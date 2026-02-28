Chicago enfrentará un desplome térmico y riesgo de nevadas desde el sábado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un marcado descenso de temperatura en Chicago tras alcanzar 14 °C este viernes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se pronostica que Chicago experimente un cambio abrupto en las condiciones meteorológicas durante el fin de semana, con temperaturas máximas que alcanzarán los 14 °C (58 °F) este viernes, seguidas de un marcado descenso térmico y la posibilidad de nevadas en los días siguientes.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos informó que la ciudad registrará su punto más cálido de la semana este viernes, antes de experimentar una disminución significativa en la temperatura. Las previsiones indican que los valores descenderán hasta cerca de 0 °C (32 °F) durante la noche, lo que marcará el inicio de una transición hacia condiciones típicamente invernales.

Para el sábado, los modelos meteorológicos anticipan una temperatura máxima de 2 °C (36 °F), acompañada de un 20 % de probabilidad de nieve a partir de las 15:00. Este giro en el clima se debe a la llegada de una masa de aire frío que impactará especialmente en el área metropolitana de Chicago, incrementando las posibilidades de precipitaciones en forma de nieve hacia el final de la jornada.

Los reportes oficiales señalan que el inicio de la próxima semana mantendrá la tendencia invernal. Entre el lunes y el miércoles, Chicago experimentará temperaturas fluctuando entre -1 °C y 4 °C (30 °F y 40 °F), con condiciones meteorológicas inestables que podrían afectar tanto la movilidad como las actividades al aire libre en la ciudad.

Pronóstico detallado para el fin de semana

La probabilidad de nevadas en Chicago se incrementa desde el sábado, con riesgos de superficies resbaladizas y baja visibilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El viernes se presenta como el día más templado del periodo, con una máxima de 14 °C (58 °F) registrada durante las primeras horas de la tarde, seguida de un rápido descenso al caer la noche. Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, esta variación responde a la entrada de un frente frío proveniente del noroeste, que desplazará la masa de aire cálido y dará lugar a condiciones más frías en el corto plazo.

La noche del viernes será clave para el cambio de escenario: las temperaturas bajarán hasta el entorno del punto de congelación, generando un ambiente propicio para la formación de escarcha y el inicio de precipitaciones en forma sólida.

El sábado, los termómetros no superarán los 2 °C (36 °F) durante el día, con un 20 % de probabilidad de nevadas a partir de media tarde. Las autoridades meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos aconsejan extremar precauciones en el tránsito, ya que los cambios bruscos de temperatura pueden provocar superficies resbaladizas y baja visibilidad en las vías principales.

Durante la noche, el riesgo de nieve intermitente y aislada aumentará en distintas zonas urbanas, en particular en el sector norte y los alrededores del lago Míchigan, donde los vientos fríos intensificarán la sensación térmica.

Qué esperar a partir del domingo

Las autoridades recomiendan seguir avisos meteorológicos, utilizar ropa de abrigo y preparar los vehículos ante el pronóstico de frío y precipitaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El domingo, el pronóstico prevé una temperatura máxima de -0,5 °C (31 °F), con lluvias débiles en las primeras horas del día y la posibilidad de nieve ligera hacia el anochecer. Esta combinación de precipitaciones líquidas y sólidas podría derivar en la formación de capas de hielo sobre el asfalto y las veredas, lo que representa un desafío adicional para peatones y conductores.

Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, se mantendrán las nevadas intermitentes y dispersas, afectando diferentes áreas del centro y los barrios periféricos. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y consultar actualizaciones frecuentes del pronóstico para anticipar eventuales cambios en la intensidad o en la distribución de las precipitaciones.

Entre el lunes y el miércoles, Chicago continuará bajo la influencia de la masa de aire frío, con temperaturas mínimas cercanas a -1 °C (30 °F) y máximas que no superarán los 4 °C (40 °F). Se espera que el viento del noroeste y la humedad persistente mantengan la sensación térmica por debajo de los valores reales, aumentando así la percepción de frío en toda el área metropolitana.

Recomendaciones ante el clima invernal

Las autoridades municipales y el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos aconsejan a los residentes y visitantes de Chicago adoptar medidas de precaución ante el descenso de las temperaturas y la alternancia de lluvias y nevadas. Se recomienda utilizar ropa de abrigo adecuada, prever posibles demoras en el transporte público y extremar la atención al circular por calles y veredas.

Además, se sugiere revisar el estado de los sistemas de calefacción en los hogares y asegurar el correcto funcionamiento de los vehículos, especialmente en lo que respecta a neumáticos y sistemas de freno, ante la posibilidad de hielo en las calzadas.

La tendencia meteorológica indica que la ciudad deberá adaptarse a un clima cambiante durante todo el fin de semana, con fluctuaciones térmicas pronunciadas y la presencia combinada de lluvia, nieve y frío en Chicago.