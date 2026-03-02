Estados Unidos

El Concejo Municipal de Del Mar prohibió la excavación de hoyos peligrosos en las playas

La medida, alineada con otras ciudades costeras, busca impedir accidentes y asegurar el acceso para equipos de rescate

Niños y adultos excavan activamente
Niños y adultos excavan activamente en la arena de las Playas de San Diego, creando grandes pozos y montículos bajo un cielo azul claro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Concejo Municipal de Del Mar aprobó de forma unánime una ordenanza para impedir la excavación de hoyos peligrosos en las playas locales, con el objetivo inmediato de reforzar la seguridad para residentes, visitantes y equipos de emergencia.

La medida responde al creciente uso recreativo de las playas y al aumento de excavaciones profundas, que han originado preocupaciones por el riesgo de derrumbe, tropiezos, obstáculos para vehículos de rescate y potenciales lesiones o asfixia. Las autoridades municipales buscan prevenir estos peligros y garantizar que los espacios públicos sean seguros para toda la comunidad.

De acuerdo con el San Diego Union-Tribune, la nueva normativa prohíbe excavar hoyos de 60 centímetros o más de profundidad, enterrar personas bajo la arena, depositar basura o desechos en la playa y dejar cavidades abiertas sin supervisión. Estas restricciones pretenden reducir incidentes y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia en la zona costera.

Maggie Jones, analista de gestión del Departamento de Servicios Comunitarios de Del Mar, expuso en la sesión del concejo que tanto el personal municipal como la comunidad han observado “un aumento de hoyos peligrosos y personas enterradas en la playa pública de Del Mar”, según recoge el San Diego Union-Tribune.

Medidas para garantizar la seguridad en las playas

Jones subrayó que estas cavidades “representan riesgos significativos para la seguridad, como tropiezos, riesgo de derrumbe, daños a vehículos de emergencia, a su personal, y la posibilidad de sufrir lesiones o asfixia”. La norma delimita con claridad las actividades permitidas y busca desincentivar comportamientos que pongan en peligro a las personas.

La reglamentación será implementada a través de señalización permanente, advertencias y posibles sanciones económicas, según el periódico. La votación del 3 de febrero de 2026 establece el inicio de este cambio regulatorio, que entrará en vigor treinta días después de la aprobación final tras la segunda lectura, prevista para el 17 de febrero.

Cinco amigos sonríen mientras construyen
Cinco amigos sonríen mientras construyen estructuras de arena en una playa de San Diego al atardecer, con surfistas en el océano de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicación y precedentes en la región

Según el San Diego Union-Tribune, otras ciudades costeras como Imperial Beach, Newport Beach, Laguna Beach y Huntington Beach ya han adoptado normativas similares. Esto evidencia una tendencia regional hacia el establecimiento de reglas para el uso seguro y responsable del litoral.

La aprobación de la ordenanza en Del Mar responde a la intensificación del uso de las playas y la detección de riesgos para bañistas y equipos de emergencia. El concejo municipal determinó actuar para prevenir derrumbes, lesiones y dificultades en los rescates, estableciendo límites claros alineados con otras localidades costeras que enfrentan problemas semejantes.

La implantación de esta regulación marca un avance en la consolidación de entornos playeros seguros, facilitando el acceso y protección de todos los usuarios. La ciudad establece así parámetros sólidos para el uso responsable de sus espacios públicos, promoviendo la seguridad como base del disfrute de la comunidad.

