Donald Trump aseguró que el régimen de Cuba caerá “muy pronto”

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un acto con el Inter Miami CF en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., EEUU. 5 marzo 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que el régimen de Cuba caerá “muy pronto” y sostuvo que La Habana tiene “muchísimas ganas” de negociar con Washington, según declaró en una entrevista telefónica con la cadena CNN. Trump vinculó estas declaraciones a la reciente operación militar estadounidense e israelí contra Irán, señalando que la isla caribeña sería el siguiente foco de atención tras la ofensiva en el país persa, que hoy cumple siete días y en la que murió el líder supremo iraní, Alí Khameneí, junto a gran parte de su cúpula.

El mandatario estadounidense insistió en que los cubanos “quieren llegar a un acuerdo” y anunció que las conversaciones serán lideradas por su secretario de Estado, el cubano-estadounidense Marco Rubio. “Veremos cómo sale. Ahora mismo estamos muy centrados en esto. Tenemos tiempo de sobra, pero Cuba está lista, después de 50 años. Llevo 50 años observándola”, expresó Trump. Agregó que, aunque la prioridad actual es la situación en Irán, Cuba se mantiene en la agenda como el próximo objetivo estratégico de su administración.

En una entrevista previa con Politico, Trump describió la posible caída del régimen cubano como “la cereza del pastel” posterior al arresto y derrocamiento del ex dictador venezolano Nicolás Maduro en enero pasado. Maduro, considerado el aliado más cercano de La Habana, fue capturado en una sorpresiva operación de fuerzas estadounidenses, lo que, según medios estadounidenses, ha impactado de forma directa en el abastecimiento de petróleo hacia Cuba y agravado la crisis de desabastecimiento y la situación humanitaria en la isla.

Durante las últimas semanas, diversos reportes han señalado contactos entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro. Estos intercambios, de acuerdo con los medios, serían preliminares y se centrarían en explorar posibles reformas económicas graduales, así como la posibilidad de una retirada escalonada de las sanciones estadounidenses.

Trump subrayó que Estados Unidos no permitirá que “cosas malas” ocurran por apresurar el proceso con la isla, indicando que, aunque podrían actuar de forma simultánea en varios frentes, prefieren evitar riesgos innecesarios para la seguridad nacional. El presidente reiteró que La Habana está “desesperada” por lograr un acuerdo inmediato y que solo es cuestión de tiempo antes de que su régimen enfoque completamente la atención en el país caribeño.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. REUTERS/Elizabeth Frantz

En medio de estas tensiones, Trump firmó una orden ejecutiva por la cual impondrá aranceles a todos los países que suministren petróleo a Cuba, intensificando las restricciones comerciales y presionando aún más a la economía local. El anuncio de la posible restauración de relaciones diplomáticas con el gobierno interino venezolano, liderado por la chavista Decly Rodríguez, también fue presentado como un ejemplo de la nueva política exterior de Washington hacia los aliados de la isla.

Las declaraciones de Trump y los recientes movimientos diplomáticos y militares han situado a Cuba en el centro de la agenda internacional estadounidense, abriendo la puerta a una fase de negociaciones que, según el mandatario, podrían transformar el mapa político del Caribe en los próximos meses.

(Con información de EFE y Europa Press)