La estrategia de Estados Unidos para convertir al fútbol en el mayor deporte nacional antes del Mundial 2026

La Estrategia Pathway promueve el acceso equitativo al fútbol en Estados Unidos, enfocándose en reducir barreras económicas y ampliar la participación nacional. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images/File Photo

La Estrategia Pathway de la Federación de Fútbol de Estados Unidos ha iniciado un proceso de transformación con el respaldo de actores clave como la Major League Soccer (MLS), la National Women’s Soccer League (NWSL) y organizaciones juveniles.

El objetivo central es reconfigurar el acceso, el desarrollo y la proyección internacional del fútbol en el país, de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en suelo estadounidense junto a Canadá y México.

En 2024, el fútbol alcanzó un récord de 20,5 millones de practicantes registrados en Estados Unidos, según la Federación.

La meta es superar esa cifra y posicionar al fútbol por encima de otros deportes tradicionales en participación nacional, al tiempo que se incrementan las posibilidades de obtener títulos internacionales en ambas ramas.

La Estrategia Pathway se enfoca en reducir los costos para las familias y en eliminar barreras económicas que históricamente han limitado el acceso al fútbol competitivo.

La colaboración de la MLS y la NWSL incrementa las oportunidades gratuitas para jóvenes, impulsando el desarrollo de talento local en el fútbol. Mandatory Credit: Joseph Maiorana-Imagn Images

El modelo estadounidense exige a menudo una inversión elevada para que los niños participen en ligas organizadas, por lo que la Federación promueve sistemas de financiamiento más accesibles y oportunidades gratuitas, impulsadas por la inversión creciente de clubes de la MLS en programas juveniles.

El plan establece acuerdos de largo plazo y condiciones precisas, con la vista puesta en la cita mundialista.

El director ejecutivo de US Soccer, JT Batson, subrayó que la Copa Mundial movilizó a los actores del fútbol nacional hacia una cooperación inédita: “Queremos que millones de niños puedan jugar al fútbol y que US Soccer los acompañe en cada etapa, sean jugadores, entrenadores o familiares”, explicó Batson a The Athletic.

Reconoció que persisten retos, especialmente en la rama masculina, y que el reciente rendimiento de la selección femenina en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda dejó lecciones sobre la necesidad de ajustes en la formación y la competencia internacional.

Un aspecto relevante de la estrategia es el impulso de modelos locales y regionales que permitan a los niños participar cerca de sus hogares, durante más años y a precios mucho menores que los actuales. Este enfoque busca democratizar el acceso y ampliar la base de talento desde la infancia.

Con JT Batson a la cabeza, el fútbol estadounidense alcanza 20,5 millones de practicantes registrados en 2024 y apunta a superar este récord con miras a la Copa Mundial 2026. (@jtbatson)

Investigación, asesoría internacional y criterios unificados

La Federación ha consultado a expertos internacionales para definir las mejores prácticas en formación de futbolistas.

Entre los asesores figura Arsène Wenger, director de desarrollo global de la FIFA, cuyo aporte ha sido clave para estructurar el plan.

El director deportivo Matt Crocker también trasladó experiencias de la Asociación Inglesa de Fútbol y la Premier League, enriqueciendo la visión metodológica.

A nivel de análisis, la consultora Twenty First Group colabora en la medición del talento necesario para que Estados Unidos compita en fases avanzadas de torneos globales.

Este trabajo incluye proyecciones sobre cuántos jugadores de élite son necesarios para alcanzar instancias como los cuartos de final, y cómo debe organizarse la estructura para lograrlo de manera sostenible.

La iniciativa toma como referencia campañas sociales exitosas en el país, como la reducción del tabaquismo o los programas de concientización sobre conducción bajo los efectos del alcohol.

Arsène Wenger, uno de los líderes del asesoramiento internacional que fortalece la estrategia de formación y competitividad del fútbol en Estados Unidos. REUTERS/Jeenah Moon

El objetivo es lograr una aceptación social que masifique el fútbol y facilite el acceso universal, sin distinción de origen o situación económica.

Accesibilidad, inclusión y visión a largo plazo

El consenso entre los actores del fútbol estadounidense es inédito, según Batson: “Estamos de acuerdo en que necesitamos trabajar juntos y hacer que el fútbol sea más accesible”.

