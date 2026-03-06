Por qué los adolescentes estadounidenses duermen cada vez menos horas

El informe de la Universidad de Connecticut revela un aumento preocupante en la privación de sueño entre adolescentes estadounidenses (Imagen Ilustrativa Infobae)

El porcentaje de adolescentes estadounidenses que duerme menos de cinco horas por noche ha superado ya la mitad, según un reciente análisis de la Universidad de Connecticut publicado en JAMA.

Esta tendencia, que se ha incrementado en los últimos años, preocupa a especialistas y autoridades educativas, quienes advierten sobre las graves consecuencias para la salud mental y el rendimiento académico de los jóvenes.

El informe de la Universidad de Connecticut revela que más del 50% de los adolescentes duerme menos de cinco horas diarias, una cifra que evidencia un alejamiento progresivo de las recomendaciones médicas.

La Academia Estadounidense de Pediatría sostiene que los jóvenes de entre 13 y 18 años deberían dormir entre 8 y 10 horas cada noche, pero solo uno de cada cuatro logra alcanzar ese mínimo.

El déficit de sueño afecta la salud mental y el rendimiento escolar de los jóvenes en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de sueño y sus efectos en la salud mental

Diversos estudios universitarios han demostrado que la privación de sueño en la adolescencia está asociada a una mayor frecuencia de ansiedad, depresión y dificultades de atención. El déficit de descanso también repercute en la regulación emocional y la memoria, elementos clave para el aprendizaje y la resolución de problemas cotidianos.

Según datos recopilados entre 2007 y 2023, la cantidad de adolescentes que duerme lo suficiente ha disminuido. En 2007, un 30% reportaba dormir al menos ocho horas; hoy, ese porcentaje ha caído al 25%.

Especialistas en psiquiatría y neurociencias de instituciones como la Universidad de Connecticut advierten que esta reducción sostenida puede afectar no solo el bienestar inmediato, sino también el desarrollo cognitivo a largo plazo.

Un resumen de la situación permite afirmar que la mayoría de los adolescentes en Estados Unidos duerme menos de lo recomendado por autoridades médicas, lo que ha generado un aumento de trastornos emocionales y un descenso en el rendimiento escolar. Esta situación preocupa a la comunidad científica y motiva la búsqueda de soluciones a nivel de políticas públicas.

Los especialistas advierten sobre los riesgos físicos asociados a dormir menos de cinco horas por noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto académico y riesgos físicos

La investigación publicada en JAMA advierte que los adolescentes con falta crónica de sueño presentan menor capacidad de concentración, lo que se traduce en un bajo desempeño en pruebas y tareas escolares.

Además, la dificultad para controlar impulsos y emociones puede derivar en problemas de convivencia y mayor ausentismo.

La Academia Estadounidense de Pediatría también ha documentado que la privación prolongada de descanso se asocia a mayor riesgo de obesidad, diabetes y alteraciones metabólicas. El sueño insuficiente interfiere en procesos hormonales clave, incrementando la probabilidad de desarrollar enfermedades físicas que persisten hasta la adultez.

El psiquiatra T. Greg Rhee, quien lideró el estudio en Connecticut, señala que “los adolescentes que no duermen lo necesario tienen más dificultades para regular sus emociones y afrontar los retos escolares”. Esta conclusión coincide con hallazgos de universidades como Harvard y Stanford, cuyos equipos han documentado las consecuencias del insomnio en jóvenes.

Las autoridades educativas proponen retrasar el inicio de las clases para mejorar el descanso adolescente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios de horario escolar: la recomendación de los expertos

Frente al diagnóstico generalizado, tanto la Universidad de Connecticut como la Academia Estadounidense de Pediatría insisten en la necesidad de retrasar el inicio de clases.

Recomiendan que las escuelas primarias y secundarias comiencen después de las 8:30, para que los adolescentes tengan la oportunidad de completar su ciclo de sueño.

La propuesta se fundamenta en pruebas científicas que muestran mejoras notables cuando los jóvenes disponen de más tiempo para dormir. Instituciones como la Universidad de California en Los Ángeles han documentado que la implementación de horarios tardíos reduce el ausentismo y mejora la disposición en clase.

La evidencia sugiere que el cambio de horario no solo favorece el rendimiento académico, sino que también mejora la salud mental y la participación estudiantil. Organismos como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han recomendado políticas similares para abordar el déficit de sueño en adolescentes.

La falta de sueño está vinculada a mayor ansiedad, depresión y dificultades de atención en adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hacia una política pública basada en la ciencia

El informe publicado en JAMA concluye que la privación de sueño entre adolescentes estadounidenses se ha agravado y requiere intervenciones urgentes.

Los expertos coinciden en la importancia de adaptar los sistemas escolares a la realidad biológica de los jóvenes, priorizando el descanso como elemento central para su desarrollo.

Las universidades y organismos científicos han señalado que retrasar el horario escolar puede traducirse en beneficios tangibles: mayor estabilidad emocional, mejor rendimiento académico y reducción de problemas de salud física y mental.

El desafío para las autoridades educativas será implementar cambios estructurales que permitan a los adolescentes dormir lo suficiente y afrontar el día escolar en mejores condiciones. La ciencia respalda esta medida como una inversión en el presente y el futuro de la juventud estadounidense.