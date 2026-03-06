Más de 60 millones de personas bajo amenaza por tornados y granizo gigante ante tormentas severas en Estados Unidos

Más de 60 millones de personas en el centro de Estados Unidos están bajo alerta por tormentas severas y riesgo de tornados, según la NOAA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 60 millones de personas en el centro de Estados Unidos podrían enfrentar una amenaza de tormentas severas, incluida la posibilidad de tornados intensos y granizo de gran tamaño, según informó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la agencia meteorológica federal de Estados Unidos. El fenómeno abarcará una franja de 2.400 kilómetros, desde el norte de Texas hasta el sur de Michigan, afectando principalmente a los estados de Oklahoma, Arkansas y Kansas.

El último informe del Storm Prediction Center (SPC), dependiente de la NOAA, indica que la alerta se activará durante la tarde y la noche, con la posibilidad de desarrollo de superceldas capaces de producir tornados intensos y granizo mayor a 7,6 centímetros (3 pulgadas). El National Weather Service (NWS) y el canal especializado en meteorología The Weather Channel coinciden en que el escenario meteorológico presenta condiciones favorables para fenómenos extremos, con la mayor concentración de riesgo en el corredor central del país.

Este episodio se produce días después de que tormentas previas generaran daños y tornados en el Panhandle de Texas y zonas del oeste de Oklahoma, de acuerdo a Fox Weather, canal especializado en meteorología. Los pronósticos anticipan un incremento en la actividad atmosférica debido al avance de un frente frío y la presencia de aire cálido y húmedo en superficie.

Estados en mayor riesgo de tornados y tormentas severas

Según la última actualización del SPC, la zona bajo riesgo involucra partes de Oklahoma, Texas, Kansas, Missouri, Arkansas, Nebraska e Iowa. El organismo clasificó el nivel de amenaza como Enhanced Risk (nivel 3 de 5), una categoría intermedia en la escala del SPC —que establece cinco niveles— y señala una probabilidad considerable de tormentas severas. El área en vigilancia se extiende desde el norte de Texas hasta el sur de Michigan, abarcando ciudades como Dallas, Oklahoma City, Kansas City, St. Louis, Chicago y Detroit.

En su boletín matutino citado por The Weather Channel, el SPC detalló: “Las condiciones serán favorables para el desarrollo de superceldas capaces de generar granizo de gran tamaño y tornados intensos desde primeras horas de la tarde”. Las autoridades identificaron dos focos principales: uno en torno a la baja presión que atraviesa Kansas y el Valle de Missouri, y otro durante la noche, cuando el frente frío avance hacia el este y sureste.

El Storm Prediction Center clasifica la amenaza meteorológica actual como Enhanced Risk, anticipando granizo de gran tamaño y tornados intensos en áreas densamente pobladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fenómenos meteorológicos esperados hoy

De acuerdo al pronóstico oficial de la NOAA, existe la posibilidad de tornados intensos, granizo de gran tamaño y ráfagas de viento superiores a 120 kilómetros por hora (75 mph). El NWS especifica que la atmósfera mantendrá condiciones aptas para la formación de tormentas severas durante al menos doce horas, esperando el pico de actividad entre las 15:00 y las 22:00 horas (hora local).

El SPC destacó: “Las superceldas podrán producir granizo superior a 7,6 centímetros (3 pulgadas) de diámetro y tornados especialmente en el corredor entre Kansas City, Wichita y Oklahoma City”. El riesgo se incrementa durante la noche, ya que la visibilidad se reduce y el tiempo de reacción para los habitantes de las áreas afectadas es menor.

Comparación con brotes recientes

La extensión del área bajo alerta y el número de personas involucradas superan la media para la primera semana de marzo, según el análisis de Fox Weather y The Weather Channel. El fenómeno, que sucede al inicio de la temporada alta de tornados, podría convertirse en uno de los brotes más amplios del año si los modelos meteorológicos se cumplen.

