Estados Unidos

La justicia de Los Ángeles condenó a casi 10 años de prisión a un profesor de piano por abusos sexuales y un intento de fuga

El sujeto fue sentenciado tras ser extraditado desde Australia, después de intentar escapar tras el veredicto de culpabilidad por delitos sexuales contra un alumno menor

Guardar
El profesor de piano John
El profesor de piano John Kaleel recibió una condena de 9 años y 4 meses de prisión en Los Ángeles por delitos sexuales contra un alumno menor de edad.

Un profesor de piano que impartió clases durante más de veinticinco años en Los ángeles fue condenado este viernes a 9 años y 4 meses de prisión por delitos sexuales cometidos contra un alumno, según informaron fiscales del condado al diario estadounidense Los Angeles Times. El acusado, John Kaleel, intentó huir a Australia el mismo día que el jurado lo declaró culpable de cinco cargos de abuso sexual, pero fue extraditado en enero tras ser arrestado a petición de Estados Unidos.

Las acciones de Kaleel cerraron un proceso judicial que se extendió casi una década e involucró maniobras legales complejas y una extradición internacional, detalló Los Angeles Times. El caso se desencadenó en 2015, cuando un exalumno informó a la fuerza policial del condado, el Departamento del Sheriff de Los ángeles, que el maestro lo había sometido a abusos continuados desde 2011, lo que llevó a una investigación formal.

En octubre pasado, el jurado lo encontró culpable de cuatro delitos graves por actos lascivos contra un menor de 14 o 15 años y un delito grave adicional por un acto similar contra un menor de 14.

Kaleel huyó a Australia tras conocer el fallo del jurado

Kaleel, ciudadano australiano de 69 años, impartió clases privadas a hijos de reconocidos productores de Hollywood y otras personas del ambiente artístico, según el perfil de su antiguo sitio web. Tras ser acusado formalmente en 2016, Kaleel presentó una declaración de no impugnación con la intención de obtener una condena menor, pero esta estrategia fracasó, pues después logró que un juez del condado anulara el acuerdo alegando desconocimiento de las implicaciones migratorias.

Kaleel, de 69 años y
Kaleel, de 69 años y nacionalidad australiana, impartió clases a hijos de productores de Hollywood en su trayectoria de más de veinticinco años.

La fiscalía decidió entonces retomar el proceso y someterlo a un nuevo juicio.

El expediente judicial, revisado por Los Angeles Times, recoge los detalles de los delitos: el estudiante manifestó que el maestro comenzó a acosarlo cuando tenía 12 años, pidiéndole que midiera su pene, sugiriendo actos sexuales a través de FaceTime y consumando abusos cuando la víctima tenía 13 y 15 años, incluyendo el consumo de marihuana y prácticas sexuales.

El intento de evitar la justicia y la cooperación internacional

La condena emitida este viernes impuso a Kaleel, además de la reclusión estatal, la obligatoriedad de registrarse como delincuente sexual, así como el sometimiento a una orden de alejamiento por diez años. Nathan Hochman, fiscal de distrito del condado de Los ángeles, agradeció a los cuerpos policiales estadounidenses y australianos por garantizar la extradición del acusado y afirmó: “Ha aprendido de forma dura que se puede huir, pero no esconder”.

La resolución del caso Kaleel evidencia los mecanismos legales y diplomáticos que activan los países para impedir que crímenes de abuso sexual infantil queden impunes mediante la evasión fronteriza. Sus múltiples intentos de manipular la justicia norteamericana y de evitar la deportación tras la condena muestran las brechas —y los límites— del sistema judicial penal cuando se enfrenta con personas de doble nacionalidad o residencia.

La sentencia alcanzada por el tribunal obliga a Kaleel a cumplir íntegramente la condena en el sistema penitenciario de California, registrarse como delincuente sexual de por vida y le prohíbe cualquier acercamiento a la víctima por una década.

El proceso judicial contra Kaleel
El proceso judicial contra Kaleel duró casi una década, incluyó la anulación de acuerdos previos y reflejó las dificultades legales en delitos transnacionales.