El comisionado de la MLS, Don Garber, calificó la estrategia como “un paso importante hacia un sistema de desarrollo más unificado”.

Por su parte, Emma Hayes, entrenadora de la selección femenina, remarcó la voluntad de convertir el fútbol en “el deporte más inclusivo” del país, abriendo oportunidades a jugadores de todos los orígenes.

El seleccionador masculino, Mauricio Pochettino, expresó su respaldo a la dirección adoptada.

Uno de los desafíos más relevantes es el financiamiento. Batson señaló que “aprovechar el mercado existente y gestionarlo de forma más eficaz libera muchos recursos”, e identificó el potencial de fondos de escuelas y gobiernos locales, que históricamente han invertido más en otros deportes como el fútbol americano o el béisbol.

El entrenador de la selección de Estados Unidos Mauricio Pochettino, en el sorteo a la Copa Mundial 2026 el viernes 5 de diciembre del 2025. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Crecimiento comercial y ecosistema del fútbol en Estados Unidos

En la última década, los ingresos vinculados al fútbol en Estados Unidos se han duplicado y la tendencia apunta a un crecimiento sostenido.

La federación busca organizar y canalizar estos recursos hacia el desarrollo de base, en un contexto donde la MLS y otras ligas ofrecen un número creciente de oportunidades gratuitas para jóvenes, algo que era excepcional hace diez años.

El fútbol se perfila como una opción más asequible frente a deportes donde el costo del equipamiento es alto, consolidando su expansión en sectores tradicionalmente excluidos.

La meta es generar un ecosistema donde el fútbol sea accesible para la mayoría, reforzando su popularidad y sostenibilidad.

Copa Mundial 2026: visas y relaciones internacionales

De cara al Mundial, la administración estadounidense anunció que los titulares de entradas recibirán citas aceleradas para la visa, facilitando el ingreso de aficionados de países como Colombia, Ecuador o Marruecos, donde los plazos suelen ser extensos.

La FIFA desplegará a exjugadores —“leyendas de la FIFA”— en campañas de video para transmitir hospitalidad y seguridad, en un esfuerzo coordinado con el gobierno para dar la bienvenida a visitantes internacionales.

El congresista Darin LaHood remarcó la importancia de un mensaje de recepción conjunto entre la organización deportiva y las autoridades federales.

El futuro del fútbol en Estados Unidos depende de la inversión pública en infraestructura y programas escolares, así como de la colaboración multisectorial para sostener su crecimiento. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images

Tensión entre ciudades anfitrionas, FIFA y la Casa Blanca

Las recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre la posible reubicación de partidos en ciudades como Los ángeles y Seattle, por motivos de seguridad, generaron inquietud entre los organizadores locales.

Trump advirtió que trasladaría partidos si surgieran “indicios de problemas” y criticó a autoridades municipales.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, respaldó la prioridad de la seguridad y destacó la confianza internacional reflejada en la venta de casi dos millones de entradas hasta la fecha.

Sin embargo, ejecutivos de ciudades anfitrionas, citados bajo anonimato, han manifestado su frustración por la falta de una defensa pública más firme por parte de la FIFA ante las presiones de la administración federal.

La FIFA subrayó que la seguridad recae en los gobiernos nacionales y que los contratos del torneo se celebran directamente con las ciudades anfitrionas.

Infantino reiteró que “16 hermosas ciudades anfitrionas” están listas en los tres países organizadores.

ARCHIVO - El presidente estadounidense Donald Trump recibe el Premio de la Paz de la FIFA de manos de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, durante el sorteo de la Copa Mundial, el 5 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci,)

El reto de construir una cultura futbolística sostenible

La Federación de Fútbol de Estados Unidos apuesta por capitalizar la visibilidad de grandes torneos —como la Copa Mundial 2026, los Juegos Olímpicos de 2028 y la posible Copa Mundial Femenina de 2031— para integrar el fútbol en la vida cotidiana.

El énfasis está en impulsar inversiones públicas en infraestructura y en fortalecer los programas escolares.

El futuro del fútbol en Estados Unidos dependerá de la colaboración entre clubes, ligas, gobiernos y patrocinadores para derribar barreras económicas y regionales.

El desafío será convertir el entusiasmo generado por los grandes eventos en una cultura de participación masiva y desarrollo sostenido de talento local, consolidando al fútbol como pilar del deporte nacional.