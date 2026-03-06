Cómo continúa el panorama de las nevadas en Estados Unidos

Estados Unidos enfrenta el invierno más severo en años con nevadas extremas y récords históricos en múltiples estados (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

El panorama de las nevadas en Estados Unidos durante la primera semana de marzo de 2026 se mantiene en niveles extremos, marcando una continuidad del invierno más severo registrado en años recientes. Tras el impacto de una nevada histórica en febrero, que paralizó el noreste del país, nuevas tormentas invernales han comenzado a azotar extensas regiones. Desde principios de marzo, una serie de tres tormentas ha afectado a más de 25 estados, abarcando desde el centro hasta el noreste. Esta secuencia de fenómenos meteorológicos ha activado múltiples protocolos de emergencia y mantiene en vilo a autoridades y residentes.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido una serie de advertencias y avisos por condiciones climáticas extremas, extendiendo su alcance a estados como Alaska, Montana, Maine, New Hampshire y Oregón. Las alertas vigentes contemplan riesgos de nieve intensa, vientos fuertes y condiciones de viaje peligrosas. En el oeste, Nevada y Utah han recibido advertencias específicas por la inminencia de nevadas copiosas y ráfagas de viento que amenazan la seguridad vial y la integridad de la infraestructura. En el noreste, el NWS mantiene el monitoreo constante tras los récords de acumulación de nieve y viento que dejó la tormenta de febrero, y ahora advierte sobre un nuevo sistema en desarrollo.

Uno de los riesgos más graves que enfrenta el noreste tras la nevada de febrero es el derretimiento acelerado de la nieve y el hielo, fenómeno que puede derivar en inundaciones repentinas y la formación de “atascos de hielo” en ríos y cursos de agua. Estados como Massachusetts, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Vermont y Connecticut se encuentran en alerta por la posibilidad de rupturas en bloques de hielo que obstruyen los cauces, incrementando el nivel del agua de forma repentina. Este escenario supone un riesgo considerable para zonas urbanas y rurales propensas a inundaciones, especialmente aquellas que no cuentan con barreras naturales o infraestructura de contención adecuada. La rápida transformación de precipitaciones de nieve a lluvia, consecuencia de un súbito aumento de la temperatura, agrava la posibilidad de incidentes graves en comunidades ribereñas.

Para el fin de semana del 6 al 8 de marzo, el pronóstico indica que el sistema de tormentas se desplazará hacia el este, afectando desde el centro-sur hasta los Grandes Lagos orientales. En estas áreas, se espera una combinación de nieve, hielo y lluvias intensas, lo que prolongará las condiciones invernales a pesar del inicio meteorológico de la primavera. Según expertos, el aire ártico persistente mantendrá temperaturas bajas en buena parte del país durante marzo. No obstante, en el este, se prevé un aumento notable de las temperaturas, especialmente a partir del jueves 5 de marzo en ciudades como Washington, DC y Filadelfia, donde los termómetros podrían registrar entre 10 y 20 grados por encima del promedio histórico. Este calentamiento llegará progresivamente a la ciudad de Nueva York y Boston el viernes, aumentando el riesgo de deshielos rápidos y las complicaciones asociadas.

En paralelo, el oeste de Estados Unidos enfrenta el embate de nuevas tormentas invernales, con Nevada y Utah bajo advertencias de tormenta invernal emitidas por el NWS. Se esperan nevadas intensas y vientos peligrosos desde la madrugada del jueves hasta la mañana del viernes, situación que complica la movilidad y la seguridad en zonas de montaña. Hace pocas semanas, una tormenta dejó más de 4,5 metros de nieve en las montañas de California, fenómeno que también impactó a Nevada y Utah, donde los vientos superaron los 128 km/h. La estación de esquí Alta, en Utah, debió cerrar temporalmente tras recibir más de un metro de nieve en un solo episodio.

Las cifras recientes subrayan la magnitud del fenómeno: en Nevada, se esperan acumulaciones de hasta 7,6 cm en la autopista Mountain City, 18 cm en Jarbidge, y hasta 28 cm en las montañas Ruby, acompañados de ráfagas de viento cercanas a los 72 km/h. En Utah, Brian Head podría recibir hasta 23 cm de nieve, Park City más de 25 cm, y la estación de esquí Alta hasta 60 cm. En la zona de las montañas Wasatch y Uinta, las acumulaciones previstas oscilan entre 20 y 35 cm, con máximos de 50 cm en los Upper Cottonwoods.

Las autoridades advierten sobre interrupciones y demoras importantes en rutas de montaña, donde la visibilidad y la tracción se verán severamente afectadas. Lugares como Parley’s Canyon y la autopista I-80 son especialmente vulnerables. El NWS recomienda disminuir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y portar equipos de emergencia ante la posibilidad de quedar varados por acumulación de nieve o cierres viales. El Departamento de Transporte de Utah actualiza constantemente el estado de las carreteras y se insiste en la importancia de la preparación individual.

El contexto climático agrega otra capa de complejidad: Salt Lake City ha registrado el invierno más cálido en 150 años, un dato que contrasta con la persistencia de tormentas que siguen aportando nieve abundante en las montañas. Esta variabilidad meteorológica extrema resalta la importancia de las nuevas nevadas como reserva hídrica clave para la primavera y el verano, especialmente tras años de sequía en la región.

De cara a los próximos días, el panorama sigue siendo incierto. El NWS mantiene la vigilancia meteorológica en el oeste, con previsión de nuevas precipitaciones de nieve durante la noche del jueves y la mañana del viernes. Aunque se anticipa una mejora progresiva del clima hacia el fin de semana, la acumulación de nieve persistirá en rutas y zonas habitadas, con riesgo de afectaciones en la movilidad y el suministro eléctrico en áreas aisladas. Las autoridades recalcan la necesidad de mantenerse informados y extremar precauciones ante la posibilidad de nuevos episodios de nieve y viento en un marzo que, como advierten los expertos, llegó “como un león” para gran parte del país.