Estas son las ciudades donde USD 100.000 al año rinden más en Estados Unidos

El informe de ConsumerAffairs revela que el poder de compra de un salario de 100.000 dólares varía según la ciudad de residencia en Estados Unidos. (REUTERS/Kham/Archivo)

Un análisis nacional identificó que la capacidad de compra de un salario anual de 100.000 dólares en Estados Unidos depende principalmente de la ciudad donde reside el trabajador. El informe de ConsumerAffairs, publicado en febrero de 2026, afecta a empleados, familias y empresas, ya que muestra diferencias sustanciales en el costo de vida entre regiones.

El estudio tomó en cuenta impuestos federales, estatales y locales, así como el costo promedio de bienes y servicios en las principales áreas metropolitanas, según cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos y el Instituto del Banco de América. El resultado es un mapa de grandes contrastes: en algunas ciudades, el poder de compra supera los 80.000 dólares tras impuestos, mientras que en otras cae por debajo de 66.000 dólares.

Este trabajo se da en un contexto en el que el ingreso mediano de los hogares estadounidenses llegó a 83.730 dólares en 2024, pero el número de familias que vive al límite de sus posibilidades aumenta cada año, de acuerdo con el Instituto del Banco de América. La evolución de la economía, la inflación y los cambios en la política fiscal han incrementado la atención sobre las diferencias regionales en la calidad de vida y el acceso a servicios básicos.

¿Dónde rinde más el salario de 100.000 dólares en Estados Unidos?

La investigación señala que el sur del país, en particular el estado de Texas, concentra la mayor cantidad de ciudades donde el salario de 100.000 dólares ofrece la mayor capacidad de compra. Las diez ciudades donde este ingreso tiene mejor rendimiento después de impuestos y ajustado por el costo local son:

Laredo (Texas)

El Paso (Texas)

Lubbock (Texas)

Corpus Christi (Texas)

Memphis (Tennessee)

San Antonio (Texas)

Nueva Orleans (Luisiana)

Tulsa (Oklahoma)

Wichita (Kansas)

Fort Wayne (Indiana)

En Laredo, el poder adquisitivo neto de un salario de 100.000 dólares se estima en 89.864 dólares, de acuerdo con la consultora. La ausencia de impuestos estatales y locales sobre la renta contribuye a esa diferencia, junto a regulaciones más flexibles para la construcción de viviendas y una oferta inmobiliaria amplia.

La ausencia de impuestos estatales y la oferta inmobiliaria destacan a Texas como el estado donde el salario alto rinde más tras impuestos. (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)

¿Por qué existen estas diferencias en el poder de compra?

El informe indica que la estructura impositiva y el costo de la vivienda son dos de los factores más determinantes en la variación del poder adquisitivo. En Texas, la ausencia de un impuesto estatal sobre la renta permite a los trabajadores conservar una mayor proporción de su salario. La multiplicación de proyectos inmobiliarios tras la pandemia también ha contenido los precios de la vivienda, según relevamientos del sector.

En contraste, ciudades de la costa oeste, como San Francisco y Los Ángeles, figuran entre las más costosas debido a altos impuestos estatales y locales, así como a precios elevados de bienes y servicios. La carga impositiva y la regulación urbanística más estricta limitan la construcción de nuevas viviendas y presionan los precios al alza, de acuerdo con cifras de la Oficina del Censo.

¿Cuáles son las ciudades donde el salario alto rinde menos?

El estudio identificó las diez ciudades donde el salario de 100.000 dólares representa un menor poder de compra, encabezadas por grandes áreas metropolitanas de California, Nueva York y Hawái:

San Francisco (California)

Oakland (California)

Nueva York (Nueva York)

Irvine (California)

Anaheim (California)

Santa Ana (California)

Long Beach (California)

Los Ángeles (California)

Honolulu (Hawái)

San José (California)

En estos lugares, el salario ajustado baja a menos de 66.000 dólares, según el informe, con San Francisco y Oakland mostrando el menor poder de compra, estimado en 62.371 dólares. Las tasas de impuestos estatales y locales, sumadas al costo de vida, explican estas diferencias. En Nueva York, la doble tributación y los precios elevados inciden fuertemente en la capacidad de gasto de los residentes.