Durante los últimos años, la víctima relató a los investigadores que soportó años de abusos sistemáticos antes de presentar la denuncia formal en 2015, en una situación que marcó la reapertura del proceso y el posterior giro judicial que derivó en el encarcelamiento del profesor.

Kaleel fue defendido en el proceso por el abogado Frank Carson, quien en el pasado fue absuelto de cargos tras acusaciones infundadas y cuyo caso derivó en el pago de USD 22,5 millones por parte del condado de Stanislaus para resolver la demanda de su patrimonio.

Temas Relacionados

Estados UnidosJohn KaleelLos ÁngelesDepartamento del Sheriff de Los ÁngelesFiscalía del Condado de Los ÁngelesAbuso Sexual InfantilExtradición InternacionalEstados-Unidos-Noticiasintento de fuga

Últimas Noticias

Fallo histórico en Nueva York: el tribunal reconoce la transmisión de ETS como violencia doméstica

Por primera vez, una sentencia en Nueva York considera la transmisión de enfermedades de transmisión sexual como violencia doméstica, lo que altera la división de bienes en divorcios y marca un antes y después en la justicia estatal

Fallo histórico en Nueva York:

Una niña de 10 años cursa primaria y universidad al mismo tiempo en California

Honey Cooper, estudiante de cuarto grado en la escuela Kimbark, ha sorprendido a la comunidad educativa al inscribirse en San Bernardino Valley College, logrando la doble matriculación y destacándose por sus habilidades académicas excepcionales

Una niña de 10 años

Más de 20 millones de estadounidenses en riesgo por el consumo extendido de antiácidos

La utilización sostenida de inhibidores de la bomba de protones, según investigaciones y autoridades regulatorias, incrementa el peligro de fracturas óseas, anemia, infecciones y daño renal que puede pasar inadvertido durante años

Más de 20 millones de

Horario de verano 2026: esta es la fecha y hora exacta para adelantar los relojes

Millones de residentes deberán modificar sus dispositivos y planificar con anticipación actividades programadas durante ese fin de semana

Horario de verano 2026: esta

El zoológico de Memphis clausuró el área de monos por un incidente con el vidrio de seguridad

El área de monos está temporalmente cerrada después de que uno de los animales impactara el vidrio protector, lo que obligó al zoológico de Memphis a tomar medidas para evitar cualquier riesgo

El zoológico de Memphis clausuró

TECNO

Hedy Lamarr, la mente brillante

Hedy Lamarr, la mente brillante de Hollywood detrás del Bluetooth y el GPS

La ciber-resiliencia redefine la gestión de riesgos empresariales en Centroamérica

Las configuraciones ocultas de Gmail que deberías activar este 2026 para tener el control total de su bandeja de entrada

WhatsApp 2026: lista completa de todas las nuevas funciones que han llegado en este año

Protección avanzada en Android: qué es y cómo activarlo para conseguir la máxima seguridad en el celular

ENTRETENIMIENTO

La familia Cascio demanda al

La familia Cascio demanda al legado de Michael Jackson por presunto tráfico sexual infantil

El rostro “irreconocible” de Jim Carrey en los Premios César desata teorías en redes sociales

“Dormía en el garaje por miedo”: Flea reveló el trauma que vivió con su padrastro en su niñez y cómo hoy busca dar refugio a sus hijos

“Fue desorientador, como la película”: Rose Byrne contó cómo se sumó a “Legs” y trabajó codo a codo con Mary Bronstein

“Paul McCartney: Man on the Run”: el documental que revela el sufrimiento de su esposa Linda en Wings

MUNDO

El régimen de Irán atacó

El régimen de Irán atacó la exclusiva isla de Palm Jumeirah en Dubái

Canadá apoyó los ataques de EEUU e Israel contra el régimen de Irán y Francia pidió una reunión urgente de la ONU

Una frase del canciller iraní siembra más dudas sobre el paradero del Ayatollah Ali Khamenei

Qué es y cómo opera la Guardia Revolucionaria, el poder oculto que sostiene al régimen de Irán

Arabia Saudita condenó los ataques de Irán a los países del Golfo y dijo estar lista para unirse a una coalición contra Teherán