Estados Unidos

La ciudad de Nueva York organizará celebraciones públicas durante la Copa Mundial FIFA 2026: dónde serán

El plan municipal contempla eventos multitudinarios con acceso sin costo en cada distrito, acompañados por apoyos económicos para agrupaciones barriales y regulaciones flexibles para negocios participantes en las actividades del campeonato

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Gran multitud de personas viendo un partido de fútbol en pantallas gigantes en un bar al aire libre con la silueta de Nueva York de fondo al atardecer.
Aficionados al fútbol alzan los brazos en un bar al aire libre en Nueva York, disfrutando de un partido del Mundial 2026 con la icónica silueta de la ciudad como telón de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que este verano la ciudad organizará fiestas gratuitas para ver la Copa Mundial en cada uno de sus cinco distritos.

La medida que busca asegurar el acceso equitativo al evento, en un contexto marcado por la expectativa de que más de un millón de visitantes lleguen a la región para el torneo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), que regresa a Estados Unidos tras 32 años, según Telemundo.

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Mientras los boletos más económicos para el partido inaugural en el MetLife Stadium de Nueva Jersey alcanzan los USD 2.288 en Ticketmaster, la propuesta municipal presenta los festejos públicos como una alternativa real para aquellos que no pueden afrontar el alto precio de las entradas.

Aficionados con banderas y rostros pintados celebran en Times Square, reflejando el ambiente multicultural que se espera en Nueva York durante el Mundial 2026.
Aficionados con banderas y rostros pintados celebran en Times Square, reflejando el ambiente multicultural que se espera en Nueva York durante el Mundial 2026.

Cuándo y dónde serán los eventos gratuitos de la Copa FIFA Mundial 2026

Los llamados fanfests se desarrollarán desde la primera semana de junio y hasta el 19 de julio, ocupando un sitio de relevancia social en cada distrito. Algunos podrán reunir hasta 10.000 asistentes de manera simultánea, según datos proporcionados por la alcaldía al medio local Gothamist.

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La organización establece que los aficionados del Bronx podrán reunirse el 13 y 14 de junio en el Bronx Terminal Market. En Brooklyn, los partidos se proyectarán en Brooklyn Bridge Park entre el 13 de junio y el 19 de julio.

Manhattan tendrá su espacio en el Rockefeller Center del 6 al 19 de julio, coincidiendo con la final. Staten Island celebrará en el University Hospital Community Park entre el 29 de junio y el 2 de julio.

Queens contará con el evento de mayor duración: en el Billie Jean King National Tennis Center del 11 al 27 de junio.

Las fiestas están diseñadas como eventos integrales: además de la transmisión en vivo de los partidos, ofrecerán gastronomía local y actividades culturales vinculadas a las comunidades y selecciones participantes.

Zohran Mamdani explicó al medio local Gothamist que estos encuentros “no estaban previstos como gratuitos, pero el fútbol es el deporte del mundo, y por eso hemos decidido que los aficionados puedan compartirlo sin gastar un dólar”, dijo el jefe comunal.

Las autoridades anticiparon más anuncios antes del inicio del torneo: entre ellos, preparativos a cargo del Departamento de Transporte de la ciudad para ver partidos en calles cerradas al tránsito.

El gobierno estatal también impulsa acciones similares. La gobernadora Kathy Hochul detalló que habrá celebraciones gratuitas fuera de Nueva York, entre ellas en Stony Brook University (Long Island) el 12 de junio y en Kensico Dam Plaza (Westchester) el 19 de julio.

Las fiestas están diseñadas como eventos integrales: además de la transmisión en vivo de los partidos, ofrecerán gastronomía local y actividades culturales vinculadas a las comunidades y selecciones participantes.
Las fiestas están diseñadas como eventos integrales: además de la transmisión en vivo de los partidos, ofrecerán gastronomía local y actividades culturales vinculadas a las comunidades y selecciones participantes.

De acuerdo con la gobernadora Hochul, los bares y restaurantes podrán tramitar permisos especiales para organizar proyecciones y actividades de aficionados al aire libre, así como ampliar sus horarios durante el Mundial. Además, se destinarán USD 500.000 en subvenciones comunitarias para fomentar celebraciones barriales y eventos locales a lo largo del campeonato.

Las autoridades prevén que durante el torneo surgirán “miles de fiestas independientes” organizadas en forma espontánea por vecinos y comercios, a la par de los festejos oficiales.

Acceso gratuito y organización de las celebraciones

Con los precios de los boletos oficiales por encima de los USD 2.200 para los partidos inaugurales, el municipio de Nueva York apuesta por los eventos gratuitos en espacios públicos como una vía para garantizar que ningún aficionado quede relegado de la experiencia colectiva.

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