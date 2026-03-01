La postura de Dario Amodei reaviva el debate sobre el control estatal en el desarrollo de inteligencia artificial

Dario Amodei, CEO de Anthropic, rechaza que la empresa se convierta en proveedor de tecnología militar para el Pentágono (REUTERS/Bhawika Chhabra)

La postura de Dario Amodei, director ejecutivo y cofundador de Anthropic, ha intensificado el debate internacional acerca de los límites entre la innovación tecnológica privada y las demandas de instituciones estatales como el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

La empresa especializada en desarrollos en inteligencia artificial reiteró de manera pública que no sacrificará sus principios fundamentales ni siquiera ante presiones directas provenientes de organismos de defensa nacional.

En una reciente entrevista con la periodista Jo Ling Kent de CBS News, Amodei sostuvo que la independencia ética es esencial para el desarrollo responsable de la inteligencia artificial y advirtió sobre los riesgos derivados de la injerencia política y militar en el sector.

El conflicto tomó relevancia tras la emisión de una orden ejecutiva durante la administración de Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, que estableció nuevas directrices regulatorias para la industria tecnológica, lo cual marcó, según Amodei, un punto de inflexión en la relación entre empresas innovadoras y agendas estatales.

“Lo primero que debo decir es que es fundamental mantener la independencia de organizaciones como Anthropic frente a cualquier directriz que busque condicionar el desarrollo de la inteligencia artificial”, enfatizó el CEO en la entrevista con CBS News, marcando su desacuerdo con el enfoque impulsado por la administración Trump. Subrayó los riesgos de que intereses gubernamentales estrechen los márgenes de innovación y autonomía del sector privado.

La postura de Amodei se inscribe en un contexto de crecientes tensiones entre las grandes tecnológicas y organismos de defensa, en particular el Departamento de Defensa de Estados Unidos, conocido como el Pentágono, que ha buscado reforzar los mecanismos de supervisión y control sobre el desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial.

El conflicto con el Pentágono redefine los límites entre defensa y sector privado

Anthropic reafirma que mantendrá su independencia ética ante presiones del Departamento de Defensa de Estados Unidos por inteligencia artificial (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / AP Foto/Alex Brandon)

Durante su intervención, Amodei se refirió a la complejidad que atraviesa la relación entre empresas tecnológicas y organismos de defensa. “La relación con el Pentágono nunca había sido tan compleja como lo es hoy. Nos exige tomar posturas claras y valientes para defender los principios de la inteligencia artificial”, explicó.

Amodei alertó que algunas de las propuestas en discusión —orientadas a regular o incluso imponer criterios sobre el avance de la tecnología— “podrían incrementar los peligros si se imponen a la fuerza sin un análisis realista de las implicaciones éticas y sociales”.

El CEO fue enfático al rechazar la posibilidad de que Anthropic se convierta en un simple proveedor de soluciones para fines militares o de inteligencia. “Rechazamos transformarnos en simples proveedores de tecnología bélica o inteligencia militar”, afirmó.

Para Amodei, el compromiso de Anthropic reside en que los avances de la inteligencia artificial beneficien a la sociedad en su conjunto, evitando fomentar una nueva carrera armamentística global. En la entrevista remarcó: “En Anthropic, nunca vamos a sacrificar nuestros principios fundamentales, aun si enfrentamos presiones directas de organismos como el Pentágono”.

Amodei consideró que la presión ejercida por líderes políticos y militares transmite un mensaje de desconfianza hacia la comunidad científica, lo que dificulta la cooperación necesaria para el progreso ético de la inteligencia artificial. Señaló que cualquier diálogo entre la industria y los organismos de defensa debe basarse en la confianza mutua y el respeto a los valores democráticos.

La defensa de la autorregulación y la responsabilidad social

Amodei destaca que la confianza mutua y el respeto a los valores democráticos deben guiar el diálogo entre la industria tecnológica y organismos de defensa (REUTERS/Priyanshu Singh)

En la parte final de su exposición, Amodei delineó su visión para el futuro del sector, remarcando que el desarrollo de la inteligencia artificial debe evaluarse a la luz de sus impactos éticos y sociales. A su juicio, la autorregulación responsable y la cooperación internacional son indispensables para evitar que intereses políticos o militares determinen de manera unilateral las prioridades tecnológicas.

“La inteligencia artificial no puede funcionar bien si dejamos de lado la responsabilidad que implica su diseño y aplicación”, afirmó el directivo. Advirtió que los riesgos asociados al uso de inteligencia artificial aumentan cuando las decisiones responden únicamente a intereses nacionales inmediatos, sin considerar el bienestar colectivo y la pluralidad de perspectivas internacionales.

El CEO de Anthropic recalcó que el futuro de la industria dependerá de la capacidad de anteponer una visión ética a los desafíos coyunturales y de mantener una mirada de largo plazo. “El éxito de la industria dependerá de la capacidad de los líderes de mantener una visión ética y de anteponer el interés colectivo a los desafíos coyunturales”, sostuvo a CBS News.

Para la compañía, señaló Amodei, el crecimiento del sector exige que las tecnológicas asuman compromisos sólidos, distribuyan los beneficios de la innovación de manera equitativa y establezcan salvaguardas efectivas para proteger a la sociedad frente a los riesgos de una expansión acelerada de la inteligencia artificial.

Estas tecnologías tendrán un rol directo sobre el empleo, la educación, la privacidad y la participación ciudadana, lo que explica la creciente demanda de responsabilidad y transparencia en las empresas que desarrollan inteligencia artificial.

Así, la intervención de Dario Amodei como director ejecutivo de Anthropic deja establecido que la construcción de una inteligencia artificial segura e inclusiva depende de resistir presiones externas y de sostener principios inquebrantables en favor de la ética y el bienestar social.