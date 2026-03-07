Alerta de viaje en EEUU: autoridades advierten sobre posibles ataques en hoteles y espacios públicos en Irak e Irán

Estados Unidos emite alerta máxima para ciudadanos en Irak e Irán ante riesgo de ataques terroristas y escalada militar en Medio Oriente. (Europa Press)

El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Irak e Irán los días 6 y 7 de marzo de 2026, advirtiendo sobre el riesgo de ataques terroristas dirigidos a estadounidenses en hoteles y lugares públicos. La medida afecta a personas con ciudadanía estadounidense que residen, trabajan o viajan en esos países, en un contexto de escalada militar en el Medio Oriente. La advertencia fue difundida por el Departamento de Estado y sus representaciones diplomáticas, que recalcaron la volatilidad del entorno y la limitada capacidad de evacuación.

De acuerdo con los comunicados del Departamento de Estado, la Embajada de Estados Unidos en Bagdad y la Embajada Virtual en Irán actualizaron sus recomendaciones para nacionales estadounidenses, instando a evacuar ambas naciones tan pronto como sea posible. Las autoridades citaron la amenaza de ataques terroristas y de represalias contra intereses estadounidenses como fundamento de la decisión, según consignaron medios como la revista estadounidense Newsweek y agencias de noticias internacionales. Los comunicados del Departamento de Estado informan que las rutas de evacuación, especialmente las aéreas, pueden verse suspendidas sin previo aviso, y que la asistencia consular es limitada.

La decisión de reforzar las advertencias se produce tras el aumento de hostilidades entre Estados Unidos e Irán, que ha intensificado la confrontación militar en la región. En los últimos años, el Departamento de Estado ha catalogado a Irak e Irán como destinos de máximo riesgo para viajeros estadounidenses, dada la frecuencia de incidentes de seguridad y las tensiones políticas y militares recurrentes.

¿Por qué Estados Unidos recomienda no viajar a Irak e Irán?

El Departamento de Estado mantiene una advertencia de nivel 4 (“No viajar”) para ambos países. Según los documentos oficiales, la amenaza para los estadounidenses incluye ataques terroristas, secuestros, arrestos arbitrarios y restricciones para salir de los territorios. Las autoridades destacan que los grupos armados y milicias hostiles a Estados Unidos operan en Irak, y que las autoridades iraníes pueden detener a personas por su nacionalidad o conexiones con Estados Unidos.

La Embajada de Estados Unidos en Bagdad emitió una comunicación el 6 de marzo recomendando a los ciudadanos estadounidenses que abandonen Irak si existen condiciones seguras para hacerlo. La alerta precisa: “El gobierno de Estados Unidos se preocupa por su seguridad y continuará compartiendo la información que necesita para tomar decisiones informadas”. En Irán, la alerta del 7 de marzo advierte sobre el riesgo de interrogatorios, detenciones arbitrarias y la posibilidad de que el gobierno impida la salida de estadounidenses, especialmente para quienes tienen doble nacionalidad.

Las embajadas estadounidenses advierten sobre la limitada capacidad de evacuación y la asistencia consular restringida en ambos países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué riesgos enfrentan los estadounidenses en hoteles y lugares públicos?

Las autoridades estadounidenses señalaron que hoteles, restaurantes, empresas y otros lugares frecuentados por extranjeros constituyen objetivos de ataques terroristas y acciones hostiles. Según la información oficial citada por la revista estadounidense Newsweek, la amenaza se extiende a todo tipo de espacios públicos donde se identifique la presencia de ciudadanos estadounidenses.

El comunicado de la embajada explica: “Los grupos terroristas siguen planificando posibles ataques en Irak, y cualquier ciudadano estadounidense podría ser un objetivo debido a su nacionalidad”. La situación se complica por la limitada capacidad de asistencia consular, que restringe las posibilidades de evacuación u obtención de ayuda en caso de emergencia.

En Irán, la advertencia se centra en el riesgo de detención por parte de las autoridades locales, especialmente para quienes exhiban pasaportes estadounidenses o mantengan vínculos públicos con Estados Unidos. La embajada virtual aconseja evitar cualquier tipo de manifestación pública de ciudadanía o afiliación estadounidense.

¿Cómo deben prepararse los ciudadanos estadounidenses en Irak e Irán ante la alerta?

El Departamento de Estado recomienda a los estadounidenses en ambos países que se inscriban en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir actualizaciones y facilitar la localización en situaciones de crisis. Además, se aconseja que elaboren un plan de emergencia independiente de la asistencia del gobierno estadounidense, debido a las limitaciones operativas de las embajadas y consulados.

