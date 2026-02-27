Estados Unidos

Papa John’s anuncia el cierre de 300 restaurantes hasta 2027 por baja rentabilidad

La cadena de pizzerías confirmó el cierre progresivo de 300 locales en dos años, una medida para reducir costos y mejorar márgenes ante la caída de beneficios y ventas estancadas

Guardar
La fachada de un restaurante
La fachada de un restaurante Papa John's Pizza presenta un toldo verde con el logotipo de la marca y el número 343 en un edificio de ladrillo.

La cadena de pizzerías Papa John’s enfrenta una reestructuración interna tras anunciar el cierre de 300 restaurantes para fines de 2027. El ajuste, orientado a reducir costos y elegir puntos de venta con proyección de rentabilidad, fue detallado por el director financiero, Ravi Thanawala, en diálogo con el medio CBS News.

Si bien no se informó públicamente cuáles serán los locales afectados, la empresa explicó que, en varios casos, la cercanía entre sucursales permitirá transferir ventas de los locales que cierran a otros establecimientos operativos, mitigando de ese modo el impacto sobre la clientela.

Panorama de cierres y impacto financiero

El cierre de 200 locales antes del cierre de 2026 y los 100 restantes hasta finales de 2027 responde a la exigencia de mejorar la rentabilidad en un escenario de ventas estancadas y márgenes cada vez más ajustados, según confirmó CBS News. La cadena, que opera en torno a 6.000 establecimientos en cerca de 50 países y territorios, ha visto disminuir sus beneficios y reducir su rentabilidad operativa.

Durante la presentación de resultados del cuarto trimestre, Papa John’s reportó ingresos de USD 2.100 millones para 2025, una cifra prácticamente inalterada respecto al año anterior. No obstante, el beneficio neto disminuyó. El valor de las acciones de Papa John’s también resultó afectado: el jueves el título se cotizaba en USD 31,85, representando una caída del 31% en los últimos doce meses, de acuerdo con datos publicados por la agencia CBS News.

La compañía no ha divulgado detalles sobre la ubicación de los restaurantes que serán cerrados.

Ajustes laborales y plantilla

La reducción operativa incluye recortes en la plantilla corporativa. Ravi Thanawala comunicó una reducción del 7% en la plantilla corporativa, sin precisar las fechas de los despidos ni si habrá más recortes próximamente. Al mes de marzo de 2025, Papa John’s empleaba a 104.000 empleados sumando equipos de tiendas y personal administrativo, según un informe regulatorio citado por CBS News.

La compañía recortará un 7%
La compañía recortará un 7% de su plantilla corporativa, afectando tanto al personal administrativo como a empleados de tiendas.

Parte de esta estrategia contempla ajustes dirigidos exclusivamente a operaciones internas, con el objetivo de enfocar recursos en las áreas más sólidas y competitivas del negocio.

Competencia y mercado global

El sector de comida rápida en Estados Unidos y en el extranjero atraviesa una transformación rápida. Las compañías de pizza deben adaptarse a condiciones como el alza de los costos de insumos, la proliferación de aplicaciones de entrega y la presencia de restaurantes independientes.

Papa John’s enfrenta la competencia directa de Domino’s y Pizza Hut, marcas que también han recortado y optimizado sus redes de franquicias recientemente. Analistas citados por el medio especializado CNBC y el diario The Wall Street Journal observaron que la abundancia de puntos de venta y el auge de servicios digitales han llevado a los principales actores del mercado a revisar sus estrategias tradicionales.

Los cambios en los hábitos de consumo, marcados por una preferencia creciente por las aplicaciones y por opciones de menú más saludables o personalizables, han obligado a las cadenas a adaptar su oferta. El menú tradicional de Papa John’s y la presión para mantener precios competitivos son otros factores que influyen en el desempeño de la marca, subraya la agencia CBS News.

Perspectivas del sector

No hay anuncios oficiales sobre nuevas aperturas ni cambios drásticos en la propuesta de valor de la empresa. Declaraciones recientes de Ravi Thanawala sugieren que la prioridad será estabilizar las operaciones y fortalecer los establecimientos con mejor desempeño. El modelo de transferir ventas a sucursales cercanas busca limitar el descenso en facturación, pero los resultados dependerán en gran medida de la fidelidad de los clientes y de la eficiencia logística interna.

