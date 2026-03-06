La visa H-1B en Estados Unidos eleva costos y endurece requisitos para 2026

La reapertura del programa H-1B en marzo de 2026 actualiza el proceso de selección y aumenta los costos para trabajadores extranjeros en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reapertura del programa H-1B en marzo de 2026 introduce cambios para los trabajadores extranjeros calificados: tanto el sistema de selección como los costos asociados a estas visas laborales se modifican en línea con las normativas implementadas durante el gobierno de Donald Trump.

Bajo este nuevo marco, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés y autoridad federal de procesos migratorios) ha endurecido los mecanismos de acceso, privilegiando a quienes cuenten con mayores credenciales académicas y salarios más altos. A partir del 4 de marzo de 2026, las empresas estadounidenses podrán registrar a profesionales extranjeros interesados en obtener la visa H-1B para el año fiscal 2027.

El periodo de inscripción se extenderá hasta el 19 de marzo, y cada registro requerirá un pago inicial de USD 215, que constituye solo el primer paso de un proceso que puede implicar un desembolso final de hasta USD 100.000 para quienes resulten seleccionados.

Este monto, que resulta de sumar tasas administrativas, pagos de tramitación, y la nueva tasa extraordinaria para empleadores impuesta desde la administración Trump, implica en los casos más elevados hasta veinte veces el régimen previo, cuando completar el trámite solía costar menos de USD 5.000 para el empleador patrocinador.

Según el portal de estadísticas alemán Statista, en 2024 se otorgaron más de 126.000 visas H-1B en Estados Unidos, en su mayor parte destinadas al sector tecnológico y a profesionales con títulos avanzados. Con la nueva estructura, las autoridades estiman que la cantidad de beneficiarios disminuirá y el perfil de los seleccionados pasará a posiciones de mayor rango salarial y formación académica.

El acceso a estas visas, conforme a la regulación vigente, queda determinado tanto por la formación y experiencia del candidato como por la capacidad de las empresas para asumir tasas superiores a las históricas.

El programa H-1B: canal principal para la inmigración calificada

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos prioriza a profesionales con credenciales académicas avanzadas y salarios altos en la nueva visa H-1B (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las visas H-1B han constituido por décadas uno de los instrumentos centrales para la incorporación de extranjeros con formación universitaria o experiencia en áreas como tecnología, ingeniería, matemáticas, medicina o derecho.

Este programa permite a compañías estadounidenses contratar mano de obra calificada en sectores donde existe escasez local, bajo la premisa de “proteger los salarios y las condiciones laborales” de los trabajadores nacionales, según detalla el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), autoridad migratoria federal, en la reglamentación oficial publicada en el Registro Federal.

La reforma vigente desde el 27 de febrero de 2026 incorpora un mecanismo de selección totalmente digital: la plataforma del USCIS será la única vía válida para que empleadores y representantes inscriban a sus candidatos. El sistema dará prioridad automática a quienes acrediten mayores credenciales académicas y ofertas salariales superiores.

Según la comunicación institucional del USCIS, la intención es “orientar la asignación de visas hacia los profesionales más calificados y mejor remunerados”.

El procedimiento exige que cada empleador o representante inscriba a un solo beneficiario por ciclo, incluso en caso de exenciones por títulos académicos avanzados. Una vez cerrado el plazo de inscripción, el 19 de marzo, la agencia seleccionará y notificará a los elegidos antes del 31 de marzo, exclusivamente por medio de la cuenta digital asociada al trámite.

Costos y restricciones en el nuevo sistema H-1B

El costo total para completar el trámite H-1B puede alcanzar hasta USD 100.000 por beneficiario, superando veinte veces el régimen anterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los cambios destacado en el esquema de visas es el elevado requisito económico para los empleadores. Mientras que en años anteriores el trámite completo raramente superaba los USD 5.000, ahora los empleadores deberán abonar una tasa adicional de USD 100.000 si su candidato es admitido en la ronda final.

Esto implica que el monto total para empresas seleccionadas puede ser veinte veces superior a los costos previos, resultado de la suma de tasas administrativas, costos de tramitación y la nueva tasa extraordinaria.

El cupo anual de visas permanece sin alteraciones. Sin embargo, la normativa prohíbe que un mismo candidato sea inscrito más de una vez por distintos empleadores o representantes en la misma convocatoria. Cualquier intento de inscripción duplicada conlleva la descalificación automática del aspirante, conforme a la regla final del DHS.

La proclama presidencial firmada por el presidente Donald Trump el 19 de septiembre de 2025 presenta esta medida como estrategia para “restringir la entrada a Estados Unidos de determinados trabajadores no inmigrantes”. La digitalización del sistema de registro y selección busca, además, reducir la litigiosidad vinculada a fraudes advertidos en el sorteo tradicional de años anteriores, según funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.

Impacto en el mercado laboral de profesionales extranjeros

El endurecimiento de los requisitos y el aumento de los costos modifican las condiciones de acceso a visas H-1B para profesionales extranjeros. Datos oficiales señalan que este visado facilitó recientemente la llegada anual de decenas de miles de ingenieros, médicos, científicos y desarrolladores a Estados Unidos, muchos contratados por empresas líderes del sector tecnológico, sanitario y jurídico.

A partir de ahora, solo avanzarán aquellos candidatos respaldados por empleadores con capacidad para asumir elevados gastos y que acrediten ofertas salariales por encima del promedio del sector.

El proceso dispuesto por el USCIS determina que únicamente los beneficiarios seleccionados, tras la preselección electrónica y la evaluación cualitativa, podrán completar la solicitud definitiva, siempre que abonen la tasa extraordinaria. El listado de seleccionados se comunicará antes del 31 de marzo de 2026.

La entrada en vigor de la reforma el 27 de febrero de 2026 refleja el fortalecimiento de los requisitos en políticas migratorias de Estados Unidos. Las exigencias, según la reglamentación federal, buscan “proteger mejor los salarios y las oportunidades laborales de los trabajadores estadounidenses”, al incorporar criterios económicos y académicos para el ingreso de extranjeros calificados.

Antecedentes y perspectivas para empresas tecnológicas

El programa H-1B ha sido históricamente determinante para la competitividad de Silicon Valley y otros polos tecnológicos, al facilitar a empresas como Google, Microsoft y Amazon el acceso a talento internacional. Con los nuevos requisitos, especialistas en materia migratoria advierten que muchas startups y empresas medianas podrán quedar fuera del proceso por la dificultad de afrontar los nuevos costos.

De acuerdo con la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), Estados Unidos concentró en 2023 más del 60% de los flujos globales de trabajadores altamente calificados. La permanencia de esta posición dependerá, a partir de 2026, de la capacidad de las compañías para adaptarse a un entorno en el que la selección se basa en la formación y solvencia para captar talento global.