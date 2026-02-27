Walmart pagará USD 100 millones tras denuncia por engaño en pagos a repartidores

Walmart pagará 100 millones de dólares tras acuerdo con la FTC por prácticas engañosas en pagos y propinas a repartidores de Spark (Foto AP/David Zalubowski, Archivo)

Walmart Inc. acordó pagar USD 100 millones tras las denuncias presentadas por la Comisión Federal de Comercio (FTC), que sostiene que el minorista perjudicó a repartidores de su plataforma Spark al ofrecer información engañosa sobre el pago base y el sistema de propinas. La empresa, con sede en Bentonville, Arkansas, presentó cifras infladas sobre los ingresos potenciales, lo que afectó a conductores independientes registrados en el programa.

La FTC detalló que la compañía informó de manera incorrecta a los clientes que la totalidad del dinero de las propinas se transferiría directamente a los repartidores, aunque, en algunos casos, estos fondos eran distribuidos entre varios conductores sin notificación previa.

La investigación de la FTC contó con el respaldo de 11 estados, incluidos Arizona, California, Colorado, Illinois, Michigan, Carolina del Norte, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Utah y Wisconsin. Como parte del acuerdo, Walmart deberá implementar un sistema que permita verificar que los pagos y las propinas lleguen íntegros a los conductores, una de las principales exigencias de la autoridad reguladora.

El programa Spark fue lanzado en 2018 por Walmart para contratar a repartidores independientes y facilitar entregas a domicilio para clientes de la cadena. Desde entonces, la compañía reporta que este esquema contribuyó a un aumento del 27 % en su negocio de comercio electrónico durante el último trimestre fiscal, alcanzando el 23 % del total de ventas de la firma.

Consultada por la agencia de noticias The Associated Press, Walmart afirmó en un comunicado que reconoce “el arduo trabajo y la dedicación de los conductores que brindan un excelente servicio y productos a nuestros clientes”. La empresa señaló que ya transfirió fondos a los afectados y realiza pagos adicionales cuando es necesario. Además, indicó: “Estamos mejorando continuamente los procedimientos para garantizar la equidad y la transparencia para los conductores”.

Cómo funcionaba el esquema de propinas y pagos

El acuerdo obliga a Walmart a crear herramientas tecnológicas para que repartidores verifiquen en tiempo real el monto exacto de pagos y propinas

De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio, el modelo de pagos implementado por Walmart a través de la aplicación Spark dificultaba a los repartidores conocer con precisión la forma en que se calculaban sus ingresos. El organismo explicó que, en determinados casos, la empresa consolidaba propinas de varios pedidos y las repartía entre diferentes conductores, lo que generaba confusión y descontento entre los trabajadores independientes.

La FTC también documentó que los materiales promocionales y las comunicaciones dirigidas a los repartidores presentaban estimaciones de ganancias que no se correspondían con la realidad experimentada por la mayoría de los conductores.

Esta situación, según el regulador, vulneró el derecho de los trabajadores a recibir información clara y veraz sobre las condiciones laborales y las posibles remuneraciones.

El acuerdo alcanzado exige a Walmart desarrollar herramientas tecnológicas que permitan a los repartidores verificar en tiempo real el monto de las propinas y el desglose de sus pagos. Además, la compañía deberá someterse a auditorías periódicas por parte de la FTC para asegurar el cumplimiento de las nuevas normativas y evitar futuras prácticas engañosas.

Repercusiones y antecedentes regulatorios

La transparencia y la información veraz sobre las condiciones laborales son ahora exigencias clave para la protección de repartidores en plataformas digitales (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La intervención de la FTC y el respaldo de 11 estados subrayan la creciente preocupación de las autoridades estadounidenses ante el auge de modelos laborales basados en aplicaciones y plataformas digitales. Voceros del organismo recordaron que, en años recientes, otras empresas de la llamada economía de plataformas enfrentaron sanciones por prácticas similares, entre ellas Amazon y DoorDash, que también fueron obligadas a modificar sus sistemas de pagos y aportar compensaciones económicas a los trabajadores afectados.

La directora de la División de Prácticas de Marketing de la FTC, Serena Viswanathan, declaró que el organismo “continuará vigilando de cerca a las empresas que gestionan plataformas de reparto y entrega para garantizar que los trabajadores reciban la totalidad de sus pagos y que los consumidores sean informados de manera precisa sobre el destino de sus propinas”.

Por su parte, Christopher Mufarrige, director de la Oficina de Protección al Consumidor, enfatizó: “Los mercados laborales no pueden funcionar de manera eficiente sin información veraz y no engañosa sobre los ingresos y otras condiciones sustanciales”. Añadió que la transparencia es un elemento esencial para el funcionamiento del sector.

Próximos pasos y supervisión futura

El acuerdo alcanzado obliga a Walmart a mantener controles estrictos para asegurar que futuros repartidores reciban todas las compensaciones estipuladas bajo las nuevas normativas supervisadas por la FTC. Las autoridades podrán imponer sanciones adicionales si se detectan incumplimientos en la distribución de propinas o en la transparencia de la información brindada a los trabajadores.

En su comunicado, Walmart reiteró su compromiso con la “mejora continua de los procedimientos internos” y aseguró que los repartidores podrán acceder a canales de consulta y denuncia en caso de detectar irregularidades en los pagos.

El caso refuerza la tendencia de un mayor escrutinio sobre las grandes plataformas de reparto y comercio electrónico en Estados Unidos, un sector que, según el portal de estadísticas Statista, movilizó más de USD 150.000 millones en 2023 y emplea a cientos de miles de conductores y repartidores independientes en todo el país.