Laredo, Texas, lidera el ranking nacional con un salario neto estimado de 89.864 dólares para quienes ganan 100.000 dólares anuales. (Reuters)

¿Qué factores determinan la variación del poder adquisitivo?

El análisis señala que las diferencias en impuestos y costos locales son decisivas para establecer dónde un salario considerado alto tiene mayor o menor impacto real. Las ciudades del sur y del interior, donde la presión fiscal es menor y los precios de la vivienda se han moderado, muestran un mayor rendimiento del ingreso anual. Por el contrario, las áreas metropolitanas más grandes y costosas del país imponen barreras fiscales y de precios que reducen la capacidad de compra de los hogares.

El contador Sebastian Fidilio, citado en el informe, explicó: “El salario bruto es lo que la mayoría observa, pero lo relevante es el poder de compra después de impuestos y precios locales. No importa tanto lo que uno gana, sino lo que logra conservar”.

¿Cómo impacta la evolución del ingreso familiar en estas diferencias?

Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, el ingreso mediano de los hogares se ubicó en 83.730 dólares en 2024, sin cambios significativos respecto al año anterior. Sin embargo, el Instituto del Banco de América reportó que casi el 29 por ciento de los hogares de menores ingresos vivió al límite de sus posibilidades en 2025, frente al 28,6% en 2024 y el 27,1% en 2023. Estos datos muestran que, aunque los salarios nominales han crecido, la proporción de familias que enfrenta dificultades para cubrir sus necesidades básicas también ha subido.

¿Qué ciudades presentan el mayor contraste en el costo de vida?

La brecha es evidente entre Laredo y San Francisco, donde un mismo salario anual puede equivaler a casi 28.000 dólares de diferencia en poder de compra. Según el informe, en Texas la liberalización del mercado inmobiliario después de la pandemia permitió un mayor acceso a viviendas, mientras que en California la escasez de oferta ha elevado los precios y reducido la capacidad de ahorro.

Las ciudades del sur y del medio oeste estadounidense ofrecen el mayor poder adquisitivo debido a menores impuestos y precios moderados de vivienda. (REUTERS/Willy Kurniawan)

¿Qué desafíos enfrentan quienes se mudan en busca de mayor poder de compra?

La movilidad residencial se ha convertido en una estrategia para quienes buscan maximizar el valor de su salario. El informe muestra que mudarse a ciudades con menor carga fiscal y precios más accesibles permite mejorar la calidad de vida y ampliar el margen de ahorro. Sin embargo, factores como la disponibilidad de empleos, el acceso a servicios y la calidad educativa siguen siendo determinantes para la elección de residencia.

¿Cuáles son las tendencias en la distribución del poder adquisitivo en Estados Unidos?

El análisis proyecta que las diferencias regionales en el poder de compra se mantendrán en los próximos años, a menos que existan cambios en la política fiscal o en el mercado inmobiliario de los estados más costosos. Las zonas del sur y del medio oeste seguirán atrayendo a trabajadores que buscan mayor rendimiento para su salario, mientras las grandes metrópolis de la costa oeste y noreste enfrentarán desafíos para retener a sus residentes de ingresos medios y altos.

¿Qué implica esto para trabajadores y familias en Estados Unidos?

El estudio concluye que la ciudad de residencia puede modificar de manera significativa la capacidad de compra de un ingreso considerado elevado a nivel nacional. Las diferencias en impuestos, precios de la vivienda y servicios básicos generan un escenario fragmentado, en el que la planificación financiera y la movilidad geográfica se vuelven herramientas clave para quienes buscan optimizar sus recursos.