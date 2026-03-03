Un avión privado cayó en las aguas heladas del Hudson y desencadenó una operación de rescate contrarreloj

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la NTSB investigarán la causa de la pérdida de potencia del avión incidente en el Hudson. (Departamento de bomberos de Middle Hope)

El accidente aéreo registrado en el río Hudson movilizó a los equipos de emergencia la noche del lunes y terminó con sus dos ocupantes fuera de peligro, pese a las bajas temperaturas y al hielo en el agua. Las autoridades locales calificaron el caso como “otro milagro en el Hudson”, según información difundida por el medio New York Post.

Las autoridades informaron que los sobrevivientes, ambos con lesiones leves, lograron abandonar rápidamente la aeronave y nadar hasta la orilla tras el impacto. El desafío para los rescatistas estuvo acentuado por las condiciones climáticas adversas y el encajonamiento de la aeronave entre bloques de hielo.

Dos tripulantes nadaron hasta la orilla y evitaron consecuencias fatales

La aeronave involucrada, un Cessna 172 privada, había despegado desde el aeropuerto MacArthur de Long Island en Ronkonkoma poco antes de las 19:00. Al sobrevolar el río Hudson cerca del puente Newburgh-Beacon, la avioneta perdió potencia y cayó al agua, según datos de la Administración Federal de Aviación (FAA) proporcionados a New York Post.

El operativo de búsqueda reunió a brigadas de emergencia en la zona de Newburgh, que localizaron el aparato después de una inspección entre grandes bloques de hielo. El Departamento de Bomberos de Middle Hope informó que los tripulantes abandonaron la aeronave y fueron trasladados a hospitales locales, donde permanecen estables, con pronóstico de recuperación total, según el comunicado oficial difundido por las autoridades.

Las autoridades celebran la supervivencia y apuntan a una investigación exhaustiva

El ejecutivo del condado de Orange, Steve Neuhaus, comentó a News 12 que el piloto y su acompañante sobrevivieron al impacto y cruzaron a nado aguas casi heladas, salvando sus vidas en una maniobra de alto riesgo. En sus palabras: “Ambos fueron trasladados a hospitales locales y se espera que se recuperen por completo”.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, sumó su declaración tras el rescate y agradeció que los ocupantes solo registraran heridas menores.

El representante Pat Ryan siguió la evolución del caso y reconoció la intervención de los servicios de emergencia: “Estoy en contacto con los funcionarios en el terreno, quienes informaron que ambos pasajeros salieron ilesos del agua y fueron evacuados por los servicios de emergencia”.

El piloto y su acompañante, ambos con lesiones leves, lograron nadar a través de aguas heladas tras el impacto del Cessna 172. (Departamento de bomberos de Middle Hope)

La FAA confirmó que abrirá una investigación para determinar las causas de la falla que provocó el accidente. Las primeras hipótesis apuntan a la “pérdida de potencia en el motor” como el motivo de la caída de la nave en el río Hudson, mientras sobrevolaba una de las zonas más transitadas del valle.

“Milagro en el Hudson”: referencia histórica a incidentes anteriores en la región

Este accidente remite al conocido aterrizaje de emergencia del vuelo 1549 de US Airways en 2009, cuando la aeronave amerizó en el río Hudson sin víctimas fatales, una referencia frecuente en la región para describir episodios de emergencia aérea con sobrevivientes. Aunque el episodio actual involucró una aeronave pequeña y solo dos ocupantes, la convergencia de hielo y temperaturas extremas elevó considerablemente los riesgos para los supervivientes.

Imágenes obtenidas en el lugar muestran que la aeronave quedó sumergida parcialmente y rodeada de bloques de hielo, dificultando el acceso para los rescatistas. Los bomberos y paramédicos lograron superar estos obstáculos.

El representante Pat Ryan manifestó en la red social X: “Estoy increíblemente agradecido con los primeros en responder del Valle del Hudson, quienes actuaron con rapidez y pusieron en riesgo sus vidas para salvar a otros”.

Estado de los tripulantes y futuras acciones sobre la aeronave

Información aportada por Flightradar24 señala que el avión accidentado era de propiedad privada y no realizaba un vuelo comercial en ese momento. Las identidades del piloto y su acompañante no figuran en los reportes oficiales. Ambos se hallan en estado estable y han recibido confirmación médica de que no presentan heridas graves.

La aeronave quedó sumergida y la recuperación de los restos aún debe ser evaluada por las autoridades. La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) coordinarán las acciones para retirar el aparato y determinar el origen técnico de la falla, en conformidad con los protocolos en este tipo de incidentes.

Solidaridad y reacción en la comunidad

El accidente generó respuestas inmediatas desde distintos sectores del estado de Nueva York, con reconocimiento a los servicios de emergencia que operan en el valle del Hudson. Las tareas de rescate expusieron la preparación de los equipos frente a situaciones de crisis en la aviación privada.

Las autoridades subrayaron la necesidad de coordinación eficiente en la respuesta a emergencias. El caso pone en evidencia los riesgos asociados a las aeronaves ligeras, especialmente bajo condiciones climáticas adversas, y la función central de los equipos de rescate para intervenir con rapidez y eficacia.