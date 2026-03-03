Estados Unidos

Donald Trump dijo que la Marina de Estados Unidos escoltará a los petroleros que quieran cruzar el Estrecho de Ormuz

El presidente republicano también dijo que Estados Unidos proporcionaría garantías de seguro para asegurar el paso por esa zona clave para el comercio mundial

FOTO DE ARCHIVO: Barcos en
FOTO DE ARCHIVO: Barcos en el estrecho de Ormuz en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, visto desde Musandam, Omán, 2 de marzo de 2026.REUTERS/Amr Alfiky

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el país ofrecerá garantías de seguro e incluso escoltas navales para asegurar el paso seguro de petroleros y otras embarcaciones a través del estrecho de Ormuz, con el objetivo de evitar una posible crisis energética derivada de la guerra con Irán. Trump comunicó el martes que la US International Development Finance Corporation (DFC) ofrecerá seguros “a un precio muy razonable” para facilitar el flujo de energía y comercio en el Golfo, y que la Marina estadounidense escoltará buques si resulta necesario.

No importa qué suceda, Estados Unidos garantizará el FLUJO LIBRE de ENERGÍA para el MUNDO”, publicó Trump en redes sociales. El anuncio tuvo impacto inmediato en los mercados: el precio del Brent, referencia internacional del petróleo, se estabilizó en torno a 80 dólares el barril tras una jornada de volatilidad.

La decisión surge después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán interrumpieran el tráfico de crudo por el estrecho de Ormuz, ruta por la que transita una quinta parte del suministro energético mundial. El conflicto provocó que los principales clubes de seguro marítimo retiraran la cobertura por riesgos de guerra para barcos que ingresen al Golfo Pérsico, incrementando drásticamente los costos para los armadores que buscan otras alternativas de cobertura.

El gobierno estadounidense busca frenar la escalada de precios del petróleo resultante del cierre virtual del estrecho, considerado un corredor estratégico para el transporte de crudo. Un aumento sostenido en los precios de los combustibles podría convertirse en un riesgo político para Trump de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró a la prensa que la administración había previsto el encarecimiento de la energía y anticipó que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Energía, Chris Wright, anunciarán un programa de contención de precios. Trump tenía previsto reunirse con ambos funcionarios en la Casa Blanca el mismo martes para abordar el tema.

FOTO DE ARCHIVO. Petroleros pasan
FOTO DE ARCHIVO. Petroleros pasan por el estrecho de Ormuz. 21 de diciembre de 2018. REUTERS/Hamad I Mohammed

El seguro político de la DFC está diseñado para cubrir pérdidas derivadas de guerras, violencia o inestabilidad política, aunque el presidente no especificó los detalles del mecanismo. Se informó que la medida busca sostener el comercio y reducir la incertidumbre para los operadores marítimos, en un contexto donde los precios del petróleo han sufrido aumentos abruptos por las hostilidades en Oriente Medio y la interrupción de una de las rutas más vitales para el suministro energético global.

Macron pide una coalición para asegurar las vías marítimas

Emmanuel Macron solicitó este martes la creación de una coalición internacional para proteger las vías marítimas esenciales, tras el aumento de tensiones en Oriente Medio que amenazan el tráfico por el estrecho de Ormuz. La decisión llegó después de que Estados Unidos e Israel atacaran objetivos en Irán, acción que el mandatario francés desaprobó por haberse realizado fuera del marco del derecho internacional, aunque señaló a Teherán como responsable final de la situación debido a su programa militar y respaldo a milicias en la región.

Durante un discurso televisado, el presidente de Francia advirtió sobre la gravedad de la crisis surgida en el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial. Macron enfatizó que tanto el Canal de Suez como el mar Rojo se encuentran igualmente bajo amenaza. En palabras del mandatario: “La historia nunca llora a los verdugos de sus pueblos. No se echará de menos a ninguno”.

El aumento de la tensión en el estrecho de Ormuz ha suscitado preocupación internacional por las posibles repercusiones en el suministro energético global. Macron explicó que Francia ha lanzado una iniciativa para conformar una coalición que reúna medios, incluidos recursos militares, con el objetivo de restaurar y mantener la seguridad en las rutas marítimas clave para la economía mundial. Al mismo tiempo, anunció un refuerzo del dispositivo militar francés en la zona, para contribuir a la protección de estas arterias estratégicas.

La propuesta de Macron surge en un contexto de creciente hostilidad entre Irán, Estados Unidos e Israel, donde los recientes acontecimientos han incrementado el riesgo de incidentes que puedan afectar la estabilidad del transporte marítimo en una región esencial para el comercio internacional.

(Con información de Bloomberg y EFE)

