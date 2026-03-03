Sammamish, en el estado de Washington, es elegida la séptima mejor ciudad para vivir en Estados Unidos

Sammamish, ciudad del estado de Washington, fue seleccionada por U.S. News & World Report como la séptima mejor ciudad para vivir en Estados Unidos

En un nuevo reconocimiento nacional, Sammamish, ubicada en el condado de King en el estado de Washington, fue elegida por U.S. News & World Report, el medio especializado en rankings de calidad de vida, como la séptima mejor ciudad para vivir en Estados Unidos.

El análisis destacó a Sammamish entre 25 urbes seleccionadas, subrayando su cercanía a los polos tecnológicos de Seattle y su ubicación estratégica como la única ciudad de la costa oeste incluida en el listado.

Situada a unos 30 minutos al este de Seattle, Sammamish fue evaluada por el medio en función de factores económicos y sociales como calidad de vida, fortaleza del mercado laboral, asequibilidad, acceso a servicios de salud, clima, calidad del aire y tiempo promedio de desplazamientos diarios. Entre los datos más relevantes figura el ingreso medio de los residentes: el ingreso promedio por hogar asciende a USD 235.013, cifra muy superior a los USD 79.466 del promedio nacional.

La demografía de Sammamish revela una población de 64.557 habitantes, lo que le permite mantener una identidad de suburbio residencial, en contraste con el ritmo de las grandes ciudades del estado. Esta escala poblacional favorece un ambiente seguro y una fuerte cohesión social, elementos destacados en el ranking nacional.

El impacto del sector tecnológico y los altos ingresos en la posición de Sammamish

El ingreso promedio por hogar en Sammamish es de USD 235.013, una cifra muy superior al promedio nacional estadounidense (IG: @paristravelgraphy)

La economía local está impulsada por la proximidad a sedes de gigantes tecnológicos como Microsoft y Amazon, situadas en el área metropolitana de Seattle. Este vínculo proyectó a Sammamish al tercer lugar nacional en el rubro de mercado laboral, según el informe. La ciudad destaca tanto en cantidad como en calidad de oportunidades laborales relacionadas con el sector tecnológico en la región.

En cuanto al ingreso familiar, Sammamish obtuvo el segundo puesto a nivel nacional, solo detrás de Cupertino, California, localidad vinculada a Apple. Esta realidad se refleja también en el mercado inmobiliario: el valor medio de una vivienda en Sammamish se sitúa en USD 1.185.433, el más elevado entre todas las ciudades incluidas en la clasificación de las veinticinco mejores para vivir en el país.

El alto costo de las viviendas se ve atenuado por los ingresos familiares, manteniendo la demanda en el mercado inmobiliario local. Sammamish continúa atrayendo a nuevos residentes en busca de empleos tecnológicos y acceso a servicios de calidad.

Calidad de vida y entorno natural: atributos que distinguen a Sammamish

El entorno natural de Sammamish y su ubicación junto al lago facilitan actividades de ocio, distinguiéndola entre las ciudades del estado de Washington (City of Sammamish)

Más allá de sus indicadores económicos, Sammamish figura en mediciones nacionales sobre bienestar general. Según U.S. News & World Report, la ciudad alcanzó el puesto 25 en calidad de vida y el 21 en atractivo general.

Factores como una baja tasa de criminalidad, el prestigio del sistema educativo público y la disponibilidad de servicios de salud robustos explican su ubicación destacada en el ranking.

El clima templado de Sammamish, característico de la región del noroeste del Pacífico, promueve un estilo de vida activo. La ciudad se extiende junto al lago Sammamish, lo que facilita actividades recreativas al aire libre como senderismo, ciclismo y deportes acuáticos, rasgo diferenciador frente a otros centros urbanos del estado de Washington.

Además, la cercanía a Woodinville, reconocido destino vitivinícola del estado, introduce un elemento cultural adicional para los residentes.

La presencia de parques, escuelas públicas de alto rendimiento y acceso inmediato a actividades de ocio continúan posicionando a Sammamish como una comunidad relevante para familias y profesionales que buscan equilibrio entre vida laboral y personal.

La única representante del oeste en el ranking nacional

En la edición más reciente del informe, Seattle no ingresó al listado de las mejores ciudades para residir, pero Sammamish —su vecina al este— se posicionó como la única ciudad del oeste de Estados Unidos reconocida entre las veinticinco principales.

U.S. News & World Report fundamentó su decisión resaltando el “equilibrio notable entre oportunidades laborales y calidad de vida” que ofrece Sammamish, resultado directo de su cercanía a polos tecnológicos y los ingresos elevados de sus habitantes.

El medio la definió como una “pequeña ciudad con grandes oportunidades”, y destacó su tercer mercado laboral del país. También subrayó que, si bien los precios de la vivienda son los más altos entre las mejores ciudades, Sammamish lidera en “salarios más altos”.

Para quienes buscan acceso al entorno natural del área de Seattle y los recursos necesarios para ingresar a un mercado inmobiliario exclusivo, Sammamish ostenta posiciones destacadas en los rankings más influyentes de Estados Unidos.