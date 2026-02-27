Estados Unidos actualiza alertas para viajar a México tras violencia: esto deben saber los viajeros

Estados Unidos y Canadá actualizan advertencias de viaje para México ante ola de violencia relacionada con crimen organizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente ola de violencia atribuida a organizaciones criminales en distintos estados de México ha llevado a las autoridades de Estados Unidos y Canadá a actualizar sus advertencias de viaje para turistas, especialmente ante la proximidad del receso de primavera. El Departamento de Estado de Estados Unidos y Global Affairs Canada han emitido recomendaciones específicas para quienes planean viajar a México en marzo y abril, instando a revisar condiciones locales y extremar precauciones. Las medidas afectan principalmente a familias y estudiantes universitarios que organizan viajes durante este periodo, en respuesta a incidentes ocurridos el fin de semana del 22 de febrero tras la muerte de un líder de cártel.

Según informó NBC News, las autoridades estadounidenses y canadienses levantaron las restricciones de confinamiento impuestas de manera temporal en regiones como Jalisco, luego de bloqueos y disturbios registrados tras el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”. La Embajada de Estados Unidos en México y el gobierno canadiense han reiterado la necesidad de monitorear la situación antes y durante cualquier desplazamiento, destacando la importancia de consultar fuentes oficiales y registrarse en los programas de protección consular.

La violencia en cuestión se produjo luego del asesinato de uno de los líderes criminales más buscados de México, un hecho que desencadenó reacciones violentas en una veintena de entidades federativas. El contexto de inseguridad ha generado preocupación entre turistas y operadores turísticos, aunque las autoridades aseguran que el nivel de riesgo varía significativamente según el destino y el tipo de viaje, de acuerdo con la información publicada por NBC News y confirmada por el Departamento de Estado de EEUU.

¿Qué estados presentan mayores riesgos según fuentes oficiales?

De acuerdo con la última actualización del Departamento de Estado de Estados Unidos, seis estados mantienen la advertencia de “no viajar” debido a altos índices de violencia y crimen organizado: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. Siete entidades adicionales, incluido Jalisco, figuran bajo el nivel de “reconsiderar el viaje”, entre ellas Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Sonora y San Luis Potosí.

Las zonas turísticas como Cancún, Playa del Carmen y Tulum en Quintana Roo, junto con Ciudad de México y Akumal, se encuentran bajo advertencia de “aumentar precaución”, sin restricciones específicas para empleados del gobierno estadounidense. La Embajada de Estados Unidos recomienda evitar desplazamientos nocturnos fuera de áreas turísticas y utilizar únicamente servicios de transporte autorizados.

Por su parte, Global Affairs Canada mantiene la recomendación de evitar viajes no esenciales a 13 estados mexicanos y al Parque Nacional Lagunas de Zempoala en Morelos. El organismo sugiere a los ciudadanos canadienses mantenerse informados sobre la evolución de la situación a través de fuentes oficiales y registrarse en el programa ROCA (Registro de Canadienses en el Extranjero).

Las nuevas recomendaciones de viaje afectan principalmente a familias y estudiantes universitarios que planean visitar México en vacaciones de primavera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas de seguridad recomiendan las autoridades para los viajeros?

Las autoridades instan a los viajeros a tomar varias precauciones antes y durante su estancia en México. Entre las principales sugerencias, el Departamento de Estado de EE.UU. recomienda inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP), que permite a las embajadas compartir actualizaciones de seguridad y contactar a los ciudadanos en caso de emergencia. De igual manera, Global Affairs Canada aconseja el uso del registro ROCA para recibir información relevante durante la estancia en el extranjero.

Se recomienda a los turistas:

Llevar medicamentos esenciales en cantidad suficiente para cubrir una posible extensión de la estadía.

Consultar con agencias de viajes reconocidas para recibir información actualizada y apoyo en caso de cambios imprevistos en los itinerarios.

Revisar cuidadosamente las políticas de cancelación de compañías aéreas, hoteles y operadores turísticos.

Organizar traslados únicamente a través de los hoteles o proveedores oficiales.

Compartir el itinerario de viaje con familiares o amigos de confianza y establecer comunicación regular durante la estancia.

Según recoge NBC News, Michael Johnson, presidente de Ensemble Travel, afirmó: “No vayas de vacaciones si te sientes incómodo. Una cosa es llegar, pero otra muy distinta es estar pendiente de todo el tiempo”. Este consejo se enmarca en la recomendación de evaluar la tolerancia personal al riesgo y considerar la posibilidad de cancelar o modificar el viaje si existe preocupación por la seguridad.

¿Cómo operan los destinos turísticos principales tras los incidentes recientes?

Los principales destinos turísticos de México, como Cancún, Tulum, Playa del Carmen y Ciudad de México, mantienen operaciones normales según autoridades locales y federales. De acuerdo con el Departamento de Estado de EE.UU., no existen restricciones adicionales para empleados del gobierno estadounidense en estas zonas, aunque se sugiere mantener precaución especial por la noche, principalmente en áreas fuera de los complejos turísticos.

Las autoridades recomiendan evitar aceptar servicios de transporte no solicitados y verificar siempre la identidad del conductor antes de abordar cualquier vehículo. Además, se recuerda a los viajeros consultar los números de emergencia locales, ya que no todos los países utilizan el 911 como línea de atención.

El Departamento de Estado advierte no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas por altos índices de violencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué consecuencias reportan los gobiernos tras la violencia reciente?

El gobierno de Estados Unidos informó que, tras el asesinato de “El Mencho”, se registraron bloqueos de carreteras y disturbios en el occidente de México, lo que llevó a la emisión temporal de alertas de confinamiento para sus ciudadanos en ciudades como Guadalajara y Puerto Vallarta. Dichas alertas fueron levantadas el lunes 24 de febrero, una vez estabilizada la situación.

Según el reporte oficial de la Embajada de Estados Unidos en México, “las operaciones consulares y el transporte público funcionan con normalidad en las zonas afectadas, aunque se mantiene la recomendación de monitorear medios de comunicación locales y seguir las indicaciones de las autoridades”.

Por su parte, Global Affairs Canada informó que “los disturbios recientes han sido contenidos, pero se recomienda a los ciudadanos canadienses evitar desplazamientos innecesarios en las zonas identificadas como de alto riesgo”.

¿Qué deben esperar los viajeros para las próximas semanas?

Los organismos oficiales de Estados Unidos y Canadá confirmaron que las advertencias de viaje se mantienen vigentes y que la situación puede variar dependiendo del desarrollo de los acontecimientos en México. Las recomendaciones incluyen monitorear de manera constante los comunicados de las embajadas, utilizar servicios turísticos autorizados y estar preparados para ajustar los planes si la situación lo requiere.

Las autoridades subrayan la importancia de contar con medios de comunicación confiables y de consultar de manera frecuente las páginas oficiales del Departamento de Estado de EE.UU. y Global Affairs Canada. El registro en los programas consulares como STEP o ROCA facilita el contacto y la asistencia en caso de emergencias.

La actualización de estas advertencias responde a la necesidad de proteger a los ciudadanos extranjeros que visitan México durante la temporada de vacaciones de primavera, un periodo que concentra un alto flujo de turistas internacionales.