Una niña de 12 años murió tras ser golpeada con una botella de metal en una escuela de Los Ángeles

Khimberly Zavaleta, la niña de 12 años que trágicamente perdió la vida en una escuela de Los Ángeles tras ser golpeada con una botella de metal (Captura de video)

Una tragedia sacude a la comunidad escolar de Los Ángeles tras el fallecimiento de Khimberly Zavaleta, una niña de 12 años que perdió la vida como consecuencia de un ataque sufrido en la escuela secundaria Reseda Charter. Los hechos, ocurridos a mediados de febrero, han generado conmoción, llamados de justicia y nuevas exigencias para frenar el acoso escolar en los centros educativos de la ciudad.

¿Cómo murió Khimberly y cuál fue el contexto del ataque en la Reseda Charter?

La agresión sufrida por Khimberly fue perpetrada con una botella de agua metálica en las instalaciones del centro educativo (Captura de video)

La mañana del martes 17 de febrero, Khimberly fue víctima de una agresión dentro de las instalaciones de la secundaria Reseda Charter, ubicada en Los Ángeles. De acuerdo con la información proporcionada por su familia, la menor fue golpeada en la cabeza por otro estudiante utilizando una botella de agua metálica, lo que le provocó lesiones graves.

Días después del ataque, la salud de Khimberly se deterioró de manera crítica. Fue trasladada de urgencia a un hospital, donde los médicos detectaron una hemorragia cerebral severa. A pesar de las intervenciones quirúrgicas de emergencia y de haber permanecido bajo soporte vital, la niña no logró recuperarse y falleció a causa de las complicaciones derivadas de la agresión.

En las afueras de la escuela, un monumento en memoria de Khimberly crece día tras día, alimentado por las muestras de cariño y solidaridad de compañeros, docentes y vecinos. La noticia de su muerte no solo ha impactado a la comunidad educativa, sino que también ha reavivado el debate en torno a la violencia escolar y la responsabilidad institucional para proteger a los alumnos.

¿Qué expresaron la familia y los amigos de Khimberly tras la tragedia?

El dolor de la familia se refleja en las palabras de Elma Chuquita, madre de Khimberly, quien describió el sufrimiento que atraviesa tras la pérdida de su hija. “Me siento muy mal, destrozada. No es fácil perder a un hijo. No es fácil ver a tu hijo morir en una cama”, expresó, evidenciando la desesperación y el vacío que dejó la tragedia.

Los allegados de Khimberly no solo lloran su partida, sino que exigen justicia y responsabilidades. Su amiga, Dayari Díaz, compartió el duelo vivido entre los compañeros más cercanos: “Yo estaba llorando. Todos sus amigos cercanos también estábamos llorando. Ella siempre se preocupó por mí y mis amigos”. El testimonio de Dayari subraya el afecto y la preocupación genuina que Khimberly mostraba hacia quienes la rodeaban.

La familia y los amigos de la menor han pedido públicamente que el estudiante responsable y cualquier miembro del personal escolar que haya presenciado el hecho sin intervenir respondan ante las autoridades. Reclaman medidas más contundentes para prevenir el acoso escolar y garantizar la seguridad de los estudiantes. “¿Qué está pasando? Hay muchas escuelas, y no soy la única madre que lucha por justicia para su hijo”, manifestó Elma Chuquita. Insistió en que directivos y docentes, quienes también son padres, deberían comprender el dolor de perder a un hijo en circunstancias tan violentas.

Familiares y amigos exigen justicia, responsabilidad institucional y penales para el estudiante y personal escolar presuntamente implicados en el caso

¿Qué postura asumió el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles tras la muerte de la estudiante?

Las autoridades del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles manifestaron su profundo pesar por el fallecimiento de Khimberly. En una declaración oficial, un portavoz del distrito expresó: “Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia, los amigos y toda la comunidad escolar del estudiante”. La institución afirmó tomarse “muy en serio la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes” e informó que están colaborando activamente con las autoridades en la investigación del caso.

Este episodio ha reabierto el debate sobre la eficacia de las políticas de prevención de acoso escolar y la capacidad de respuesta ante situaciones de violencia dentro de las escuelas públicas de Los Ángeles. Las demandas de la familia y de la comunidad escolar se centran en la implementación de protocolos más estrictos y en la necesidad de fortalecer la supervisión para evitar hechos similares en el futuro.

¿Cómo avanza la investigación policial y qué acciones se han tomado tras la muerte de Khimberly?

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que investiga la muerte de Khimberly como un homicidio. La participación de las autoridades policiales busca esclarecer las circunstancias exactas del ataque, determinar responsabilidades y, en su caso, presentar cargos contra el estudiante involucrado y cualquier adulto que haya incumplido su deber de protección.

La indagatoria incluye la revisión de los hechos ocurridos dentro del establecimiento educativo, además de la colaboración con el distrito escolar y la recolección de testimonios de alumnos, profesores y personal presente en el momento de la agresión. La comunidad espera que el avance de la investigación permita sentar precedentes claros sobre la tolerancia cero a la violencia escolar y la obligación de los adultos encargados del alumnado.