Las 50 fotos más impactantes de la tormenta invernal que azota al este de Estados Unidos

Una persona cruza la calle 42 en Nueva York, el 23 de febrero de 2026 en plena tormenta invernal (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

Una intensa tormenta de nieve afectó el lunes al noreste de Estados Unidos, desde Maryland hasta Maine, obligando a millones de personas a permanecer en sus hogares ante la presencia de fuertes vientos y alertas de ventisca.

El fenómeno, considerado el más severo en una década según meteorólogos, dejó acumulaciones superiores a 60 centímetros de nieve en varias zonas metropolitanas, batiendo récords locales y paralizando la circulación. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aplazó una reunión del Consejo de Seguridad debido a las condiciones extremas.

Olas altas azotan las casas en la costa de Scituate, Massachusetts, el 23 de febrero de 2026 (Photo by Joseph Prezioso / AFP)

Árboles bloquean la carretera en Scituate, Massachusetts, el 23 de febrero de 2026 (Joseph Prezioso/AFP)

El Servicio Meteorológico Nacional calificó la tormenta como un “clásico ciclón bomba/nor’easter frente a la costa noreste”. Este tipo de sistema se caracteriza por una rápida caída de presión en 24 horas y suele producirse en otoño e invierno, cuando el aire ártico choca con masas de aire más cálidas.

Un hombre camina por Times Square durante una tormenta de nieve, el lunes 23 de febrero de 2026 (AP/Seth Wenig)

La tormenta generó una nevada húmeda y pesada, condición que, según expertos, sólo se da con una temperatura precisa: “Con un poco más de calor, la precipitación no habría sido de nieve. Con un poco más de frío, no habría habido tanta humedad en el aire para alimentar esa nevada”, explicó Owen Shieh, meteorólogo en el Centro de Predicción del Clima en Maryland.

Personas con cochecitos de bebé durante una tormenta invernal en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York, el 23 de febrero de 2026 (TIMOTHY A.CLARY/AFP)

Se emitieron declaraciones de emergencia en Nueva York, Filadelfia y otras ciudades, así como en varios estados. Más de 5.600 vuelos fueron cancelados el lunes, y otros 2.000 vuelos programados para el martes también quedaron suspendidos, principalmente en Nueva York, Nueva Jersey y Boston.

Aves descansan sobre ramas cubiertas de nieve en Gramercy Park durante una tormenta de nieve, el lunes 23 de febrero de 2026, en Nueva York (AP/Pamela Hassell)

Pierce Harvey, de 13 años, juega en la nieve frente a la Bolsa de Valores de Nueva York (AP/Seth Wenig)

Niños se deslizan en trineo en Cedar Hill, en Central Park, Nueva York, el 23 de febrero de 2026, durante una tormenta de nieve (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

Una persona cruza el puente de Brooklyn durante una tormenta invernal en la ciudad de Nueva York el 23 de febrero de 2026 (ANGELA WEISS/AFP)

Las autoridades declararon emergencias y dispusieron el cierre de escuelas y comercios, incluidas las instituciones educativas de la ciudad de Nueva York, que registró su primer “día de nieve a la antigua” en seis años. El suministro eléctrico se vio interrumpido en varios estados.

Una camioneta circula en condiciones prácticamente nubladas durante una tormenta invernal, el lunes 23 de febrero de 2026, en Derry, New Hampshire (AP/Charles Krupa)

Un vehículo del Departamento de Policía de Nueva York cubierto de nieve (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

Más de 450.000 clientes permanecían sin electricidad la noche del lunes, según PowerOutage.us. El Servicio Meteorológico Nacional sigue de cerca una nueva tormenta que podría impactar la región a finales de la semana.

Un hombre limpia la nieve de autos y camiones en el estacionamiento de una empresa contratista, el lunes 23 de febrero de 2026, en St. James, Nueva York (AP/Heather Khalifa)

Un par de gafas desaparecidas se encuentran entre la nieve acumulada sobre un buzón en Nueva York (AP/Pamela Hassell)

Vehículos urbanos estacionados cubiertos de nieve en el bajo Manhattan durante la tormenta de nieve que afecta al este de Estados Unidos (AP/Seth Wenig)

Casi 2.500 vuelos sufrieron retrasos. El Aeropuerto Internacional T.F. Green de Rhode Island suspendió todas sus operaciones tras registrar 83,3 centímetros de nieve, superando un récord de 1978.

Vecinos se unen para limpiar una entrada de autos, el lunes 23 de febrero de 2026, en North Attleborough, Massachusetts (AP/Mark Stockwell)

Un hombre se detiene mientras camina por Times Square (AP/Seth Wenig)

Un hombre pasea a su perro por una calle, el lunes 23 de febrero de 2026, en St. James, Nueva York (AP/Heather Khalifa)

El transporte público quedó paralizado en algunas áreas y servicios como DoorDash suspendieron las entregas en Nueva York entre la noche del domingo y el lunes. Los meteorólogos advirtieron que la combinación de viento fuerte y nieve húmeda favorece la caída de árboles y prolonga los cortes de energía.