El NWS destaca que la combinación de humedad, inestabilidad y vientos intensos en altura es típica de los eventos más graves registrados en la región. Datos recientes muestran que el área en riesgo supera los 2,4 millones de kilómetros cuadrados y afecta a más de 63 millones de habitantes.

La zona de riesgo se extiende a lo largo de 2.400 kilómetros, abarcando desde el norte de Texas hasta el sur de Michigan y afectando estados clave como Oklahoma, Arkansas y Kansas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas de precaución y recomendaciones

Las autoridades mantienen el llamado a tener activos los dispositivos de alerta meteorológica y seguir las instrucciones de los servicios de emergencia locales y estatales. El SPC recomienda identificar refugios cercanos y repasar los planes de emergencia familiar. El NWS difundió comunicados especiales desde sus oficinas locales, advirtiendo sobre el riesgo de granizo destructivo, tornados y vientos dañinos.

Entre las recomendaciones principales, destacan:: Mantener celulares y radios meteorológicos encendidos.: Evitar desplazamientos innecesarios durante el periodo de alerta.: Localizar refugios sólidos en caso de emisión de alerta de tornado.: Revisar los planes de emergencia familiar y laboral.

El NWS expresó en su último comunicado: “La preparación anticipada puede reducir riesgos en eventos de clima severo”.

Antecedentes inmediatos

Durante la noche del jueves, se informó sobre un tornado confirmado por observadores cerca de la localidad de Quail, en el Panhandle de Texas, según declaraciones recogidas por Fox Weather. Además, el Departamento de Manejo de Emergencias de Fairview, Oklahoma, compartió imágenes de un posible tornado al oeste de la ciudad. Hasta la mañana de hoy, no se notificaron víctimas ni daños de consideración; los equipos de emergencia continúan relevando la zona.

En días previos, tormentas severas afectaron la región central del país, lo que intensificó la vigilancia y las tareas de monitoreo por parte de agencias federales y estatales.

La franja bajo vigilancia incluye ciudades principales como Dallas, Oklahoma City, Kansas City, St. Louis, Chicago y Detroit, según los informes del NWS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evolución según modelos meteorológicos

Según los modelos del NWS y el SPC, la amenaza de tormentas severas persistirá durante toda la tarde y la noche, con desplazamiento de la zona de riesgo hacia el este a lo largo de la madrugada del sábado. Se prevé que la actividad tormentosa afecte también regiones del Medio Oeste y la cuenca de los Grandes Lagos.

El SPC señala que la evolución de las tormentas puede ser rápida, con variaciones de intensidad en cuestión de minutos. Los sistemas de emergencia permanecen en alerta, mientras meteorólogos y autoridades estatales monitorean los posibles daños y el desarrollo de nuevos fenómenos severos.

Impacto en la vida cotidiana

El episodio podría interrumpir actividades escolares, laborales y de transporte en las áreas bajo alerta. Las autoridades locales han anticipado posibles cancelaciones de vuelos, cierres temporales de rutas y suspensión de eventos públicos. El NWS recomienda revisar las actualizaciones de los servicios meteorológicos y las instrucciones de los organismos de protección civil.

En caso de emisión de alertas por tornado o tormenta severa, se insta a buscar refugio en estructuras sólidas y evitar permanecer en vehículos o casas móviles. Las autoridades recalcan la importancia de actuar con rapidez ante las advertencias meteorológicas.

El pronóstico de la NOAA indica ráfagas de viento que podrían superar los 120 kilómetros por hora durante el pico de tormentas entre las 15 y las 22 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde consultar información actualizada

Las fuentes oficiales para la consulta de alertas y pronósticos son los portales y redes de la National Weather Service, el Storm Prediction Center y las oficinas locales de meteorología. Medios especializados como The Weather Channel y Fox Weather ofrecen seguimiento en tiempo real de la evolución de las tormentas y recomendaciones dirigidas a la población.

Para quienes residen o circulan por la región central de Estados Unidos, las autoridades recomiendan suscribirse a los servicios de alerta y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.