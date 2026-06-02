Estados Unidos

Miami-Dade crea zonas seguras para entregar compras hechas por internet: dónde están y cómo funcionan

La Oficina del Sheriff recomienda concretar el canje en sedes oficiales, con cámaras e iluminación, para reducir robos y estafas, sin intervención en el acuerdo privado

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Un cartel blanco y negro con la leyenda 'SAFE EXCHANGE ZONE' del Departamento de Policía de Miami Gardens, con palmeras en el fondo borroso
Las Zonas de Intercambio Seguro en Miami-Dade permiten realizar compras y ventas en línea en entornos públicos designados por la Oficina del Sheriff (@miamigardensnow)

Las Zonas de Intercambio Seguro en Miami-Dade son puntos recomendados por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade para concretar compras y ventas pactadas por internet en un entorno público y con presencia institucional.

La autoridad las define como espacios de intercambio seguro para operaciones derivadas de transacciones en línea y sostiene que, al realizar el encuentro en estacionamientos públicos de estaciones u otras sedes oficiales, se reduce la exposición a robos, estafas o situaciones de violencia durante la entrega del producto y el pago.

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La guía parte de una premisa operativa: el riesgo suele concentrarse en el momento del intercambio, cuando una persona llega con el artículo y la otra con el dinero.

Por eso recomienda fijar la cita en un lugar público, evitar áreas aisladas, no invitar a desconocidos al domicilio y acordar de antemano precio, condiciones y forma de entrega para que el encuentro sea breve y directo.

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También sugiere informar a un familiar o amigo adónde se va, llevar el teléfono celular y considerar ir acompañado. La lógica es limitar variables y desplazar la transacción del ámbito privado a un entorno con supervisión y circulación.

En su página institucional sobre compras online, la oficina del sheriff indicó que los estacionamientos públicos de sus estaciones pueden usarse para estos intercambios.

La agencia remarcó que las estaciones policiales son lugares públicos que disuaden el delito, están poblados y operan de manera permanente, lo que las convierte en un escenario preferible frente a encuentros en domicilios o en puntos sin control.

Además, publicó un listado de sedes del condado identificadas como Safe Haven Locations para encuentros vinculados a transacciones por internet, con horarios definidos.

La autoridad aclaró que la operación sigue siendo privada, entre comprador y vendedor. Es decir, el sheriff no actúa como parte del acuerdo ni verifica la autenticidad del producto o del dinero.

El aporte, según la descripción oficial, es el entorno: un lugar con mayor visibilidad y capacidad de respuesta ante incidentes.

En un comunicado institucional, el sheriff también recordó al público que actúe con cautela al operar en plataformas de compraventa y que utilice zonas seguras de intercambio o instalaciones de fuerzas de seguridad cuando sea posible.

La recomendación se publicó como mensaje preventivo asociado a transacciones coordinadas por plataformas en línea.

Dónde están los puntos y en qué horarios funcionan

Letreros blancos y azules sobre zona de intercambio y vigilancia por video del Departamento de Policía de North Miami, rodeados de vegetación y palmeras
El listado de Safe Haven Locations publicado por la Oficina del Sheriff identifica ubicaciones y horarios para crear zonas seguras de intercambio en Miami-Dade (Facebook North Miami PD)

De acuerdo con la información institucional publicada por la agencia, estas sedes figuran como zonas seguras de intercambio y tienen horarios específicos:

Stephen P. Clark Center (111 NW First Street, Miami): 24 horas.

North Dade Justice Center (15555 Biscayne Blvd., North Miami Beach): de 8:00 a 18:00 (de lunes a viernes).

South Dade Government Center (10710 SW 211th Street, Cutler Bay): de 8:00 a 18:00 (de lunes a viernes).

West Dade Permitting and Inspection Center (11805 SW 26th St., Miami): de 8:00 a 20:00 (de lunes a viernes).

Cómo usar una zona segura sin perder control del intercambio

Pantalla de un celular y una computadora mostrando un carrito de compras en un sitio web de comercio electrónico, simbolizando la comodidad y versatilidad de comprar en línea. La imagen refleja cómo los consumidores pueden aprovechar ofertas y realizar transacciones seguras, tanto con débito como crédito, a través de diferentes dispositivos, resaltando la influencia del internet y la tecnología en las prácticas de compra actuales. (Imagen ilustrativa Infobae)
Las zonas de intercambio seguro como el Stephen P. Clark Center funcionan las 24 horas, mientras otras, como South Dade, operan en horario laboral de lunes a viernes (Imagen ilustrativa Infobae)

Otro criterio práctico es evitar cambios de lugar sobre la hora. Si una de las partes intenta mover el punto de encuentro a una calle menos concurrida o a un domicilio, la prioridad debe ser mantener la cita en un lugar público y con circulación.

En operaciones con artículos de alto valor o con pagos en efectivo, esa precaución gana importancia: el entorno con cámaras, iluminación y actividad puede reducir oportunidades de arrebato o intimidación.

La guía también incluye cuidados complementarios vinculados a compras online, como priorizar métodos de pago más seguros y verificar señales mínimas de navegación segura al comprar en sitios web.

También aconseja cerrar sesión al terminar, evitar guardar contraseñas en dispositivos compartidos, desconfiar de enlaces inesperados y pedir envíos con seguimiento cuando corresponda, para reducir extravíos y disputas.

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