Entre las medidas sugeridas se incluyen:

Refugiarse en lugares seguros si no es posible evacuar.

Almacenar suministros de alimentos, agua y medicamentos suficientes para al menos siete días.

Evitar reuniones masivas y lugares públicos como hoteles, restaurantes y centros comerciales.

Mantener la discreción sobre la nacionalidad y evitar exhibir documentación estadounidense.

Considerar rutas terrestres hacia países vecinos ante la cancelación de vuelos comerciales.

Las embajadas han subrayado que las condiciones de frontera y espacio aéreo pueden modificarse sin previo aviso, lo que requiere que los ciudadanos estadounidenses permanezcan atentos a las actualizaciones oficiales y preparados para ajustar sus planes de inmediato.

El Departamento de Estado insta a los estadounidenses en Irak e Irán a evacuar cuanto antes debido a amenazas de secuestros, detenciones y ataques. (REUTERS/Amr Alfiky)

¿Qué antecedentes existen sobre ataques o incidentes contra estadounidenses en la región?

La región de Medio Oriente ha sido escenario de múltiples incidentes de seguridad que han involucrado a ciudadanos estadounidenses. En los últimos años, el Departamento de Estado ha documentado ataques contra hoteles, restaurantes y espacios públicos en Irak, así como detenciones arbitrarias en Irán de individuos con ciudadanía estadounidense o doble nacionalidad.

Según reportes oficiales, en febrero de 2026 se produjo un ataque con misiles en Tel Aviv en el contexto de la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán. Las autoridades estadounidenses han reforzado desde entonces las advertencias de seguridad para sus ciudadanos en países de la región, señalando la necesidad de tomar precauciones.

El historial de incidentes incluye además el cierre temporal de embajadas, la suspensión de vuelos comerciales y restricciones en las fronteras terrestres. El Departamento de Estado ha reiterado que no puede garantizar la evacuación rápida ni la provisión de servicios consulares completos en situaciones de crisis.

¿Qué opciones de evacuación y asistencia existen para los estadounidenses en Irak e Irán?

Las opciones de evacuación son limitadas. Durante la emisión de la alerta, la Embajada de Estados Unidos en Bagdad confirmó la suspensión de los vuelos comerciales. Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los ciudadanos estadounidenses buscar rutas terrestres hacia países vecinos, aunque aclararon que las condiciones pueden variar abruptamente.

En el caso de Irán, la Embajada Virtual en Irán indicó que el gobierno local puede restringir o impedir la salida de ciudadanos estadounidenses, especialmente en situaciones de crisis. La advertencia resalta que los estadounidenses deben contar con un plan alternativo y prepararse para refugiarse en el lugar donde se encuentren si no pueden salir de manera segura.

El Departamento de Estado sostiene que la asistencia consular es extremadamente limitada en ambas naciones. La recomendación es mantener la comunicación con las autoridades diplomáticas y actualizar regularmente los planes de viaje, además de informar a familiares y allegados sobre la ubicación y estado de los viajeros.

Se aconseja a estadounidenses inscritos en Irak e Irán elaborar planes de emergencia independientes y considerar rutas terrestres ante suspensión de vuelos. (REUTERS/Khalil Ashawi)

¿Qué impacto tiene la alerta en los ciudadanos estadounidenses y qué se espera a futuro?

La emisión de estas advertencias implica para los ciudadanos estadounidenses en Irak e Irán la necesidad de revisar y adaptar sus planes de viaje, residencia y trabajo en función de la evolución de la situación de seguridad. Las embajadas han solicitado a los nacionales mantenerse en contacto permanente con las representaciones diplomáticas y seguir las instrucciones oficiales.

Las autoridades anticipan que podrán emitirse nuevas actualizaciones de seguridad en función del desarrollo de las operaciones militares y la situación política en el Medio Oriente. Las restricciones en las fronteras y el espacio aéreo pueden endurecerse, y los ciudadanos estadounidenses deben estar preparados para cambios inesperados que afecten su movilidad y acceso a servicios básicos.

De acuerdo con la revista estadounidense Newsweek, la situación actual requiere que cualquier persona con nacionalidad estadounidense en la región priorice su seguridad personal y mantenga una vigilancia constante de las comunicaciones oficiales. El Departamento de Estado reafirma que su prioridad es la protección de sus ciudadanos y que continuará informando sobre cualquier cambio relevante en la situación de seguridad.