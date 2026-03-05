Estados Unidos

Las universidades públicas de Florida suspenden la entrada de profesores extranjeros con visa H-1B

La restricción, vigente hasta enero de 2027, solo afecta a futuras incorporaciones y abre interrogantes sobre el impacto en la competitividad y la investigación en el sector académico estatal

Las universidades públicas de Florida
Las universidades públicas de Florida suspenden la contratación de nuevos profesores e investigadores extranjeros con visa H-1B hasta enero de 2027.

La decisión de las universidades públicas de Florida de suspender la contratación de nuevos profesores e investigadores extranjeros con visa H-1B tuvo un gran impacto en el ámbito académico, especialmente en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La medida, impulsada por una directiva del gobernador Ron DeSantis, se mantendrá hasta el 5 de enero de 2027.

La Junta de Gobernadores de Florida, que supervisa las 12 universidades públicas del estado, votó a favor de esta prohibición temporal a partir de una directiva del gobernador DeSantis. De acuerdo con la normativa publicada en su sitio web, la restricción solo se aplicará a futuras contrataciones y no afectará a empleados actuales bajo el programa H-1B, por lo que el impacto inmediato está orientado exclusivamente al ingreso de nuevo personal internacional.

Las agencias internacionales de noticias CNN y Reuters informaron que la noticia activó un debate nacional sobre el papel de los trabajadores extranjeros en la educación superior y el futuro de la investigación en el estado.

Alcance y vigencia de la suspensión

La restricción afecta únicamente los procesos de reclutamiento de nuevos profesionales extranjeros para las 12 instituciones públicas del sistema universitario del estado, entre las que se encuentran University of Florida y Florida State University. El programa H-1B, que cada año permite la entrada de 65.000 profesionales extranjeros —más 20.000 adicionales con títulos avanzados—, históricamente ha sido clave para cubrir vacantes especializadas en estas universidades.

La medida estará vigente casi dos años, específicamente hasta el 5 de enero de 2027.

La medida afecta exclusivamente al
La medida afecta exclusivamente al ingreso de nuevos profesionales internacionales en las 12 universidades públicas del estado bajo el programa de visa H-1B. (University of Florida)

La suspensión fue decretada tras la orden del gobernador DeSantis de revisar y limitar el uso de este visado en el sector público educativo. Según explicó, se buscaba frenar la contratación de trabajadores extranjeros en reemplazo de estadounidenses calificados y disponibles.

“Se estaba importando trabajadores extranjeros en lugar de contratar a estadounidenses calificados y disponibles”, sostuvo DeSantis, justificando la restricción desde una perspectiva de prioridad nacional.

¿Por qué se tomó esta decisión?

La Junta de Gobernadores respondió a la directiva de DeSantis, quien lleva adelante una política migratoria restrictiva. El gobernador ha criticado el uso extendido del programa H-1B, indicando que las universidades deberían priorizar a los ciudadanos y residentes permanentes de Estados Unidos.

Según lo expuesto, la medida pretende frenar una práctica que, a su juicio, desplazaba a profesionales estadounidenses de puestos académicos y de investigación.

El gobernador Ron DeSantis impulsa
El gobernador Ron DeSantis impulsa la restricción a la visa H-1B con el objetivo de priorizar la contratación de estadounidenses calificados en educación superior. (University of Florida)

Durante el año fiscal anterior, más de 600 beneficiarios recibieron visas H-1B en las universidades públicas de Florida, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Por ejemplo, University of Florida obtuvo 253 aprobaciones; Florida State University y la Universidad del Sur de Florida sumaron más de 100 cada una.

Estas cifras dan cuenta de la importancia del programa H-1B para la cobertura de plazas altamente especializadas en el sistema público de Florida, dado el bajo volumen de doctores estadounidenses disponibles en áreas STEM comparado con la demanda.

Impacto en la vida académica e investigadora

La suspensión de las visas H-1B afecta especialmente a las áreas STEM, donde el aporte de talento internacional resulta esencial para impulsar proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías.

Administradores universitarios y especialistas en educación superior han señalado que la medida podría dificultar la captación de personal altamente especializado y poner en riesgo subvenciones federales de investigación, ya que muchas de estas partidas exigen la participación de investigadores internacionales.

El proveedor internacional de servicios de visados VisaHQ destaca que, ante este nuevo escenario, muchas universidades consideran alternativas como la visa J-1, destinada a investigadores visitantes, o el trabajo remoto desde el exterior.

La suspensión de la visa
La suspensión de la visa H-1B podría poner en riesgo subvenciones federales que requieren la participación de investigadores internacionales en proyectos de investigación. (University of Florida)

Además, empresas asociadas a los campus —en sectores como aeroespacial, biotecnología e inteligencia artificial— evalúan la posibilidad de buscar talento en otros estados o países.

Contexto nacional y repercusiones políticas

La decisión en Florida ocurre dentro de un entorno nacional de presión migratoria creciente. El presidente Donald Trump, en una medida previa, impuso una tarifa única de USD 100.000 a quienes soliciten nuevas visas H-1B, dificultando aún más el acceso al mercado laboral estadounidense para profesionales extranjeros.

En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional está en la fase final de una normativa que prioriza la concesión de visas H-1B a quienes reciben salarios más altos, lo cual puede limitar el acceso a investigadores y docentes internacionales jóvenes.

El histórico Edificio Westcott de
El histórico Edificio Westcott de la Universidad Estatal de Florida en Tallahassee se erige majestuoso, con su arquitectura de ladrillo y la fuente central que adorna su entrada principal.

La cadena hispana Univision y la revista Newsweek subrayan que Florida no alcanza los niveles de uso de la visa H-1B que existen en California, Nueva York o Texas. No obstante, advierten que la suspensión podría tener consecuencias duraderas sobre la competitividad de las universidades del estado, así como en la captación de fondos y proyectos internacionales.

Alternativas y perspectivas a futuro

La suspensión no afecta a las universidades privadas estatales ni a los profesionales extranjeros actualmente empleados bajo el programa H-1B, quienes mantienen su estatus y podrán completar los ciclos de hasta seis años autorizados por el visado.

No obstante, el ingreso de nuevos profesionales internacionales al sistema público queda en pausa y muchas instituciones ya comenzaron a revisar sus estrategias de reclutamiento y cooperación fuera de Estados Unidos.

Ante este escenario, las universidades públicas de Florida ajustarán sus planes de contratación, buscarán vías migratorias alternativas y, probablemente, fortalecerán la colaboración con instituciones internacionales o privadas.

