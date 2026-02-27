Estos son los objetos permitidos y prohibidos en aeropuertos de Estados Unidos

El Aeropuerto Internacional de Tampa aclaró que la supuesta prohibición de Crocs y pijamas fue una broma viral y no alteró la normativa real de vestimenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Aeropuerto Internacional de Tampa difundió el jueves un mensaje satírico en sus redes sociales en el que afirmaba prohibir Crocs y pijamas en sus instalaciones, lo que generó confusión entre los pasajeros y usuarios digitales sobre las normas reales que regulan la vestimenta y los objetos permitidos en los aeropuertos de Estados Unidos. El hecho ocurrió el 26 de febrero y rápidamente se viralizó, impactando a viajeros que se preparan para desplazarse por vía aérea en ese país. La noticia obligó a las autoridades a aclarar los verdaderos alcances de la normativa vigente y a precisar qué restricciones se aplican realmente en las terminales aéreas estadounidenses.

Según informó Newsweek, la publicación formó parte de la estrategia humorística habitual del Aeropuerto Internacional de Tampa, que utiliza las redes sociales para debatir tendencias y costumbres relacionadas con los viajes aéreos. Fuentes institucionales confirmaron que no existe ninguna normativa que prohíba el uso de Crocs o pijamas y que el mensaje fue concebido como una broma para interactuar con la audiencia. Esta aclaración fue ratificada por ABC News y Fox News, que citaron a portavoces del aeropuerto y recogieron las declaraciones oficiales que desmintieron la existencia de nuevas restricciones.

El episodio renovó el interés por conocer cuáles son los objetos y conductas que sí están prohibidos en los aeropuertos de Estados Unidos. De acuerdo con la Transportation Security Administration (TSA), la autoridad federal encargada de la seguridad en los aeropuertos del país, existen listas actualizadas y estrictas sobre el ingreso de ciertos artículos y sustancias a las áreas de embarque. Las restricciones buscan garantizar la seguridad de los pasajeros, las tripulaciones y el personal aeroportuario, así como el cumplimiento de la ley federal y estatal.

¿Está prohibido usar Crocs o pijamas en los aeropuertos de Estados Unidos?

La TSA no impone un código de vestimenta específico para quienes transitan por los aeropuertos bajo su jurisdicción. Según su portal oficial, los pasajeros pueden elegir libremente su atuendo, siempre que cumpla con la normativa estatal y no infrinja leyes locales sobre decencia u ofensa pública. Las aerolíneas, en cambio, pueden establecer políticas internas respecto a la vestimenta, de acuerdo con sus términos y condiciones.

El Aeropuerto Internacional de Tampa recalcó a Business Insider que la vestimenta es una elección personal de los viajeros. “Animamos a los pasajeros a viajar cómodos y agradecemos a quienes disfrutan del humor en línea”, señaló la institución en un comunicado recogido por el medio. La publicación viral no tuvo ningún efecto normativo ni introdujo restricciones reales en las instalaciones aeroportuarias.

La TSA no impone un código de vestimenta específico en los aeropuertos de Estados Unidos, permitiendo a los pasajeros elegir su atuendo mientras respeten las leyes locales.

¿Qué artículos están prohibidos en los controles de seguridad?

Las restricciones oficiales en los aeropuertos de Estados Unidos se enfocan en la seguridad y el cumplimiento de la normativa federal y estatal. De acuerdo con la TSA, la lista de artículos prohibidos en equipaje de mano y facturado incluye:

Armas de fuego y municiones , salvo autorización expresa y bajo condiciones específicas en el equipaje facturado.

Explosivos y sustancias químicas peligrosas , como fuegos artificiales y materiales inflamables.

Líquidos en envases superiores a 100 mililitros (3,4 onzas) , salvo excepciones para medicamentos y alimentos infantiles.

Objetos punzantes o contundentes , como tijeras, navajas, herramientas, bates y similares.

Sustancias ilegales según la legislación federal o estatal.

La TSA especifica que los pasajeros deben retirar de sus equipajes de mano los dispositivos electrónicos grandes, líquidos y geles antes del control de seguridad, para facilitar la inspección y evitar demoras. Según datos oficiales de la agencia citados por Fox News, durante 2025 se requisaron más de 6.500 armas de fuego en puntos de control a nivel nacional.

¿Existen recomendaciones sobre la vestimenta en los aeropuertos?

El mensaje viral del Aeropuerto Internacional de Tampa coincidió con recientes declaraciones del secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, quien instó a los viajeros a vestir de forma “respetuosa” al desplazarse en avión. Según Newsweek, Duffy animó a los usuarios a cambiar pijamas y pantuflas por prendas más formales, lo que desató un debate sobre la conveniencia de imponer estándares de vestimenta en los terminales aéreos.

No obstante, la TSA y los aeropuertos estadounidenses no han promulgado ninguna norma vinculante sobre el atuendo de los pasajeros. Las recomendaciones se limitan al cumplimiento de la ley estatal y a la consulta previa de las políticas de cada aerolínea. Algunas compañías pueden denegar el embarque a personas que no cumplan sus estándares internos, pero no existe una reglamentación federal sobre la vestimenta.

