Un brote de norovirus en un crucero deja al menos 76 pasajeros y tripulantes con síntomas gastrointestinales

El evento se produce meses después de un episodio similar registrado en otra embarcación de la misma compañía

El brote de norovirus en el crucero Westerdam afectó a 76 personas entre pasajeros y tripulación durante su trayecto por Asia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un brote de norovirus en el crucero Westerdam de Holland America provocó síntomas gastrointestinales en al menos 76 personas, entre pasajeros y tripulantes, durante un itinerario por el este de Asia a finales de febrero. El incidente, detectado cuando la embarcación arribó a Hong Kong el 1 de marzo, motivó la intervención de autoridades sanitarias locales, quienes ordenaron la aplicación de protocolos de desinfección antes de permitir el desembarque y la continuación del viaje. El episodio involucra a un total de 2.800 pasajeros y tripulantes, de acuerdo con el Centro para la Protección de la Salud (CHP) de Hong Kong y reportes de fuentes como la cadena internacional NTD y el sitio especializado Cruise Hive.

Según información difundida por el CHP, la inspección realizada al crucero en el puerto de Kai Tak identificó 65 pasajeros y 11 miembros de la tripulación con síntomas de gastroenteritis aguda, principalmente vómitos, diarrea y fiebre. Las autoridades sanitarias actuaron de acuerdo con los protocolos internacionales, aplicando medidas de saneamiento y control epidemiológico a bordo, según consignó la web de monitoreo crucero CruiseMapper. Las pruebas tomadas a siete pacientes confirmaron la presencia de norovirus, un virus altamente contagioso que se propaga con rapidez en entornos cerrados como cruceros, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

El brote ocurre tras un episodio similar en el crucero Rotterdam, también de Holland America Line, que reportó 89 personas afectadas durante un viaje por el Caribe y el Canal de Panamá entre diciembre y enero, según los CDC. Estos incidentes refuerzan la vigilancia epidemiológica sobre la industria de cruceros y abren interrogantes sobre los mecanismos de prevención y respuesta frente a enfermedades infecciosas en viajes internacionales.

Cantidad de personas afectadas por el brote de norovirus en el Westerdam

De acuerdo con datos oficiales del Centro para la Protección de la Salud (CHP) de Hong Kong, 76 personas presentaron síntomas de gastroenteritis aguda durante el trayecto del Westerdam. La cifra incluye a 65 pasajeros y 11 tripulantes, todos con síntomas como vómitos, diarrea y fiebre. La mayoría de los afectados evolucionó favorablemente y no requirió hospitalización, según la información proporcionada a Cruise Hive. Las pruebas de laboratorio realizadas en el barco confirmaron la presencia de norovirus en siete muestras de heces, mientras se aguardaban análisis adicionales.

Reacción de las autoridades sanitarias

El CHP desplegó personal especializado para inspeccionar el barco en el puerto de Kai Tak, en la ciudad de Hong Kong. El Dr. Edwin Tsui, controlador del CHP, declaró que, tras inspeccionar el crucero, el personal del centro informó a los afectados y al operador sobre los consejos de salud y las medidas necesarias para el control de infecciones, incluyendo una desinfección y la atención a la higiene personal y ambiental, según la cadena internacional NTD. Las autoridades permitieron el desembarque únicamente de quienes no presentaban síntomas activos y consideraron satisfactorias las medidas de limpieza implementadas antes de autorizar la salida del barco hacia Filipinas.

Las autoridades sanitarias de Hong Kong ordenaron estrictos protocolos de desinfección antes de permitir el desembarque en el puerto de Kai Tak. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas tomadas por Holland America Line ante el brote

La compañía Holland America Line informó que se activaron protocolos de saneamiento reforzado y limpieza profunda a bordo del Westerdam, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. En una comunicación compartida con Fox News Digital, la empresa explicó: “Implementamos procedimientos sanitarios mejorados y realizamos una limpieza profunda adicional cuando el barco terminó su navegación en Hong Kong”. Además, la línea de cruceros reforzó la capacitación del personal de limpieza y la vigilancia activa de síntomas entre los pasajeros y la tripulación. La compañía también mantiene la comunicación directa con las autoridades portuarias ante cualquier síntoma compatible con enfermedades infecciosas.