Un hombre palea nieve alrededor de un quiosco durante una tormenta de nieve, el lunes 23 de febrero de 2026, en Nueva York (AP/Seth Wenig)

Peatones cruzan la calle 42 cerca de Bryant Park durante la tormenta de nieve, el lunes 23 de febrero de 2026 (AP/Seth Wenig)

Hannah y Astrid Grimskog juegan en Times Square durante una tormenta de nieve (AP Photo/Seth Wenig)

People make their way in local street during a winter storm in Hoboken, New Jersey, U.S., February 23, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

People walk in local street covered with snow during a winter storm in Hoboken, New Jersey, U.S., February 23, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

People clean the sidewalk and street of the snow during a winter storm in Guttenberg, New Jersey, U.S., February 23, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

A U.S. flag waves during a winter storm in West New York, New Jersey, U.S., February 23, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

A person makes his way in local street during a winter storm in Hoboken, New Jersey, U.S., February 23, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

People walk a dog in local street covered with snow during a winter storm in Hoboken, New Jersey, U.S., February 23, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

A person bundle himself as he walks in local street during a winter storm in Hoboken, New Jersey, U.S., February 23, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

Pedestrians walk through a winter blizzard snow storm in Boston, Massachusetts, U.S., February 23, 2026. REUTERS/Brian Snyder

A person walks through a winter blizzard snow storm in Somerville, Massachusetts, U.S., February 23, 2026. REUTERS/Brian Snyder

Una vista aérea muestra la mañana en Brooklyn bajo una intensa nevada, con edificios, calles y árboles cubiertos por un manto blanco. (NWS / Eric Gade)

A travel ban sign during a winter storm along the Long Island Expressway in the Queens borough of New York City, U.S., February 23, 2026. REUTERS/Shannon Stapleton

Personas ingresan a un vehículo en medio de la nieve durante una tormenta en Union City, Nueva Jersey, EEUU, Febrero 23, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

Snow covers a street with closed shops during a winter storm in Edgartown, Massachusetts, U.S., February 23, 2026. REUTERS/Robert MacMillan

Snow covers the ground as a power pole is suspended after lines were pulled down by a fallen tree during a winter storm in Edgartown, Massachusetts, U.S., February 23, 2026. REUTERS/Robert MacMillan

A pedestrian walks under a purple umbrella during a winter blizzard snow storm in Boston, Massachusetts, U.S., February 23, 2026. REUTERS/Brian Snyder

Snow covers a street with closed shops during a winter storm in Edgartown, Massachusetts, U.S., February 23, 2026. REUTERS/Robert MacMillan

Lauren Bonnet wades through the deep snow as she tries to make her way to her car to retrieve her jacket as a blizzard makes its way across New Bedford, Massachusetts, U.S. February 23, 2026. Peter Pereira/USA Today Network via REUTERS NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

A pedestrian walks under a green umbrella on Commonwealth Avenue during a winter blizzard snow storm in Boston, Massachusetts, U.S., February 23, 2026. REUTERS/Brian Snyder

People sled in Central Park as snow falls during a winter storm in New York City, U.S., February 23, 2026. REUTERS/Jeenah Moon

People walk dogs in Central Park as snow falls during a winter storm in New York City, U.S., February 23, 2026. REUTERS/Jeenah Moon

Birds rest near the Gapstow Bridge in Central Park as snow falls during a winter storm in New York City, U.S., February 23, 2026. REUTERS/Jeenah Moon

A view of Central Park as snow falls during a winter storm in New York City, U.S., February 23, 2026. REUTERS/Jeenah Moon

A snowplow clears the road in Central Park as snow falls during a winter storm in New York City, U.S., February 23, 2026. REUTERS/Jeenah Moon

People sled in Central Park as snow falls during a winter storm in New York City, U.S., February 23, 2026. REUTERS/Jeenah Moon

A person walks with a dog in Central Park as snow falls during a winter storm in New York City, U.S., February 23, 2026. REUTERS/Jeenah Moon

People sled in Central Park as snow falls during a winter storm in New York City, U.S., February 23, 2026. REUTERS/Jeenah Moon

A man skis in the snow in Central Park as snow falls during a winter storm in New York City, U.S., February 23, 2026. REUTERS/Jeenah Moon

People walk at Central Park as snow falls during a winter storm in New York City, U.S., February 23, 2026. REUTERS/Jeenah Moon

A worker clears snow on a street as snow falls during a winter storm in New York City, U.S., February 23, 2026. REUTERS/Jeenah Moon

