Las calles Orchard Street y Calle Roscoe integran la lista 2025 de las calles más interesantes por su oferta cultural y comercial

“Vista de Orchard Street hacia el sur, con sus edificios de ladrillo, escaleras de incendio y comercios independientes.”

Existen distintas calles en Estados Unidos que se pueden explorar mientras se hace turismo en el país. Dos de ellas fueron seleccionadas por la revista internacional de tendencias urbanas Time Out durante 2025 por concentrar lugares repletos de tiendas independientes y visitantes atraídos por la creatividad de sus comercios y propuestas culturales.

Se trata de Orchard Street, en Nueva York, y Calle Roscoe, en Chicago. Time Out fundamentó su inclusión en la lista en base a las actividades, gastronomía y variedad de bebidas en la zona.

A continuación se expone por qué las dos calles fueron consideradas entre las más interesantes para turistas y residentes, según la publicación.

Por qué Orchard Street y Calle Roscoe son consideradas las calles más geniales según Time Out

Orchard Street, Nueva York

En Nueva York, Orchard Street se distingue por sus tiendas de segunda mano y galerías de arte. Es “un tramo de ocho manzanas del Lower East Side”, donde también abundan las opciones gastronómicas. Rodeada de librerías, participa en el programa estacional Open Streets. Este programa peatonaliza ciertas calles para incentivar la vida urbana y cultural de la zona.

El lugar preserva la arquitectura y el carácter originales neoyorquinos a pesar de recientes cambios comerciales y sociales. Sus edificios de ladrillo y escaleras de incendios reflejan el proceso de reconversión del antiguo distrito de confección a centro urbano contemporáneo.

Quienes recorren Orchard Street encuentran una combinación de tiendas de moda independientes, boutiques de diseño y tradicionales tiendas de gangas, actividad que le dio reconocimiento en su historia. En gastronomía, la pizzería Carr’s Pizza es reconocida por tener una de las mejores pizzas de Nueva York y del mundo, mérito atribuido al maestro pizzero Scarr Pimentel.

“Edificios centenarios con escaleras metálicas caracterizan la estética única de Orchard Street.”

Durante los fines de semana se realizan ferias y mercados donde se pueden adquirir artesanías, ropa y objetos curiosos. La estructura de sus viviendas y la diversidad cultural del vecindario permiten observar cómo se vivía en esa área hace más de 100 años, un aspecto que aún se mantiene.

Qué hace única a Calle Roscoe en Chicago

Por su parte, respecto a Calle Roscoe, en Chicago, Time Out señala que la calle acoge “un festival anual donde los vendedores de antigüedades y los autos clásicos llenan un tramo de seis cuadras”, sin que se indique un nombre o fecha oficiales para el evento. Este sector conforma el barrio Roscoe Village, caracterizado por sus casas de tres pisos, bares locales y boutiques.

En este entorno, niños juegan libremente y la oferta gastronómica incluye platos como el pollo bañado en mole poblano ahumado y cervezas artesanales en Four Moon Tavern, un bar de barrio con una rocola de grandes éxitos. Espacios como Beat Kitchen son populares por sus conciertos íntimos y espectáculos variados, lo que contribuye a la escena musical del área.

Esta calle se caracteriza por ser un barrio pintoresco y familiar, con casas de tres pisos sin ascensor, bares locales y boutiques originales. Fuente: Airbnb

Las calles del vecindario reúnen tiendas de ropa vintage, librerías y boutiques de diseño especializadas en productos originales. Eventualmente, hay ferias callejeras, mercados de agricultores y festivales que muestran la diversidad de la cultura local.

Roscoe Village se anima especialmente en verano, cuando la comunidad organiza Retro on Roscoe y el Festival de Hamburguesas de Roscoe Village.

El Parque Fellger es el lugar ideal para pasar el día, con zonas verdes y un parque infantil. El cercano Parque Hamlin cuenta con una piscina al aire libre, varios campos deportivos y canchas, un parque infantil y un pabellón deportivo.

Los residentes cuentan con servicio a través de la Línea Marrón de CTA, que tiene dos paradas en el vecindario.

Cómo selecciona Time Out las calles más destacadas del mundo

La percepción de lo que hace singular a una calle varía de persona a persona. Según Beard, editora de la revista internacional de tendencias urbanas Time Out, las calles elegidas sobresalen por “la presencia de comercios independientes, una oferta gastronómica destacada y propuestas de ocio atractivas”. En arquitectura y urbanismo, no hay un patrón único: desde un paseo junto a un canal hasta una avenida principal pueden figurar en el listado del medio si reúnen estos criterios.