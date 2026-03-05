Estados Unidos

El Pentágono identificó a los últimos dos soldados estadounidenses que murieron en la guerra de Irán

El ataque perpetrado por el régimen en el puerto de Shuaiba provocó la muerte de militares cuyas identidades fueron difundidas. La Casa Blanca anunció la participación de Donald Trump en la ceremonia de repatriación de los cuerpos

Guardar
Esta imagen, proporcionada por el
Esta imagen, proporcionada por el Ejército de EEUU, muestra al mayor Jeffrey R. O'Brien, de 45 años, de Indianola, Iowa, en esta foto del 16 de mayo de 2025 (US Army vía AP)

El Pentágono dio a conocer este miércoles los nombres de los dos últimos soldados estadounidenses muertos en el ataque de un dron iraní en Kuwait: el suboficial jefe 3 Robert Marzan, de 54 años, originario de Sacramento, California, y el mayor Jeffrey O’Brien, de 45 años, de Indianola, Iowa.

De acuerdo con el comunicado oficial, Marzan se encontraba en el centro de mando cuando el dron impactó la instalación y se presume que falleció en el lugar, a la espera de confirmación por parte de un médico forense.

En el caso de O’Brien, el Pentágono reportó que su dirección figura en Indianola, aunque su domicilio oficial está en Waukee, ambos en los suburbios de Des Moines.

El ataque se produjo el domingo en el puerto de Shuaiba, Kuwait, un día después del lanzamiento de la campaña militar de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní, y desencadenó respuestas de la república islámica con misiles y drones contra Tel Aviv, Jerusalén y varios países árabes del Golfo donde están desplegadas fuerzas estadounidenses.

Anteriormente, el Pentágono había identificado a otros cuatro soldados fallecidos: el sargento Declan Coady (20 años, West Des Moines, Iowa), la sargento de primera clase Nicole Amor (39 años, White Bear Lake, Minnesota), el capitán Cody Khork (35 años, Winter Haven, Florida) y el sargento de primera clase Noah Tietjens (42 años, Bellevue, Nebraska).

El capitán de la Reserva
El capitán de la Reserva del Ejército de EE. UU. Cody A. Khork, de 35 años, de Winter Haven, Florida; el sargento de primera clase de la Reserva del Ejército de EE. UU. Noah Tietjens, de 42 años, de Bellevue, Nebraska; la sargento de primera clase de la Reserva del Ejército de EE. UU. Nicole Amor, de 39 años, de White Bear Lake, Minnesota; y el sargento de la Reserva del Ejército de EE. UU. Declan Coady, de 20 años, de Des Moines, Iowa, murieron el 1 de marzo de 2026 en el puerto de Shuaiba, Kuwait, durante un ataque con drones (REUTERS)

El presidente estadounidense Donald Trump lamentó las muertes y advirtió que “es probable que haya más antes de que termine. Así son las cosas”.

La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, expresó sus condolencias a las familias de los soldados de Iowa: “Nuestros corazones están destrozados por la muerte del mayor Jeffrey O’Brien y el sargento Declan Coady, dos valientes soldados de Iowa que dieron el máximo sacrificio para garantizar la libertad y la paz”.

Trump participará en la ceremonia oficial de repatriación de los soldados estadounidenses fallecidos en el ataque iraní contra la base militar en Kuwait. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, confirmó que el mandatario dará el presente junto a las familias de los caídos en la Base Aérea de Dover, en Delaware, una vez que el Pentágono defina la fecha del homenaje.

El mayor Jeffrey O’Brien, ascendido en agosto de 2024, sirvió casi 15 años en la Reserva del Ejército y era especialista en sistemas de información y operaciones cibernéticas defensivas. Además de su carrera militar, trabajaba como gerente en una empresa de ciberseguridad en Iowa y acumulaba dos décadas de experiencia en tecnología e información. Aparecía en redes sociales junto a sus dos hijos pequeños.

Esta foto, proporcionada por Andrew
Esta foto, proporcionada por Andrew Coady, muestra a su hijo, Declan Coady, posando para una foto el día de su graduación en el Centro de Entrenamiento del Ejército de EE. UU. en Fort Sill, Oklahoma, el 15 de marzo de 2024 (Andrew Coady via AP)

La sargento de primera clase Nicole Amor era madre de dos hijos y aficionada a la jardinería. Le gustaba preparar salsa con los vegetales que cultivaba con su hijo, estudiante de secundaria, y compartía paseos en patines y bicicleta con su hija menor, que cursa cuarto grado. Su esposo, Joey Amor, contó que estaba a pocos días de regresar a casa cuando ocurrió el ataque. Señaló que Amor había sido trasladada a un edificio tipo contenedor sin defensas la semana previa, una decisión tomada por temor a un ataque a la base principal. “Ella estaba casi en casa”, relató su esposo, y lamentó que fuera una de las primeras víctimas del conflicto.

