Estados Unidos

El restaurante argentino Carlitos Gardel destaca como referente gastronómico en Los Ángeles

La cocina de la familia Bozoghlian y el respeto por las tradiciones rioplatenses posicionan al establecimiento argentino como punto de encuentro para quienes valoran las costumbres sudamericanas y la continuidad familiar en la ciudad estadounidense

La oferta de vinos argentinos
La oferta de vinos argentinos en Carlitos Gardel destaca con una carta extensa, asesorada personalmente por Max Bozoghlian para todo tipo de presupuestos. Foto: Instagram @carlitosgardel

La longevidad y el arraigo de Carlitos Gardel, el restaurante argentino de Los ángeles dirigido por la familia Bozoghlian, están transformando la conversación sobre la alta gastronomía sudamericana en la ciudad tres décadas después de su apertura.

La fidelidad a las tradiciones del Río de la Plata y el compromiso familiar con una experiencia culinaria sólida distinguen a este establecimiento en un mercado caracterizado por cadenas y propuestas de corta duración. Su posición como referente en la escena gastronómica local fue corroborada por el crítico Bill Addison en Los Angeles Times.

A lo largo de su historia, Carlitos Gardel ha mantenido inalterable en su carta los emblemas de la parrilla argentina. Entre los imprescindibles se encuentran la morcilla con especias y arroz, las mollejas grilladas al limón y la lengua con vinagreta de vino blanco. El crítico de Los Angeles Times considera que la morcilla de Gardel comparte textura y sabor con versiones de Louisiana boudin.

En los encuentros grupales, la parrillada conserva su lugar central: una bandeja de asado mixto que reúne entraña, asado de tira, morcilla, chorizo argentino y mollejas. S. Irene Virbila, en una reseña previa para Los Angeles Times, advirtió que el plato es “suficientemente abundante para tres personas”. Esta apreciación se mantiene, según Addison.

Gerard Bozoghlian, el menor de los hermanos y actual jefe de cocina desde la pandemia, sigue la línea trazada por su madre, Azniv Bozoghlian, quien junto a su esposo Carlos diseñó la propuesta gastronómica después de emigrar de Buenos Aires en los años noventa.

En las guarniciones, Addison destaca el chimichurri de perfil equilibrado y la salsa criolla de corte rústico. Los ñoquis argentinos con espinaca, servidos en crema sobre salsa marinara, remiten a la influencia de la inmigración italiana: entre mediados del siglo XIX y XX, llegaron a Argentina 3,5 millones de personas provenientes de Italia.

La carta de Carlitos Gardel
La carta de Carlitos Gardel incluye emblemas como morcilla, mollejas grilladas, parrillada mixta y ñoquis argentinos, fieles a la tradición porteña. Foto: Instagram @carlitosgardel

En materia de postres, resalta la creación de Azniv Bozoghlian: una torre compuesta por mermelada de leche, merengue y duraznos. Este postre resulta omnipresente en las mesas del salón, especialmente tras el tradicional desfile del carrito de postres encabezado por Max Bozoghlian, sommelier y encargado del servicio en sala.

Tradición en la experiencia y en el salón

La ambientación refuerza la identidad familiar y argentina: fotografías de varias generaciones cubren las paredes, acompañadas de una imagen en blanco y negro de Carlos Gardel, el cantante de tango de los años 1930. Lámparas con guirnaldas evocan los faroles porteños y suman calidez al espacio.

Max Bozoghlian está al frente de la experiencia de los comensales y de la oferta de vinos argentinos, que incluye más de una docena de páginas representativas de las principales regiones vitivinícolas del país. Addison describe el conocimiento de Max a la hora de recomendar opciones para todos los presupuestos e incluso sugiere botellas no incluidas aún en la carta impresa.

Entre los aperitivos, la provoleta—provolone importado, madurado y gratinado—aparece como uno de los reclamos principales, servido con pan y orégano seco. En opinión de Addison, aunque los tomates de invierno que la acompañan pueden ser “pálidos y harinosos”, el queso solo no requiere más complementos.

Familia y herencia: los pilares de Carlitos Gardel

Carlos y Azniv Bozoghlian emigraron desde Buenos Aires, integrando la comunidad armenia, y fundaron Carlitos Gardel en 1996 sin experiencia en la industria gastronómica, con la intención de recrear las costumbres familiares alrededor de la mesa en la ciudad que acoge a la diáspora armenia más importante fuera de Armenia.

Actualmente, las operaciones recaen en los hermanos Bozoghlian: Max atiende la sala, Gerard dirige la cocina. Addison señala que esta continuidad opera como una “gracia familiar” que distingue a Gardel de los chophouses controlados por grandes empresas.

El respeto por la tradición, la atención personalizada y la elección de los productos distinguen a Carlitos Gardel como referencia para quienes buscan una experiencia fiel al Río de la Plata en pleno Los ángeles. Addison afirma: “Creo que Carlitos Gardel acaba de convertirse en mi steakhouse favorito en Los ángeles.”

Carlitos Gardel está en 7963 Melrose Ave., Los ángeles. La carta de vinos y el menú se pueden consultar en carlitosgardel.com.

