Estados Unidos

Chicago enfrentará un desplome térmico y riesgo de nevadas desde el sábado

Tras un viernes templado, la ciudad tendrá temperaturas cercanas al punto de congelación y la llegada de un frente frío que podría ocasionar precipitaciones en forma de nieve, con impacto en la movilidad y las actividades al aire libre

Guardar
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un marcado descenso de temperatura en Chicago tras alcanzar 14 °C este viernes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se pronostica que Chicago experimente un cambio abrupto en las condiciones meteorológicas durante el fin de semana, con temperaturas máximas que alcanzarán los 14 °C (58 °F) este viernes, seguidas de un marcado descenso térmico y la posibilidad de nevadas en los días siguientes.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos informó que la ciudad registrará su punto más cálido de la semana este viernes, antes de experimentar una disminución significativa en la temperatura. Las previsiones indican que los valores descenderán hasta cerca de 0 °C (32 °F) durante la noche, lo que marcará el inicio de una transición hacia condiciones típicamente invernales.

Para el sábado, los modelos meteorológicos anticipan una temperatura máxima de 2 °C (36 °F), acompañada de un 20 % de probabilidad de nieve a partir de las 15:00. Este giro en el clima se debe a la llegada de una masa de aire frío que impactará especialmente en el área metropolitana de Chicago, incrementando las posibilidades de precipitaciones en forma de nieve hacia el final de la jornada.

Los reportes oficiales señalan que el inicio de la próxima semana mantendrá la tendencia invernal. Entre el lunes y el miércoles, Chicago experimentará temperaturas fluctuando entre -1 °C y 4 °C (30 °F y 40 °F), con condiciones meteorológicas inestables que podrían afectar tanto la movilidad como las actividades al aire libre en la ciudad.

Pronóstico detallado para el fin de semana

La probabilidad de nevadas en
La probabilidad de nevadas en Chicago se incrementa desde el sábado, con riesgos de superficies resbaladizas y baja visibilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El viernes se presenta como el día más templado del periodo, con una máxima de 14 °C (58 °F) registrada durante las primeras horas de la tarde, seguida de un rápido descenso al caer la noche. Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, esta variación responde a la entrada de un frente frío proveniente del noroeste, que desplazará la masa de aire cálido y dará lugar a condiciones más frías en el corto plazo.

La noche del viernes será clave para el cambio de escenario: las temperaturas bajarán hasta el entorno del punto de congelación, generando un ambiente propicio para la formación de escarcha y el inicio de precipitaciones en forma sólida.

El sábado, los termómetros no superarán los 2 °C (36 °F) durante el día, con un 20 % de probabilidad de nevadas a partir de media tarde. Las autoridades meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos aconsejan extremar precauciones en el tránsito, ya que los cambios bruscos de temperatura pueden provocar superficies resbaladizas y baja visibilidad en las vías principales.

Durante la noche, el riesgo de nieve intermitente y aislada aumentará en distintas zonas urbanas, en particular en el sector norte y los alrededores del lago Míchigan, donde los vientos fríos intensificarán la sensación térmica.

Qué esperar a partir del domingo

Las autoridades recomiendan seguir avisos
Las autoridades recomiendan seguir avisos meteorológicos, utilizar ropa de abrigo y preparar los vehículos ante el pronóstico de frío y precipitaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El domingo, el pronóstico prevé una temperatura máxima de -0,5 °C (31 °F), con lluvias débiles en las primeras horas del día y la posibilidad de nieve ligera hacia el anochecer. Esta combinación de precipitaciones líquidas y sólidas podría derivar en la formación de capas de hielo sobre el asfalto y las veredas, lo que representa un desafío adicional para peatones y conductores.

Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, se mantendrán las nevadas intermitentes y dispersas, afectando diferentes áreas del centro y los barrios periféricos. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y consultar actualizaciones frecuentes del pronóstico para anticipar eventuales cambios en la intensidad o en la distribución de las precipitaciones.

Entre el lunes y el miércoles, Chicago continuará bajo la influencia de la masa de aire frío, con temperaturas mínimas cercanas a -1 °C (30 °F) y máximas que no superarán los 4 °C (40 °F). Se espera que el viento del noroeste y la humedad persistente mantengan la sensación térmica por debajo de los valores reales, aumentando así la percepción de frío en toda el área metropolitana.

