Kuwait confirma que varios aviones militares de EEUU se han estrellado en su territorio

La embajada de Estados Unidos en Kuwait emitió una alerta a sus ciudadanos ante el riesgo persistente de ataques con misiles y drones, recomendando resguardarse en los domicilios y mantener la precaución, después de que diversas informaciones en redes sociales sugirieran que las instalaciones diplomáticas podrían haber sido afectadas. Según lo dispuesto por el personal diplomático a través de su página web, se solicitó a los ciudadanos estadounidenses permanecer alejados del edificio de la embajada y, de ser posible, situarse en el piso más bajo de su vivienda, evitando aproximarse a ventanas o salir a la vía pública, ante la posibilidad de nuevos incidentes.

De acuerdo con las declaraciones de Saud al Atuan, portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait citadas por la agencia, varios aviones militares estadounidenses sufrieron accidentes en territorio kuwaití durante el lunes, en el contexto de los ataques iraníes como respuesta a la ofensiva realizada el sábado por Estados Unidos e Israel en Irán. El medio informó que si bien no se especificó si los aparatos resultaron derribados, todos los tripulantes fueron localizados y trasladados a centros médicos, donde se encuentran estables.

Según difundió el Ministerio de Defensa de Kuwait, inmediatamente después de los accidentes se pusieron en marcha operaciones de búsqueda y rescate para asistir a los militares estadounidenses involucrados. Desde la cartera castrense, se aseguró que “hubo coordinación directa con las fuerzas estadounidenses sobre las circunstancias del incidente y se adoptaron medidas técnicas conjuntas”, según consignó la fuente oficial.

La televisión pública iraní IRIB informó que las fuerzas armadas de Irán confirmaron en la madrugada una nueva oleada de ataques con misiles dirigidos a la base aérea estadounidense Alí al Salem, ubicada en Kuwait, así como a embarcaciones en el norte del océano Índico. Por el momento, no se dispone de detalles adicionales sobre posibles daños o víctimas en estas operaciones, que coinciden con nuevos bombardeos de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes.

En relación con los acontecimientos, el Ministerio de Defensa kuwaití indicó que los últimos incidentes aéreo-militares se registraron en medio de un clima de elevada tensión en la región, tras la intensificación de los enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos e Israel. Según el medio, las autoridades kuwaitíes no han confirmado que la embajada estadounidense haya sido alcanzada, limitándose a referirse a la recomendación preventiva de no acudir a la sede diplomática mientras dura la amenaza.

Por su parte, la embajada de Estados Unidos subrayó en sus canales oficiales la necesidad de que la comunidad estadounidense revise y actualice sus planes personales de seguridad y permanezca alerta ante la posibilidad de nuevos ataques. El mensaje distribuido subrayó que “el personal de la embajada se encuentra resguardado”, reiterando la instrucción a los ciudadanos de dirigirse a los pisos inferiores de sus domicilios y tomar precauciones adicionales.

Tal como reportó el medio, la respuesta de Irán con misiles y la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel mantienen a la región bajo una situación de alerta y vigilancia intensificada, particularmente en torno a las instalaciones militares y diplomáticas estadounidenses en Kuwait y sus alrededores. Las operaciones coordinadas entre las autoridades kuwaitíes y las fuerzas estadounidenses buscan garantizar la integridad del personal militar afectado y la seguridad de las áreas comprometidas.