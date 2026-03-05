El Pentágono identificó a los últimos dos soldados estadounidenses que murieron en la guerra de Irán

Esta imagen, proporcionada por el Ejército de EEUU, muestra al mayor Jeffrey R. O'Brien, de 45 años, de Indianola, Iowa, en esta foto del 16 de mayo de 2025 (US Army vía AP)

El Pentágono dio a conocer este miércoles los nombres de los dos últimos soldados estadounidenses muertos en el ataque de un dron iraní en Kuwait: el suboficial jefe 3 Robert Marzan, de 54 años, originario de Sacramento, California, y el mayor Jeffrey O’Brien, de 45 años, de Indianola, Iowa.

De acuerdo con el comunicado oficial, Marzan se encontraba en el centro de mando cuando el dron impactó la instalación y se presume que falleció en el lugar, a la espera de confirmación por parte de un médico forense.

En el caso de O’Brien, el Pentágono reportó que su dirección figura en Indianola, aunque su domicilio oficial está en Waukee, ambos en los suburbios de Des Moines.

El ataque se produjo el domingo en el puerto de Shuaiba, Kuwait, un día después del lanzamiento de la campaña militar de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní, y desencadenó respuestas de la república islámica con misiles y drones contra Tel Aviv, Jerusalén y varios países árabes del Golfo donde están desplegadas fuerzas estadounidenses.

Anteriormente, el Pentágono había identificado a otros cuatro soldados fallecidos: el sargento Declan Coady (20 años, West Des Moines, Iowa), la sargento de primera clase Nicole Amor (39 años, White Bear Lake, Minnesota), el capitán Cody Khork (35 años, Winter Haven, Florida) y el sargento de primera clase Noah Tietjens (42 años, Bellevue, Nebraska).

El capitán de la Reserva del Ejército de EE. UU. Cody A. Khork, de 35 años, de Winter Haven, Florida; el sargento de primera clase de la Reserva del Ejército de EE. UU. Noah Tietjens, de 42 años, de Bellevue, Nebraska; la sargento de primera clase de la Reserva del Ejército de EE. UU. Nicole Amor, de 39 años, de White Bear Lake, Minnesota; y el sargento de la Reserva del Ejército de EE. UU. Declan Coady, de 20 años, de Des Moines, Iowa, murieron el 1 de marzo de 2026 en el puerto de Shuaiba, Kuwait, durante un ataque con drones (REUTERS)

El presidente estadounidense Donald Trump lamentó las muertes y advirtió que “es probable que haya más antes de que termine. Así son las cosas”.

La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, expresó sus condolencias a las familias de los soldados de Iowa: “Nuestros corazones están destrozados por la muerte del mayor Jeffrey O’Brien y el sargento Declan Coady, dos valientes soldados de Iowa que dieron el máximo sacrificio para garantizar la libertad y la paz”.

Trump participará en la ceremonia oficial de repatriación de los soldados estadounidenses fallecidos en el ataque iraní contra la base militar en Kuwait. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, confirmó que el mandatario dará el presente junto a las familias de los caídos en la Base Aérea de Dover, en Delaware, una vez que el Pentágono defina la fecha del homenaje.

El mayor Jeffrey O’Brien, ascendido en agosto de 2024, sirvió casi 15 años en la Reserva del Ejército y era especialista en sistemas de información y operaciones cibernéticas defensivas. Además de su carrera militar, trabajaba como gerente en una empresa de ciberseguridad en Iowa y acumulaba dos décadas de experiencia en tecnología e información. Aparecía en redes sociales junto a sus dos hijos pequeños.

Esta foto, proporcionada por Andrew Coady, muestra a su hijo, Declan Coady, posando para una foto el día de su graduación en el Centro de Entrenamiento del Ejército de EE. UU. en Fort Sill, Oklahoma, el 15 de marzo de 2024 (Andrew Coady via AP)

La sargento de primera clase Nicole Amor era madre de dos hijos y aficionada a la jardinería. Le gustaba preparar salsa con los vegetales que cultivaba con su hijo, estudiante de secundaria, y compartía paseos en patines y bicicleta con su hija menor, que cursa cuarto grado. Su esposo, Joey Amor, contó que estaba a pocos días de regresar a casa cuando ocurrió el ataque. Señaló que Amor había sido trasladada a un edificio tipo contenedor sin defensas la semana previa, una decisión tomada por temor a un ataque a la base principal. “Ella estaba casi en casa”, relató su esposo, y lamentó que fuera una de las primeras víctimas del conflicto.

El sargento Declan Coady mantenía contacto frecuente con su familia desde Kuwait tras el inicio de la ofensiva, incluso durante los ataques de represalia iraníes. Su padre, Andrew Coady, recordó que su hijo había sido recomendado para ascenso de especialista a sargento, rango que recibió de manera póstuma. Coady, uno de los más jóvenes de su clase y Eagle Scout, estudiaba ciberseguridad en la Universidad Drake y aspiraba a convertirse en oficial. Su hermana Keira expresó la dificultad para asimilar la noticia y evocó las conversaciones sobre los planes de Coady para después de su regreso.

El capitán Cody Khork mostró desde niño vocación de servicio militar y se unió a la Reserva del Ejército, participando en el programa ROTC de Florida Southern College. Su familia lo describió como una persona alegre, generosa y muy querida. Khork tenía un título en ciencias políticas y era conocido por su entusiasmo y espíritu solidario. Un amigo de la familia, Abbas Jaffer, compartió en redes sociales el dolor por la pérdida de quien consideraba su hermano y mejor amigo.

El sargento de primera clase Noah Tietjens provenía de una familia militar y había servido junto a su padre en Kuwait. Era experto en artes marciales, con cinturón negro en Philippine Combatives y Taekwondo, e instructor reconocido por su dedicación y liderazgo. Su prima, Kaylyn Golike, pidió oraciones para su esposa, su hijo de 12 años y el resto de la familia ante la “pérdida inimaginable”. Jeff Coleman, compañero en el ejército, lo recordó como un mentor siempre dispuesto a ayudar y brindar apoyo en cualquier momento.

(Con información de Associated Press)