa como al prestigioso abogado Billy Flynn para salir libres.

En 2002, se estrenó su adaptación cinematográfica protagonizada por Renée Zellweger como Roxie Hart, Catherine Zeta-Jones como Velma Kelly y Richard Gere como Billy Flynn. La película ganó el Óscar a Mejor Película en la 75.ª edición de los Premios de la Academia, convirtiéndose en el primer musical en conseguirlo desde Oliver! en 1968.

Hamilton - Teatro Richard Rodgers

El espectáculo Hamilton narra la vida del padre fundador Alexander Hamilton, conocido por figurar en el billete de USD 10. Hamilton combatió en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos junto a George Washington, desempeñó un papel clave en la creación del sistema financiero estadounidense y protagonizó el primer gran escándalo sexual en la política del país.

El musical creado por Lin-Manuel Miranda se presenta en el Teatro Richard Rodgers con una duración de 2 horas y 45 minutos, y pone el foco en la relación fluctuante entre Hamilton y el político Aaron Burr, vínculo que concluyó en un duelo.

The Lion King - Teatro Minskoff

El musical El Rey León traslada la historia de la célebre película animada de Disney al escenario del Teatro Minskoff. La trama continúa siendo la misma: el joven león Simba debe enfrentar a su tío Scar para reclamar su lugar como rey. La puesta resulta especialmente atractiva para niños que se inician en los musicales de Broadway y es ideal para disfrutar en familia.

A las canciones emblemáticas de la película se suman composiciones creadas especialmente para la versión teatral como “They Live in You”, “Shadowland” y “Endless Night”, escritas por Lebo M, Hans Zimmer, Mark Mancina y Jay Rifkin.

MJ The Musical - Teatro Neil Simon

La obra se ambienta durante un ensayo de la gira mundial Dangerous de Michael Jackson en 1992, cuando un equipo de MTV llega para registrar imágenes y realizar entrevistas destinadas a un documental sobre la carrera del artista. Mientras interpreta sus éxitos y dialoga con el entrevistador, cobran vida recuerdos y momentos clave de su trayectoria.

Con una duración de 2 horas y 30 minutos en el Teatro Neil Simon, el espectáculo incluye más de 25 éxitos musicales del Rey del Pop, entre ellos “Don’t Stop ‘Til You Get Enough”, “Rock with You”, “Billie Jean”, “Beat It”, “Thriller”, “Bad”, “Man in the Mirror”, “Smooth Criminal”, “Black or White” y “Heal the World”.

Hell’s Kitchen - Teatro Shubert

Inspirada en la infancia de la cantante neoyorquina Alicia Keys, la obra transcurre en un pequeño apartamento del barrio Hell’s Kitchen, donde Ali, una joven de 17 años, sueña en grande mientras su madre, precavida, procura que no repita sus errores. A medida que Ali se enamora de un joven baterista y entabla amistad con una profesora de piano del edificio, madre e hija descubren las oportunidades que ofrece el futuro y enfrentan los desafíos raciales y de madurez que Ali deberá superar para alcanzar sus metas.

Durante 2 horas y 35 minutos, se interpretan los grandes éxitos de Alicia Keys, como “Fallin’”, “If I Ain’t Got You” y “Empire State of Mind”, junto con canciones compuestas especialmente para la obra musical.

Death Becomes Her - Teatro Lunt-Fontanne

Basada en la película de 1992 protagonizada por Meryl Streep y Goldie Hawn, la historia sigue durante 2 horas y 30 minutos el enfrentamiento entre dos mujeres que compiten por el amor del mismo hombre y consumen una poción mágica que les promete la eterna juventud.

Madeline Ashton es una reconocida figura del teatro y el cine, mientras que Helen Sharp es una escritora que vive a la sombra de su archienemiga. La relación entre ambas evoluciona hasta que Madeline le arrebata el prometido a Helen. Así, tras beber la poción mágica, Madeline y Helen inician una nueva etapa marcada por la juventud eterna y un rencor mutuo que las lleva a enfrentarse en repetidas ocasiones a lo largo de la trama teatral.