Un primer plano del cartel
Un primer plano del cartel de Papa John's Pizza, característico por sus colores verde, blanco y rojo, se muestra bajo un cielo parcialmente nublado.

Especialistas consultados por la agencia Reuters y Bloomberg prevén que la reducción de locales físicos podría consolidarse, sobre todo en áreas urbanas con competencia elevada o saturación. La digitalización, el impulso a formatos exclusivos de entrega y la diversificación del menú aparecen entre las alternativas para mejorar la competitividad.

El futuro de Papa John’s y los desafíos sectoriales

La reestructuración de Papa John’s ocurre en un contexto económico en Estados Unidos caracterizado por “señales mixtas”, donde algunos indicadores muestran crecimiento mientras otros anticipan debilidad, junto con una inflación persistente que limita el poder adquisitivo de los consumidores.

La empresa no ha respondido a consultas sobre la ubicación precisa de los locales en riesgo, aunque la expectativa es que la medida se concentre en establecimientos con bajo rendimiento o superposición geográfica.

Temas Relacionados

Papa John'sEstados UnidosRavi ThanawalaDomino'sReestructuración EmpresarialCierre de RestaurantesEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Nueva York vivirá un fin de semana con clima cambiante y nuevas alertas por nevadas

Las previsiones anticipan una mejora temporal el sábado, seguida por la llegada de un frente ártico el domingo que incrementará el riesgo de acumulaciones y complicaciones en la movilidad urbana

Nueva York vivirá un fin

Calendario lunar 2026: cómo se verá la luna en febrero desde Estados Unidos

Sumérgete en el calendario lunar y descubre cómo este antiguo sistema sigue marcando el ritmo en nuestros días

Calendario lunar 2026: cómo se

El Aeropuerto Newark Liberty lanzará pruebas de autobuses autónomos eléctricos en 2026

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey implementará un plan piloto para evaluar la viabilidad de vehículos sin conductor como respuesta temporal y alternativa sostenible en plena reconstrucción de las principales infraestructuras y el sistema AirTrain

El Aeropuerto Newark Liberty lanzará

Maduro pidió anular su juicio en Nueva York tras el bloqueo del Tesoro a su defensa legal

El abogado del expresidente venezolano alega que la negativa de la OFAC a permitir el pago con fondos de Caracas viola su derecho constitucional a la asistencia letrada

Maduro pidió anular su juicio

Méndez Fuel, el rincón oculto del sabor asequible en Coral Way

Los habitantes encuentran en este sitio una alternativa para salir de la rutina culinaria típica de la ciudad

Méndez Fuel, el rincón oculto

TECNO

¿Un material que se repara

¿Un material que se repara solo? Así es la nueva tecnología que podría cambiar la vida útil de aviones y turbinas

Jack Dorsey, el fundador de Twitter, despidió a 4.000 personas por la IA y lanzó una advertencia al mundo empresarial

Telegram bajo la lupa: las estafas aumentan un 233% en la plataforma

Cómo transformar tu celular viejo en una cámara de seguridad con Wi-Fi

Ni plancha ni tintorería: así funciona el nuevo método de Amazon para alisar la ropa en casa

ENTRETENIMIENTO

Así es Love Story: la

Así es Love Story: la serie sobre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette que revela el lado más humano de la fama

La advertencia de Christian Bale a todos los fans que quieren conocerle: “Se decepcionarían”

“Ahora tengo claro que soy suficiente solo por quien soy”: Bella Hadid se sincera en una charla íntima con su hermana Gigi

Entre tradición inglesa y alarma de expertos: por qué el desayuno hiperprotéico de David Beckham genera controversia

Así fue la emotiva despedida de Sam Heughan y Caitríona Balfe de Outlander que conmueve a los fans

MUNDO

La economía de India crece

La economía de India crece a un ritmo más rápido de lo esperado: un 7,8% en el último trimestre de 2025

Guerra abierta entre Pakistán y Afganistán: qué es la Línea Durand y por qué es tan importante en el conflicto

Más rápido que un avión: así es el tren sin vías que busca unir Londres y París en solo 20 minutos

Vestigios prehistóricos, historias de monarquías y paisajes únicos: así es Asolo, el pueblo de los cien horizontes

Pakistán advirtió que puede “aplastar” cualquier agresión tras declararle la guerra a Afganistán