El sargento Declan Coady mantenía contacto frecuente con su familia desde Kuwait tras el inicio de la ofensiva, incluso durante los ataques de represalia iraníes. Su padre, Andrew Coady, recordó que su hijo había sido recomendado para ascenso de especialista a sargento, rango que recibió de manera póstuma. Coady, uno de los más jóvenes de su clase y Eagle Scout, estudiaba ciberseguridad en la Universidad Drake y aspiraba a convertirse en oficial. Su hermana Keira expresó la dificultad para asimilar la noticia y evocó las conversaciones sobre los planes de Coady para después de su regreso.

El capitán Cody Khork mostró desde niño vocación de servicio militar y se unió a la Reserva del Ejército, participando en el programa ROTC de Florida Southern College. Su familia lo describió como una persona alegre, generosa y muy querida. Khork tenía un título en ciencias políticas y era conocido por su entusiasmo y espíritu solidario. Un amigo de la familia, Abbas Jaffer, compartió en redes sociales el dolor por la pérdida de quien consideraba su hermano y mejor amigo.

El sargento de primera clase Noah Tietjens provenía de una familia militar y había servido junto a su padre en Kuwait. Era experto en artes marciales, con cinturón negro en Philippine Combatives y Taekwondo, e instructor reconocido por su dedicación y liderazgo. Su prima, Kaylyn Golike, pidió oraciones para su esposa, su hijo de 12 años y el resto de la familia ante la “pérdida inimaginable”. Jeff Coleman, compañero en el ejército, lo recordó como un mentor siempre dispuesto a ayudar y brindar apoyo en cualquier momento.

(Con información de Associated Press)

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteMedio OrienteEstados UnidosEEUUIrándronrégimen iraníÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

El porcentaje de adultos que se identifican como LGBTQ+ en Estados Unidos llegaron al 9% en 2025

La cifra, reportada por un estudio nacional, duplica el registro de hace poco más de una década y tiene como principal motor al avance generacional, particularmente entre la población joven y en entornos urbanos

El porcentaje de adultos que

Trump se reunirá con 12 jefes de Estado de América Latina para tratar la guerra contra Irán y el avance de China en la región

El cónclave será este sábado en Miami y su agenda original consistía en establecer una alianza multilateral ante la estrategia comercial de Beijing, pero ahora la guerra contra Teherán también tendrá un espacio relevante en la cumbre convocada por el presidente de los EE.UU

Trump se reunirá con 12

Estados Unidos autorizó a American Airlines a reanudar sus vuelos directos entre Miami y Venezuela tras cinco años de suspensión

El Departamento de Transporte indicó que la ruta será operada por Envoy Air, filial regional de la compañía. El permiso tendrá una vigencia de dos años

Estados Unidos autorizó a American

Qué está pasando con DACA en California y por qué los Dreamers ahora temen perder sus derechos

El endurecimiento de los procesos migratorios y la suspensión de nuevas solicitudes generan preocupación entre los jóvenes protegidos por DACA, quienes buscan asesoría para enfrentar un panorama legal cada vez más incierto

Qué está pasando con DACA

El estado de Nueva York endurece el acceso al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)

Miles de residentes deberán cumplir nuevos requisitos laborales para conservar el beneficio, que otorga asistencia mensual para la compra de alimentos a personas y familias de bajos ingresos en la región

El estado de Nueva York

TECNO

Esto es todo lo que

Esto es todo lo que Apple presentó esta semana: MacBook Neo, iPhone 17e y más

Usuarios de ChatGPT desinstalan la app por acuerdo de OpenAI con el Pentágono

Cómo transformar tu WhatsApp con el modo ‘vuelta al cole’ en solo unos pasos

Ni Xuper TV ni Magis TV: estas son las plataformas gratuitas y legales que deberías probar

Dos inteligencias artificiales abandonan el idioma humano y se entienden por sonidos

ENTRETENIMIENTO

El creador de ‘Family Guy’

El creador de ‘Family Guy’ abordó el futuro de la serie tras el episodio 450

BTS regresa con ARIRANG: Fecha y hora de estreno del concierto en vivo desde Seúl

La vez que Christina Applegate tuvo un aborto cuando era adolescente por culpa de un novio abusivo

Qué es la fórmula 80/20, la estrategia de Tiffani Thiessen para mantener hábitos saludables sin renunciar a los pequeños placeres

“Soy un sobreviviente de cáncer”: por primera vez David Ramsey reveló su lucha y cómo la enfermedad transformó su vida

MUNDO

El Senado de Estados Unidos

El Senado de Estados Unidos rechazó la resolución que pretendía frenar la operación contra el régimen iraní

El dictador norcoreano Kim Jong-un supervisó la fabricación de un nuevo buque con potencial nuclear

Pakistán anunció la muerte de más de 480 combatientes talibanes tras una semana de ofensiva contra Afganistán

Rusia intensifica los ataques contra la red ferroviaria del sur de Ucrania: al menos cinco heridos por bombardeos con drones y misiles en Mykolaiv y Odesa

El Tapiz de Bayeux vuelve a Londres tras casi mil años y despierta nuevas preguntas sobre su origen