Las restricciones en los aeropuertos estadounidenses se centran en la seguridad, con la prohibición de armas, explosivos, líquidos mayores a 100 ml y objetos punzantes en el equipaje.

¿Qué consecuencias tienen las restricciones vigentes para los pasajeros?

Las restricciones implementadas por la TSA afectan a todos los pasajeros que viajan a través de aeropuertos estadounidenses. El cumplimiento de las normas es obligatorio y su inobservancia puede derivar en sanciones, retención de objetos o demoras en los controles de seguridad. La agencia reporta que el control de líquidos, geles y aerosoles en envases pequeños busca reducir riesgos asociados a explosivos líquidos, mientras que la prohibición de armas responde a protocolos internacionales de seguridad aérea.

ABC News detalló que los controles incluyen inspecciones aleatorias y el uso de tecnología avanzada para la detección de amenazas, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar la protección de todos los usuarios de la aviación comercial.

¿Qué objetos sí se pueden llevar en el equipaje?

El portal oficial de la TSA ofrece una lista actualizada de artículos permitidos en el equipaje de mano y facturado. Entre los objetos aceptados se encuentran:

Dispositivos electrónicos personales (teléfonos, computadoras portátiles, tabletas).

Medicamentos y equipos médicos , siempre que cumplan con los requisitos de notificación y empaque.

Alimentos sólidos y bebidas no alcohólicas en envases de hasta 100 mililitros.

Ropa y accesorios , incluyendo Crocs, pijamas y prendas informales.

Cargadores, libros, documentos y otros objetos personales de uso cotidiano.

La TSA recomienda consultar la lista completa antes de viajar y verificar las políticas específicas de cada aerolínea para evitar inconvenientes en el embarque.

Las aerolíneas pueden fijar sus propias políticas sobre vestimenta y llegar a negar el embarque a pasajeros que no cumplan sus estándares internos de decencia o conveniencia.

¿Qué medidas adicionales pueden aplicar las aerolíneas?

Aunque los aeropuertos y la TSA no imponen restricciones sobre la vestimenta, algunas aerolíneas establecen normas propias para sus pasajeros. Estas políticas pueden incluir requisitos sobre la decencia, la limpieza o la adecuación de la ropa. Por ejemplo, ciertas compañías se reservan el derecho de negar el embarque a quienes lleven prendas con mensajes ofensivos o que no cumplan los estándares de la empresa.

Según Business Insider, las aerolíneas tienen potestad para aplicar sus políticas internas, pero deben informar a los pasajeros sobre las condiciones de transporte y los motivos de cualquier negativa de embarque. Las restricciones sobre la vestimenta suelen aplicarse en casos excepcionales y varían entre compañías.

¿Cómo consultar la normativa vigente antes de viajar?

La TSA pone a disposición de los viajeros un portal de consultas donde pueden revisar la lista actualizada de objetos permitidos y prohibidos (What Can I Bring?). Además, recomienda contactar a la aerolínea antes del vuelo para conocer las políticas específicas sobre vestimenta y equipaje.

Las autoridades aeroportuarias y de seguridad insisten en la importancia de cumplir con los protocolos para agilizar los procesos de embarque y evitar sanciones o demoras. Las campañas informativas y las aclaraciones institucionales buscan facilitar el tránsito de los pasajeros y transparentar la aplicación de las normas en todos los aeropuertos del país.

Entre los artículos permitidos en el equipaje de mano figuran dispositivos electrónicos, medicamentos, ropa informal, Crocs, pijamas y alimentos sólidos según la lista oficial de la TSA.

¿Qué impacto tuvo la publicación viral del aeropuerto de Tampa?

La difusión del mensaje sobre la supuesta prohibición de Crocs y pijamas en el Aeropuerto Internacional de Tampa generó confusión entre viajeros y usuarios de redes sociales. Según declaraciones institucionales recogidas por ABC News, la administración del aeropuerto aclaró que la publicación fue una “broma” y que no existen restricciones sobre la vestimenta de los pasajeros.

La polémica motivó a las autoridades a reforzar la comunicación sobre las restricciones reales en los aeropuertos y a recordar que la seguridad y el cumplimiento de la normativa federal siguen siendo las prioridades en los controles de acceso. La TSA reiteró que los protocolos sobre equipaje, líquidos y objetos peligrosos permanecen sin cambios tras la viralización del mensaje.

¿Qué pueden esperar los pasajeros a partir de ahora?

Los pasajeros que viajan desde o hacia Estados Unidos deben respetar las restricciones vigentes sobre objetos y sustancias peligrosas, así como consultar con sus aerolíneas las políticas específicas sobre la vestimenta. La TSA y los aeropuertos no han modificado sus normativas tras la controversia por el mensaje viral, por lo que los viajeros pueden continuar utilizando Crocs, pijamas y otras prendas informales siempre que cumplan las leyes estatales y los requisitos de las compañías aéreas.