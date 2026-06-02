Celebración del 4 de julio: veleros de 20 países llegarán a Nueva York por el 250 aniversario de Estados Unidos

Veleros internacionales surcarán el Hudson en homenaje a los 250 años de la independencia estadounidense. Foto: sail-world.com

Nueva York se prepara para celebrar el 250º aniversario de la Independencia de Estados Unidos el próximo 4 de julio de 2026. Para esa fecha, concentración de veleros icónicos del mundo como parte de Sail4th 250.

El programa que reunirá desfiles navales y de grandes veleros, exhibiciones aéreas y fuegos artificiales entre el 3 y el 7 de julio, según Sail4th 250.

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La organización prevé que la ciudad reciba a 15.000 marineros y miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos y del exterior, mientras unos seis millones de espectadores se distribuirán a lo largo de 24 kilómetros de costa (15 millas) de Nueva York y Nueva Jersey. Miles de embarcaciones de recreo seguirán el evento desde el agua, según la misma entidad.

Cuándo será el acto central por el Día de la Independencia de Estados Unidos

El acto central será el 4 de julio, cuando 48 grandes veleros que representan a 20 países extranjeros naveguen frente a 50 buques navales de Estados Unidos y naciones aliadas en un Desfile Internacional de Vela bajo el puente Verrazzano-Narrows, frente a la Estatua de la Libertad y por el río Hudson hasta el puente George Washington, según Sail4th 250.

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Los veleros navegarán por el East River desde Long Island Sound, haciendo una parada en South Street Seaport, antes de fondear en Gravesend Bay, frente a Brooklyn. Foto: Sail-world

Ese mismo día, buques navales aliados y estadounidenses permanecerán fondeados en el Hudson para la International Naval Review 250, identificada por Sail4th 250 como la séptima revisión naval internacional en la historia de Estados Unidos y la cuarta en el puerto de Nueva York.

Más de 100 aeronaves de Estados Unidos y países aliados, encabezadas por los Blue Angels de la Marina estadounidense, sobrevolarán el desfile como parte de una revista aérea internacional, según la organización.

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Chris O’Brien, presidente de Sail4th 250, afirmó que la presencia de 46 naciones en el puerto de Nueva York el 4 de julio “no es simplemente un evento marítimo: es una declaración diplomática”.

Según el comunicado de Sail4th 250, O’Brien agregó: “Estas naciones están afirmando que los ideales fundacionales de esta república todavía importan, y que las tradiciones de amistad internacional y cooperación marítima siguen vivas y son esenciales”.

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Veleros de todo el mundo se reunirán en Nueva York por el 250º aniversario del 4 de julio. Foto: sail-world

El desfile del 4 de julio recorrerá el Hudson durante unas dos horas y media

El comunicado detalló que el Desfile Internacional de Vela comenzará a las 09:30 del 4 de julio. La flota incluirá 26 grandes veleros de clase A, con esloras de entre 49 y 113 metros (160 y 370 pies), acompañados por embarcaciones de clase B, según la organización.

El paso de la formación durará aproximadamente dos horas y media en cada punto fijo del recorrido, con intervalos de seis minutos entre barcos. La revisión naval previa se desplegará en el río Hudson desde el puente George Washington hasta el Bajo Manhattan, de acuerdo con Sail4th 250.

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La jornada terminará con el 50 aniversario del espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio de Macy’s, mientras el transatlántico Queen Mary 2 permanece fondeado en el puerto. El programa también contempla un espectáculo independiente de fuegos artificiales en Jersey City.

La cobertura nacional en directo estará a cargo de NBC, Telemundo y Peacock entre las 07:00 y las 13:00 del 4 de julio, según Sail4th 250. La organización indicó además que muchos de los jefes de fuerzas navales de los países participantes estarán presentes en el puerto de Nueva York y Nueva Jersey.

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A qué hora comenzará el evento y cómo será el recorrido de los veleros

El cronograma comenzará el 3 de julio con un desfile introductorio de veleros de clase B, de propiedad privada y de fundaciones, entre las 13:00 y las 14:00, según Sail4th 250.

Esas embarcaciones navegarán por el East River desde Long Island Sound, se detendrán en South Street Seaport y luego irán a fondear en Gravesend Bay, frente a Brooklyn.

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Ese mismo día, las organizaciones de noticias podrán acceder a una vista anticipada de los veleros y reunirse con sus capitanes en Sandy Hook, Nueva Jersey, entre las 11:00 y las 13:00, según Sail4th 250. A las 13:30 habrá además una disponibilidad informativa con los capitanes visitantes y otras autoridades, de acuerdo con el programa.

Entre el 5 y el 7 de julio, el público podrá visitar gratis los grandes veleros en varios puntos de atraque dentro y alrededor del puerto de Nueva York y Nueva Jersey, según Sail4th 250.

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La organización indicó que, por convención marítima internacional, abordar un buque escuela naval extranjero equivale a pisar suelo extranjero, aunque en este caso no se exigirá pasaporte.

Sail4th 250 señaló que los detalles de entradas y las ubicaciones completas de atraque se anunciarán. El 8 de julio, los veleros de clase A partirán hacia Boston.

Cuatro de las cinco “Five Sisters” que siguen en servicio competirán entonces por la International Perpetual Challenge Cup, también llamada “Five Sisters Cup”, según Sail4th 250.

La organización identificó a esas embarcaciones como el USCG Eagle de Estados Unidos, el Sagres de Portugal, el Mircea de Rumania y el Gorch Fock de Alemania, y precisó que el trofeo fabricado por Tiffany permanece a bordo del Gorch Fock desde la carrera inaugural de 1976.