Detección del brote: fechas y lugares

El brote fue identificado durante el itinerario del Westerdam entre Yokohama (Japón) y Hong Kong, con escalas en puertos de Corea del Sur y China continental. El 1 de marzo, el barco atracó en el puerto de Kai Tak, donde el CHP inició la inspección sanitaria. Un comunicado oficial recogido por el portal de la industria Travel And Tour World señala: “Los dos pasajeros que enfermaron abordaron el crucero en Japón el 15 de febrero y desarrollaron síntomas el mismo día. Posteriormente se vieron afectadas otras personas”. El episodio abarca un periodo de aproximadamente dos semanas y coincide con etapas de mayor movimiento turístico en la región.

Qué es el norovirus y cómo se transmite en cruceros

El norovirus es un virus altamente contagioso que causa gastroenteritis aguda. Sus principales síntomas incluyen diarrea, vómitos, dolor abdominal y fiebre. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el virus se propaga por contacto con superficies contaminadas, alimentos, agua o de persona a persona. El ambiente confinado y la alta densidad de pasajeros favorecen la transmisión en cruceros, donde brotes similares han sido reportados de manera recurrente en los últimos años, de acuerdo con CDC Vessel Sanitation Program.

El Dr. Edwin Tsui advirtió: “Dados los altos niveles actuales de actividad del norovirus, insto a los pasajeros y operadores de cruceros transfronterizos a que presten especial atención a la higiene personal, alimentaria y ambiental para salvaguardar la salud individual y la salud pública”, en declaraciones recogidas por Travel And Tour World.

El norovirus es altamente contagioso y se propaga con rapidez en ambientes cerrados como cruceros, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antecedentes de brotes similares en la misma compañía

El caso del Westerdam no es el único en la flota de Holland America Line en los últimos meses. El crucero Rotterdam reportó, entre el 28 de diciembre y el 9 de enero, un brote de norovirus que afectó a 81 pasajeros y 8 tripulantes durante un viaje desde Fort Lauderdale (Estados Unidos), con escalas en Curazao, Colombia, Costa Rica y Jamaica. Los datos oficiales de los CDC indican que los síntomas fueron similares y también se aplicaron procedimientos de desinfección y monitoreo sanitario, según el portal especializado en transporte Informare. Ambos incidentes se encuentran bajo revisión para determinar posibles vínculos y mejorar las políticas de prevención.

Protocolos internacionales aplicados en estos casos

La respuesta ante brotes de enfermedades gastrointestinales en cruceros está regulada por protocolos internacionales que incluyen la notificación inmediata a las autoridades portuarias, la vigilancia activa de síntomas, la cuarentena de casos sospechosos y la realización de limpiezas profundas. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, los barcos deben cumplir con el Vessel Sanitation Program (VSP), que establece lineamientos para la prevención y el control de enfermedades infecciosas a bordo. Las autoridades de Hong Kong y Filipinas colaboraron en la inspección y seguimiento del Westerdam, coordinando las medidas requeridas antes de permitir la continuación del viaje.

Entre los procedimientos aplicados se incluyen:

  • Aislamiento de personas con síntomas
  • Desinfección de superficies y áreas comunes
  • Refuerzo en la higiene de manos y manipulación de alimentos
  • Monitoreo activo de nuevos casos

Impacto del brote en la industria de cruceros y en los viajeros

El brote de norovirus en el Westerdam y el antecedente en el Rotterdam evidencian los riesgos sanitarios que enfrenta la industria de cruceros frente a virus de transmisión rápida. Las autoridades recomiendan a los viajeros seguir prácticas estrictas de higiene y reportar cualquier síntoma compatible antes y durante los viajes. La vigilancia activa, la cooperación de las líneas de cruceros y la intervención de los organismos de salud pública buscan limitar la propagación y reducir el impacto en futuros itinerarios.

El CHP y los CDC mantienen abiertas las investigaciones y no descartan nuevas recomendaciones para fortalecer los controles sanitarios en cruceros internacionales. Las compañías, por su parte, han reiterado su compromiso con la seguridad de pasajeros y tripulación, indicando que seguirán ajustando sus protocolos a las directrices oficiales. El seguimiento de estos casos continuará en las próximas semanas, mientras el Westerdam ya navega hacia su siguiente destino.

