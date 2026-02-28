El zoológico de Memphis clausuró el área de monos por un incidente con el vidrio de seguridad

El zoológico de Memphis trabaja en la reparación del recinto tras el incidente protagonizado por uno de los monos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un mono del zoológico de Memphis dañó el vidrio de seguridad de su exhibición y forzó el cierre temporal del área para reparaciones. El incidente ocurrió cuando el animal impactó la barrera al lanzarse hacia visitantes que estaban junto al recinto, de acuerdo con NBC News.

Nadie resultó herido, ni el bonobo ni los visitantes, informó el zoológico. La zona permanecerá cerrada mientras se reemplaza el panel afectado, fabricado especialmente para ofrecer protección reforzada y cumplir estándares rigurosos.

El zoológico de Memphis comunicó que el hábitat está formado por varias capas de vidrio de seguridad reforzado. Aunque el daño fue considerable y el área debe ser reparada, la protección evitó cualquier tipo de brecha que pudiera poner en peligro a personas o animales.

Consecuencias para la exhibición y los monos

El cierre afecta directamente la rutina diaria de los monos, que tendrán acceso restringido a partes de su entorno al aire libre. Según el parque, esto limita su capacidad de recorrer el espacio con normalidad, alterando su bienestar habitual.

La entrada principal del Zoológico y Acuario de Memphis, decorada con motivos egipcios, ve a numerosos visitantes, incluyendo grupos escolares, entrando y saliendo bajo el sol.

El personal del zoológico insistió, mediante un comunicado recogido por NBC News, en la importancia de que los visitantes mantengan una conducta respetuosa. Se solicitó evitar golpear el vidrio, gritar o provocar a los animales, y no agruparse junto a las barreras para no alterar a los primates.

La institución subrayó que el comportamiento inapropiado de los visitantes no solo genera daños materiales, sino que también afecta negativamente a la salud física y emocional de los animales, según reiteró NBC News.

El bonobo: especie en peligro y contexto internacional

El bonobo, un primate del tamaño de un chimpancé que puede caminar ocasionalmente en dos patas, está clasificado como especie en peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Su hábitat se restringe a la República Democrática del Congo, donde ciertas áreas poseen rango protegido, aunque la regulación en esas zonas suele aplicarse con deficiencias.

El impacto de un mono contra el vidrio reforzado obligó a tomar medidas preventivas en el zoológico de Memphis (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conservación de esta especie enfrenta retos constantes por la pérdida de hábitat y la vigilancia insuficiente en los territorios protegidos. El bienestar de los bonobos en cautiverio depende en parte de condiciones estables en sus recintos y de que los visitantes actúen de forma responsable.

Incidentes como el ocurrido en el zoológico de Memphis muestran la relevancia del respeto hacia los animales y la necesidad permanente de conductas adecuadas por parte del público para preservar la integridad y bienestar de especies vulnerables.

Debates sobre la convivencia entre visitantes y grandes primates

El episodio ocurrido en el zoológico de Memphis reabrió discusiones sobre la interacción entre el público y los primates en espacios cerrados. Expertos en comportamiento animal señalan que la cercanía física, sumada a estímulos como ruidos o movimientos bruscos, puede provocar respuestas defensivas o de estrés en especies como el bonobo.

En los últimos años, varios zoológicos estadounidenses han reforzado campañas para sensibilizar a los visitantes sobre la importancia de mantener distancia y evitar acciones que alteren la rutina de los animales.

Conservación y desafíos fuera de África

La presencia de bonobos en zoológicos de Estados Unidos cumple una función clave para la divulgación y la investigación sobre esta especie amenazada. Según organizaciones internacionales, los programas de cría en cautiverio y los circuitos educativos permiten visibilizar la situación crítica de los bonobos en su hábitat natural.

No obstante, especialistas advierten que el bienestar de estos animales depende tanto de instalaciones seguras como de la responsabilidad colectiva de quienes los visitan.