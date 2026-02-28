La justicia de Los Ángeles condenó a casi 10 años de prisión a un profesor de piano por abusos sexuales y un intento de fuga

El profesor de piano John Kaleel recibió una condena de 9 años y 4 meses de prisión en Los Ángeles por delitos sexuales contra un alumno menor de edad.

Un profesor de piano que impartió clases durante más de veinticinco años en Los ángeles fue condenado este viernes a 9 años y 4 meses de prisión por delitos sexuales cometidos contra un alumno, según informaron fiscales del condado al diario estadounidense Los Angeles Times. El acusado, John Kaleel, intentó huir a Australia el mismo día que el jurado lo declaró culpable de cinco cargos de abuso sexual, pero fue extraditado en enero tras ser arrestado a petición de Estados Unidos.

Las acciones de Kaleel cerraron un proceso judicial que se extendió casi una década e involucró maniobras legales complejas y una extradición internacional, detalló Los Angeles Times. El caso se desencadenó en 2015, cuando un exalumno informó a la fuerza policial del condado, el Departamento del Sheriff de Los ángeles, que el maestro lo había sometido a abusos continuados desde 2011, lo que llevó a una investigación formal.

En octubre pasado, el jurado lo encontró culpable de cuatro delitos graves por actos lascivos contra un menor de 14 o 15 años y un delito grave adicional por un acto similar contra un menor de 14.

Kaleel huyó a Australia tras conocer el fallo del jurado

Kaleel, ciudadano australiano de 69 años, impartió clases privadas a hijos de reconocidos productores de Hollywood y otras personas del ambiente artístico, según el perfil de su antiguo sitio web. Tras ser acusado formalmente en 2016, Kaleel presentó una declaración de no impugnación con la intención de obtener una condena menor, pero esta estrategia fracasó, pues después logró que un juez del condado anulara el acuerdo alegando desconocimiento de las implicaciones migratorias.

Kaleel, de 69 años y nacionalidad australiana, impartió clases a hijos de productores de Hollywood en su trayectoria de más de veinticinco años.

La fiscalía decidió entonces retomar el proceso y someterlo a un nuevo juicio.

El expediente judicial, revisado por Los Angeles Times, recoge los detalles de los delitos: el estudiante manifestó que el maestro comenzó a acosarlo cuando tenía 12 años, pidiéndole que midiera su pene, sugiriendo actos sexuales a través de FaceTime y consumando abusos cuando la víctima tenía 13 y 15 años, incluyendo el consumo de marihuana y prácticas sexuales.

El intento de evitar la justicia y la cooperación internacional

La condena emitida este viernes impuso a Kaleel, además de la reclusión estatal, la obligatoriedad de registrarse como delincuente sexual, así como el sometimiento a una orden de alejamiento por diez años. Nathan Hochman, fiscal de distrito del condado de Los ángeles, agradeció a los cuerpos policiales estadounidenses y australianos por garantizar la extradición del acusado y afirmó: “Ha aprendido de forma dura que se puede huir, pero no esconder”.

La resolución del caso Kaleel evidencia los mecanismos legales y diplomáticos que activan los países para impedir que crímenes de abuso sexual infantil queden impunes mediante la evasión fronteriza. Sus múltiples intentos de manipular la justicia norteamericana y de evitar la deportación tras la condena muestran las brechas —y los límites— del sistema judicial penal cuando se enfrenta con personas de doble nacionalidad o residencia.

La sentencia alcanzada por el tribunal obliga a Kaleel a cumplir íntegramente la condena en el sistema penitenciario de California, registrarse como delincuente sexual de por vida y le prohíbe cualquier acercamiento a la víctima por una década.

El proceso judicial contra Kaleel duró casi una década, incluyó la anulación de acuerdos previos y reflejó las dificultades legales en delitos transnacionales.

Durante los últimos años, la víctima relató a los investigadores que soportó años de abusos sistemáticos antes de presentar la denuncia formal en 2015, en una situación que marcó la reapertura del proceso y el posterior giro judicial que derivó en el encarcelamiento del profesor.

Kaleel fue defendido en el proceso por el abogado Frank Carson, quien en el pasado fue absuelto de cargos tras acusaciones infundadas y cuyo caso derivó en el pago de USD 22,5 millones por parte del condado de Stanislaus para resolver la demanda de su patrimonio.