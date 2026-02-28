Estados Unidos

Estados Unidos inicia proceso legal para confiscar el Skipper y los 2 millones de barriles de petróleo vinculado a Irán y Venezuela

El gobierno estadounidense recurre por primera vez a este mecanismo para tomar control de un superpetrolero clave en el tráfico ilícito de crudo, intensificando la presión sobre Nicolás Maduro

Guardar
El petrolero Skipper, recientemente incautado
El petrolero Skipper, recientemente incautado por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela. (©2025 Vantor vía AP)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda para asumir la posesión legal del superpetrolero Skipper y de cerca de 2 millones de barriles de crudo incautados frente a la costa de Venezuela en diciembre. Esta acción se inscribe en la campaña del gobierno del presidente Donald Trump para consolidar su control sobre el sector petrolero venezolano tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

Es la primera vez que Estados Unidos recurre a este mecanismo legal para formalizar el control de uno de al menos diez petroleros interceptados desde finales del año pasado.

Según autoridades estadounidenses, Venezuela había utilizado una “flota fantasma” con banderas falsificadas para introducir crudo ilícito en las cadenas de suministro globales. El Departamento de Justicia denunció la existencia de un plan, vigente al menos desde 2021, para facilitar el envío y comercialización de productos petroleros en beneficio del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, al que Estados Unidos considera organización terrorista extranjera. El Skipper habría trasladado crudo desde Irán y Venezuela mediante transferencias de barco a barco, entregándolo en destinos de “regímenes parias”.

La secretaria de Justicia Pam Bondi afirmó en un comunicado: “Bajo el liderazgo del presidente Trump, la era de financiar en secreto a regímenes que representan amenazas claras para Estados Unidos ha terminado”. El gobierno estadounidense sostuvo que desplegará toda su autoridad legal para desmantelar cualquier operación que desafíe sus leyes y alimente el caos global.

La incautación del Skipper en diciembre marcó el inicio de una serie de medidas que intensificaron la presión sobre Maduro, con el objetivo de cortar el acceso a los ingresos petroleros que históricamente han sustentado la economía venezolana. Tras el arresto de Maduro en una redada estadounidense y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico, varias embarcaciones vinculadas a Venezuela escaparon de la costa pese a la cuarentena impuesta sobre los petroleros sancionados. Según la versión oficial, fuerzas estadounidenses han rastreado e interceptado algunos de estos buques hasta en el océano Índico.

Fuerzas estadounidenses descienden en rápel
Fuerzas estadounidenses descienden en rápel a un petrolero durante una redad. REUTERS

El gobierno de Trump busca supervisar la producción, refinación y distribución global del petróleo venezolano, así como el destino de los ingresos generados. Recientemente, Estados Unidos comenzó a levantar sanciones amplias para permitir que empresas extranjeras operen en Venezuela, con la intención de reactivar la industria petrolera.

La denuncia presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia solicita la confiscación permanente del Skipper y su carga, lo que permitiría la eventual venta del petróleo. El Departamento de Justicia argumenta que el buque falsificó su ubicación y enarboló banderas apócrifas para ocultar sus movimientos y evadir sanciones internacionales.

Un helicóptero militar estadounidense sobrevuela
Un helicóptero militar estadounidense sobrevuela el Centuries, con bandera panameña, que fue interceptado por la Guardia Costera estadounidense. DHS/vía REUTERS

El secretario de Justicia adjunto A. Tysen Duva declaró: “Un petrolero fantasma que durante años trasladó en secreto petróleo ilícito de Irán y Venezuela por todo el mundo ha sido retirado de los mares”. Añadió que estas acciones buscan interrumpir el flujo de millones de dólares hacia organizaciones terroristas extranjeras y aumentar la seguridad tanto de Estados Unidos como a nivel global.

(Con información de AP, Reuters y Bloomberg)

Temas Relacionados

estados unidosvenezuelapetróleobarco petroleropam bondidonald trumpnicolás maduro

Últimas Noticias

Cheyenne, en Wyoming, es la ciudad con la jornada laboral más extensa de Estados Unidos

El estudio de WalletHub la ubica como el sitio con mayor dedicación profesional del país, con una marcada inclinación hacia horarios prolongados y la combinación de varios empleos en el ámbito urbano

Cheyenne, en Wyoming, es la

Florida da un paso para eliminar las calcomanías amarillas, pero la decisión final sigue pendiente

Con 93 votos afirmativos y 17 negativos, los legisladores dieron luz verde a un proyecto que sustituye los distintivos en las matrículas por un sistema de control digital, aunque la renovación anual seguirá siendo obligatoria y el cambio depende aún de la aprobación del Senado y la firma del gobernador.

Florida da un paso para

Walmart pagará USD 100 millones tras denuncia por engaño en pagos a repartidores

La multinacional estadounidense aceptó desembolsar la cifra luego de que la Comisión Federal de Comercio y varios estados descubrieran irregularidades en la gestión de propinas y remuneraciones en la plataforma Spark

Walmart pagará USD 100 millones

Estados Unidos designó a Irán como Estado que practica “detenciones arbitrarias”

“El régimen iraní debe dejar de tomar rehenes y liberar a todos los estadounidenses detenidos injustamente”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio en un comunicado

Estados Unidos designó a Irán

Seattle prepara una oferta cultural inédita durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

El Unity Loop y cuatro sedes principales serán el escenario de una programación gratuita que combinará fútbol, gastronomía, arte y eventos comunitarios para quienes no asistan al estadio

Seattle prepara una oferta cultural

TECNO

Elon Musk da un golpe

Elon Musk da un golpe bajo a OpenAI: “Nadie se suicidó por culpa de Grok”

Comienza el desarrollo de computadoras espaciales para centros de datos IA en la órbita terrestre

Liberan enjambres de cucarachas cyborg, insectos reales equipados con electrónica: cuál es su objetivo

Los hackers hallaron un nuevo método para rastrear a sus víctimas: los neumáticos de sus autos

Una función premium de Gemini llega a la versión gratuita: así puedes activarla

ENTRETENIMIENTO

“Casi me dispara mi padre”:

“Casi me dispara mi padre”: la dura confesión de Richard E. Grant y cómo transformó su dolor en resiliencia

¿La dinastía Russell-Hawn en el MonsterVerse? Kurt imagina a Goldie, Kate, Oliver y Meredith enfrentado a monstruos legendarios

Salieron a la luz los detalles de la ruptura entre Cardi B y Stefon Diggs, el escándalo que estalló tras el Super Bowl

Denise Richards deberá pagar 5000 dólares mensuales a su exesposo Aaron Phypers como manutención conyugal

Paris Jackson y Debbie Rowe: así fue la lenta reconciliación madre-hija tras la muerte de Michael Jackson

MUNDO

Donald Trump no está “del

Donald Trump no está “del todo satisfecho” con la postura de Irán: “A veces hay que usar la fuerza”

Mientras crece la tensión con Irán, el ejército de Estados Unidos incrementa su presencia aérea en una base saudí

El Museo de Arte Moderno de Nueva York presenta una instalación de IA que desafía los límites de la imaginación

Tensión con China: Filipinas, Estados Unidos y Japón realizaron ejercicios militares en el estratégico canal de Bashi

Dos obras inéditas de Banksy vuelven al mercado tras 20 años