Recomendaciones ante el clima invernal

Las autoridades municipales y el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos aconsejan a los residentes y visitantes de Chicago adoptar medidas de precaución ante el descenso de las temperaturas y la alternancia de lluvias y nevadas. Se recomienda utilizar ropa de abrigo adecuada, prever posibles demoras en el transporte público y extremar la atención al circular por calles y veredas.

Además, se sugiere revisar el estado de los sistemas de calefacción en los hogares y asegurar el correcto funcionamiento de los vehículos, especialmente en lo que respecta a neumáticos y sistemas de freno, ante la posibilidad de hielo en las calzadas.

La tendencia meteorológica indica que la ciudad deberá adaptarse a un clima cambiante durante todo el fin de semana, con fluctuaciones térmicas pronunciadas y la presencia combinada de lluvia, nieve y frío en Chicago.

Temas Relacionados

ChicagoIllinoisServicio Meteorológico NacionalAutoridades MunicipalesPronóstico MeteorológicoOla de FríoEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Cheyenne, en Wyoming, es la ciudad con la jornada laboral más extensa de Estados Unidos

El estudio de WalletHub la ubica como el sitio con mayor dedicación profesional del país, con una marcada inclinación hacia horarios prolongados y la combinación de varios empleos en el ámbito urbano

Cheyenne, en Wyoming, es la

Florida da un paso para eliminar las calcomanías amarillas, pero la decisión final sigue pendiente

Con 93 votos afirmativos y 17 negativos, los legisladores dieron luz verde a un proyecto que sustituye los distintivos en las matrículas por un sistema de control digital, aunque la renovación anual seguirá siendo obligatoria y el cambio depende aún de la aprobación del Senado y la firma del gobernador.

Florida da un paso para

Walmart pagará USD 100 millones tras denuncia por engaño en pagos a repartidores

La multinacional estadounidense aceptó desembolsar la cifra luego de que la Comisión Federal de Comercio y varios estados descubrieran irregularidades en la gestión de propinas y remuneraciones en la plataforma Spark

Walmart pagará USD 100 millones

Estados Unidos designó a Irán como Estado que practica “detenciones arbitrarias”

“El régimen iraní debe dejar de tomar rehenes y liberar a todos los estadounidenses detenidos injustamente”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio en un comunicado

Estados Unidos designó a Irán

Seattle prepara una oferta cultural inédita durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

El Unity Loop y cuatro sedes principales serán el escenario de una programación gratuita que combinará fútbol, gastronomía, arte y eventos comunitarios para quienes no asistan al estadio

Seattle prepara una oferta cultural

TECNO

Elon Musk da un golpe

Elon Musk da un golpe bajo a OpenAI: “Nadie se suicidó por culpa de Grok”

Comienza el desarrollo de computadoras espaciales para centros de datos IA en la órbita terrestre

Liberan enjambres de cucarachas cyborg, insectos reales equipados con electrónica: cuál es su objetivo

Los hackers hallaron un nuevo método para rastrear a sus víctimas: los neumáticos de sus autos

Una función premium de Gemini llega a la versión gratuita: así puedes activarla

ENTRETENIMIENTO

“Casi me dispara mi padre”:

“Casi me dispara mi padre”: la dura confesión de Richard E. Grant y cómo transformó su dolor en resiliencia

¿La dinastía Russell-Hawn en el MonsterVerse? Kurt imagina a Goldie, Kate, Oliver y Meredith enfrentado a monstruos legendarios

Salieron a la luz los detalles de la ruptura entre Cardi B y Stefon Diggs, el escándalo que estalló tras el Super Bowl

Denise Richards deberá pagar 5000 dólares mensuales a su exesposo Aaron Phypers como manutención conyugal

Paris Jackson y Debbie Rowe: así fue la lenta reconciliación madre-hija tras la muerte de Michael Jackson

MUNDO

Donald Trump no está “del

Donald Trump no está “del todo satisfecho” con la postura de Irán: “A veces hay que usar la fuerza”

Mientras crece la tensión con Irán, el ejército de Estados Unidos incrementa su presencia aérea en una base saudí

El Museo de Arte Moderno de Nueva York presenta una instalación de IA que desafía los límites de la imaginación

Tensión con China: Filipinas, Estados Unidos y Japón realizaron ejercicios militares en el estratégico canal de Bashi

Dos obras inéditas de Banksy vuelven al mercado tras 20 años