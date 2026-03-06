Donald Trump exigió la “rendición incondicional” de Irán y descartó negociaciones con el régimen

Donald Trump descartó el viernes cualquier conversación con Irán mientras no se produzca su “rendición incondicional”. “No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la RENDICIÓN INCONDICIONAL!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

La publicación llegó mientras Israel bombardeaba objetivos en Teherán y posiciones de la milicia libanesa Hezbollah en Beirut, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmaba que los ataques estadounidenses contra Irán estaban “a punto de aumentar drásticamente”.

Los bombardeos israelíes en el Líbano alcanzaron una intensidad no vista desde el alto el fuego de 2024, que puso fin a la última guerra con Hezbollah. El grupo respaldado por Irán había lanzado cohetes hacia Israel en los primeros días de la actual contienda. Más de 95.000 personas han huido de los suburbios de Beirut y del sur del país, tras las órdenes de evacuación masiva emitidas por Israel.

En paralelo, Estados Unidos e Israel han dirigido ataques contra posiciones iraníes, con el objetivo de debilitar sus capacidades militares, su dirigencia y su programa nuclear. Las metas y plazos de la operación han variado, en ocasiones sugiriendo la intención de provocar un cambio de gobierno en Irán o de impulsar nuevos liderazgos desde el interior.

La guerra ha escalado y afecta ya a más de una docena de países en Medio Oriente. La policía de Londres informó el viernes la detención de cuatro hombres sospechosos de colaborar con Irán espiando a la comunidad judía. Irán ha sido vinculado anteriormente con ataques en el extranjero contra disidentes iraníes, ciudadanos israelíes y objetivos judíos.

El ministro de Energía de Catar, Saad al-Kaabi, advirtió que el conflicto podría “derribar las economías del mundo”, ante la posibilidad de una suspensión generalizada de las exportaciones de energía del Golfo que podría elevar el precio del petróleo a 150 dólares por barril. Al-Kaabi señaló al Financial Times que, incluso si la guerra terminara de inmediato, el restablecimiento de los envíos normales tras el ataque con drones iraníes a la principal planta de gas natural licuado de Catar tomaría “semanas o meses”.

El humo se eleva tras una explosión, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán, Irán, el 6 de marzo de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

En una publicación en redes sociales, Trump afirmó que, tras la rendición de Irán y la designación de un “líder aceptable”, Estados Unidos y sus aliados ayudarían a reconstruir el país, haciéndolo “económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca”. Estas declaraciones alimentan interrogantes sobre el desenlace buscado por Washington y Tel Aviv, cuyas acciones han dejado al menos 1.230 muertos en Irán, más de 200 en Líbano y alrededor de una docena en Israel, según cifras oficiales. Seis militares estadounidenses han fallecido.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, reveló que “algunos países” han iniciado gestiones de mediación, sin dar detalles. El jueves, Trump instó al pueblo iraní a “recuperar su país”, prometiendo inmunidad, aunque sin especificar condiciones. En declaraciones ante la prensa, el mandatario también sugirió que debería participar en la selección del sucesor del Ayatolá Ali Jamenei, fallecido en los primeros ataques de la guerra. Trump desestimó a Mojtaba Jamenei, hijo del líder supremo, calificándolo de “peso ligero”.

La televisión estatal iraní informó el viernes que un consejo de liderazgo comenzó a debatir la convocatoria de la Asamblea de Expertos, encargada de elegir al nuevo líder supremo. Edificios vinculados a este órgano clerical de 88 miembros han sido atacados durante la campaña aérea israelo-estadounidense. Israel advirtió que podría atacar al próximo líder si percibe una amenaza.

El sol se pone tras una columna de humo que se eleva tras un ataque militar israelí en Teherán, Irán, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)

Israel informó el viernes el lanzamiento de “una amplia ola de ataques” sobre Teherán y la destrucción, durante la semana, de un extenso búnker subterráneo que la dirigencia iraní planeaba utilizar. Testigos relataron bombardeos particularmente violentos en la capital y explosiones en la ciudad de Kermanshah, donde se ubican varias bases de misiles.

Mientras tanto, Irán respondió con misiles y drones dirigidos contra Israel y países del Golfo que albergan tropas estadounidenses, incluidos Kuwait, Catar, Arabia Saudita y Baréin. No se reportaron víctimas inmediatas.

El ejército estadounidense confirmó el ataque a un portadrones iraní, el IRIS Shahid Bagheri, que fue incendiado. El buque, transformado en portadrones, cuenta con una pista de 180 metros y autonomía suficiente para circunnavegar el planeta sin repostar. A comienzos de semana, un submarino estadounidense hundió una fragata iraní cerca de Sri Lanka tras una maniobra naval conjunta con la India. La marina de Sri Lanka rescató a 32 tripulantes y recuperó 87 cuerpos.

Países del Golfo, como Omán, Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos, interceptaron misiles y drones iraníes, algunos dirigidos a bases estadounidenses. Al menos 15 civiles han muerto en estos territorios. Catar y Arabia Saudita informaron haber destruido proyectiles dirigidos a instalaciones estadounidenses. En Baréin, los ataques impactaron dos hoteles y un edificio residencial sin causar víctimas. Emiratos Árabes Unidos y Kuwait —donde murieron seis soldados estadounidenses el domingo— también notificaron incursiones aéreas.

En Israel, las explosiones resonaron en Tel Aviv durante el viernes, mientras los sistemas de defensa interceptaban los proyectiles iraníes. Cinco militares resultaron heridos en los enfrentamientos con Hezbollah.

Israel ha intensificado los bombardeos sobre los suburbios del sur de Beirut, zona con fuerte presencia de Hezbollah y residencia de centenares de miles de civiles. El Ministerio de Salud de Líbano cifró en 217 los fallecidos por ataques israelíes desde el lunes y 798 los heridos. Las carreteras de la capital se saturaron por la evacuación de la población, mientras el humo cubría los distritos afectados. Dos hospitales debieron evacuar a pacientes y personal.

Una de las decenas de miles de desplazados, Jihan Shehadeh, explicó: “Rezamos aquí bajo el árbol. Durante la noche dormimos en el auto porque no hay dónde quedarse”. Un ataque israelí impactó cerca de la embajada iraní en Beirut, según la Agencia Nacional de Noticias libanesa. El ejército israelí no respondió de inmediato a la consulta sobre ese incidente.

La comandancia militar de Hezbollah instó el viernes a sus combatientes a “no ceder” y a “defender la nación”, enmarcando el conflicto en términos religiosos. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, criticó tanto a Israel como a Hezbollah, afirmando que el Estado y el pueblo libanés “no eligieron esta guerra”.

(Con información de AP)