Estados Unidos confirmó que lanzará en 45 días un sistema para reembolsar los aranceles que la Corte Suprema consideró ilegales

La medida responde a un fallo que declaró inconstitucionales esos cobros

El gobierno de Estados Unidos
El gobierno de Estados Unidos anunció la implementación de un nuevo sistema para reembolsar aranceles recaudados de manera ilegal, en respuesta a un fallo reciente de la Corte Suprema (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) anunció que en un plazo de 45 días pondrá en marcha un sistema para procesar los reembolsos de los aranceles recaudados de forma ilegal, una medida que impactará a miles de empresas importadoras en el país.

La información fue confirmada por Brandon Lord, director ejecutivo de la dirección de política comercial y programas de la CBP, durante una presentación ante el Tribunal de Comercio Internacional.

La devolución de USD 166.000 millones en pagos de aranceles beneficiará a más de 330.000 importadores. Los aranceles implementados, bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA), fueron anulados por el máximo tribunal, que no detalló el mecanismo de reembolso, lo que generó inquietud ante posibles trámites engorrosos.

Más de 330.000 importadores estadounidenses
Más de 330.000 importadores estadounidenses podrán acceder a la devolución de aranceles cobrados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (Reuters)

Por su parte, el juez Richard Eaton, del Tribunal de Comercio Internacional, ordenó comenzar la devolución de los aranceles considerados ilegales e incluyó los intereses correspondientes. Precisó que todos los importadores registrados tienen derecho a beneficiarse de la decisión judicial.

Durante la audiencia, representantes del gobierno y del sector privado trabajaron para consensuar un procedimiento ordenado de devolución. Según Reuters, hasta el 4 de marzo, se habían registrado más de 53 millones de pagos de aranceles.

El proceso de reembolso de
El proceso de reembolso de aranceles incluirá no solo la devolución del monto principal, sino también el pago de intereses acumulados a los importadores afectados (AP Foto/Erin Hooley)

Lord estimó que, con el sistema actual, realizar los reembolsos demandaría 4,4 millones de horas-hombre, lo que complicaría la operatividad de la agencia.

El nuevo sistema validará automáticamente los cálculos de los reembolsos y establecerá un periodo de revisión para resolver discrepancias y confirmar que no existan otros asuntos pendientes entre la CBP y los importadores. El objetivo es minimizar errores administrativos.

La agencia de Aduanas y
La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos pondrá en marcha en 45 días un sistema digital para facilitar los reembolsos de aranceles considerados ilegales (Reuters)

La CBP comunicó al juez Eaton que no podía cumplir de inmediato con la orden judicial del 4 de marzo, dado que la agencia aún se encuentra desarrollando la infraestructura necesaria.

Según la legislación aduanera de Estados Unidos, los importadores tienen 314 días tras la entrada de la mercancía al país para solicitar la devolución, antes de que el pago del arancel se considere definitivo. Si no lo hacen en ese plazo, deben presentar un reclamo formal e incluso una demanda ante el tribunal.

El Tribunal de Comercio Internacional
El Tribunal de Comercio Internacional ordenó al gobierno de Estados Unidos iniciar la devolución de aranceles declarados ilegales, incluyendo el pago de intereses a los importadores (AP Foto/Mary Altaffer, Archivo)

Al 4 de marzo, existían 20,1 millones de registros pendientes de liquidación y la mayoría de las operaciones de importación se procesan de forma automática a través del sistema ACE (Automated Commercial Environment).

La administración de Estados Unidos aplicará un aumento arancelario amparado en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite imponer gravámenes temporales ante situaciones de emergencia económica o amenazas a la seguridad nacional.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó que los aranceles, originalmente establecidos en 10%, subirán al 15% esta semana y tendrán una vigencia inicial de 150 días, salvo prórroga del Congreso.

El secretario del Tesoro, Scott
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que los aranceles temporales aplicados por Estados Unidos subirán del 10% al 15% esta semana (Reuters)

(Según información de Reuters y AP)

