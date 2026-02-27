Papa John’s anuncia el cierre de 300 restaurantes hasta 2027 por baja rentabilidad

La fachada de un restaurante Papa John's Pizza presenta un toldo verde con el logotipo de la marca y el número 343 en un edificio de ladrillo.

La cadena de pizzerías Papa John’s enfrenta una reestructuración interna tras anunciar el cierre de 300 restaurantes para fines de 2027. El ajuste, orientado a reducir costos y elegir puntos de venta con proyección de rentabilidad, fue detallado por el director financiero, Ravi Thanawala, en diálogo con el medio CBS News.

Si bien no se informó públicamente cuáles serán los locales afectados, la empresa explicó que, en varios casos, la cercanía entre sucursales permitirá transferir ventas de los locales que cierran a otros establecimientos operativos, mitigando de ese modo el impacto sobre la clientela.

Panorama de cierres y impacto financiero

El cierre de 200 locales antes del cierre de 2026 y los 100 restantes hasta finales de 2027 responde a la exigencia de mejorar la rentabilidad en un escenario de ventas estancadas y márgenes cada vez más ajustados, según confirmó CBS News. La cadena, que opera en torno a 6.000 establecimientos en cerca de 50 países y territorios, ha visto disminuir sus beneficios y reducir su rentabilidad operativa.

Durante la presentación de resultados del cuarto trimestre, Papa John’s reportó ingresos de USD 2.100 millones para 2025, una cifra prácticamente inalterada respecto al año anterior. No obstante, el beneficio neto disminuyó. El valor de las acciones de Papa John’s también resultó afectado: el jueves el título se cotizaba en USD 31,85, representando una caída del 31% en los últimos doce meses, de acuerdo con datos publicados por la agencia CBS News.

La compañía no ha divulgado detalles sobre la ubicación de los restaurantes que serán cerrados.

Ajustes laborales y plantilla

La reducción operativa incluye recortes en la plantilla corporativa. Ravi Thanawala comunicó una reducción del 7% en la plantilla corporativa, sin precisar las fechas de los despidos ni si habrá más recortes próximamente. Al mes de marzo de 2025, Papa John’s empleaba a 104.000 empleados sumando equipos de tiendas y personal administrativo, según un informe regulatorio citado por CBS News.

La compañía recortará un 7% de su plantilla corporativa, afectando tanto al personal administrativo como a empleados de tiendas.

Parte de esta estrategia contempla ajustes dirigidos exclusivamente a operaciones internas, con el objetivo de enfocar recursos en las áreas más sólidas y competitivas del negocio.

Competencia y mercado global

El sector de comida rápida en Estados Unidos y en el extranjero atraviesa una transformación rápida. Las compañías de pizza deben adaptarse a condiciones como el alza de los costos de insumos, la proliferación de aplicaciones de entrega y la presencia de restaurantes independientes.

Papa John’s enfrenta la competencia directa de Domino’s y Pizza Hut, marcas que también han recortado y optimizado sus redes de franquicias recientemente. Analistas citados por el medio especializado CNBC y el diario The Wall Street Journal observaron que la abundancia de puntos de venta y el auge de servicios digitales han llevado a los principales actores del mercado a revisar sus estrategias tradicionales.

Los cambios en los hábitos de consumo, marcados por una preferencia creciente por las aplicaciones y por opciones de menú más saludables o personalizables, han obligado a las cadenas a adaptar su oferta. El menú tradicional de Papa John’s y la presión para mantener precios competitivos son otros factores que influyen en el desempeño de la marca, subraya la agencia CBS News.

Perspectivas del sector

No hay anuncios oficiales sobre nuevas aperturas ni cambios drásticos en la propuesta de valor de la empresa. Declaraciones recientes de Ravi Thanawala sugieren que la prioridad será estabilizar las operaciones y fortalecer los establecimientos con mejor desempeño. El modelo de transferir ventas a sucursales cercanas busca limitar el descenso en facturación, pero los resultados dependerán en gran medida de la fidelidad de los clientes y de la eficiencia logística interna.

Un primer plano del cartel de Papa John's Pizza, característico por sus colores verde, blanco y rojo, se muestra bajo un cielo parcialmente nublado.

Especialistas consultados por la agencia Reuters y Bloomberg prevén que la reducción de locales físicos podría consolidarse, sobre todo en áreas urbanas con competencia elevada o saturación. La digitalización, el impulso a formatos exclusivos de entrega y la diversificación del menú aparecen entre las alternativas para mejorar la competitividad.

El futuro de Papa John’s y los desafíos sectoriales

La reestructuración de Papa John’s ocurre en un contexto económico en Estados Unidos caracterizado por “señales mixtas”, donde algunos indicadores muestran crecimiento mientras otros anticipan debilidad, junto con una inflación persistente que limita el poder adquisitivo de los consumidores.

La empresa no ha respondido a consultas sobre la ubicación precisa de los locales en riesgo, aunque la expectativa es que la medida se concentre en establecimientos con bajo rendimiento o superposición geográfica.