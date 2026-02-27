El Aeropuerto Newark Liberty lanzará pruebas de autobuses autónomos eléctricos en 2026

El Aeropuerto Newark Liberty lanzará en 2026 un programa piloto de autobuses autónomos eléctricos para mejorar la movilidad interna (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Aeropuerto Internacional Newark Liberty pondrá en marcha en la primavera de 2026 un programa piloto de autobuses autónomos eléctricos, según informó la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, agencia intergubernamental de transporte.

Tres compañías —Oceaneering, Ohmio y Glydways— fueron seleccionadas para operar de manera simultánea vehículos sin conductor durante un período de dos semanas en una zona restringida del aeropuerto. El objetivo central es analizar la viabilidad de implementar una red automatizada de transporte que conecte las distintas instalaciones de Newark Liberty con el futuro sistema AirTrain Newark.

La decisión de experimentar con transbordadores autónomos responde tanto a la urgencia de soluciones temporales como al desafío de planificar alternativas sostenibles a largo plazo.

Newark Liberty atraviesa una reconstrucción plurianual valorada en USD 3.500 millones, que abarca la construcción de una nueva Terminal B y la renovación total del sistema AirTrain Newark, inaugurado en la década de 1990. En 2024, el aeropuerto registró cerca de 50 millones de pasajeros, casi 20 millones más de lo previsto en su capacidad inicial.

Durante la fase piloto de 2026, los autobuses autónomos estarán restringidos a operaciones internas y no trasladarán pasajeros. Estas pruebas, concebidas para simular una red de alta capacidad, resultan fundamentales en un entorno aeroportuario marcado por la demanda creciente y la ejecución simultánea de obras de gran escala.

Los análisis incluirán parámetros de eficiencia operativa, seguridad y costos en comparación con los sistemas tradicionales de transporte terrestre.

Según funcionarios de la Autoridad Portuaria, la experiencia acumulada en estas pruebas será determinante para el diseño de un proceso de licitación previsto para el año siguiente.

Este proceso buscará seleccionar la mejor solución tecnológica, apoyándose en la evaluación real de desempeño frente a los retos logísticos y normativos que impone un aeropuerto en expansión.

Experiencias previas con movilidad automatizada en la región

Las pruebas de autobuses autónomos en Newark Liberty analizarán eficiencia operativa, seguridad y costos frente a sistemas tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey suma antecedentes recientes en la adopción de vehículos autónomos para el transporte de pasajeros.

En 2024, el público pudo experimentar viajes en vehículos autónomos dentro del estacionamiento de larga estancia del Aeropuerto JFK, gestionado por la misma Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, agencia intergubernamental de transporte.

Además, se han realizado pruebas con la técnica conocida como platooning —circulación sincronizada de varios vehículos en formación cerrada— en el estacionamiento del Acueducto, un proyecto que permitió observar el comportamiento colectivo de unidades automatizadas en escenarios controlados.

En Newark Liberty, los ensayos con tecnología autónoma no son nuevos: durante 2023 y 2024 se llevaron a cabo pruebas de circulación interna, mientras que desde 2022, buses autónomos circulan en el carril exclusivo para autobuses del Túnel Lincoln, que une Nueva York y Nueva Jersey.

Estas experiencias han permitido a la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, agencia intergubernamental de transporte, acumular datos sobre la integración de sistemas automatizados en infraestructuras complejas y de alto tránsito.

Declaraciones oficiales y visión a futuro

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey utilizará los resultados del piloto para diseñar la licitación de una solución tecnológica definitiva en 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, agencia intergubernamental de transporte, Kevin O’Toole, destacó: “Tenemos experiencia de años con tecnología de conducción autónoma, especialmente en aeropuertos, y creemos que los transbordadores autónomos ofrecen una alternativa segura y eficiente para trasladar pasajeros mientras avanzan las obras del nuevo AirTrain Newark y la Terminal B”. O’Toole subrayó que la prioridad, en esta etapa, es asegurar soluciones que acompañen el crecimiento sostenido del tráfico y la modernización de las instalaciones.

Esta visión se nutre del aprendizaje acumulado en los proyectos piloto previos tanto en Newark Liberty como en otros aeropuertos de la región.

El desarrollo del nuevo AirTrain Newark —concebido para responder al incremento anual de pasajeros— tiene como fecha estimada de inauguración el año 2030. Hasta entonces, la Autoridad Portuaria mantiene en marcha una evaluación paralela de autobuses eléctricos convencionales, con el propósito de comparar tecnologías y definir cuál ofrece el mejor equilibrio entre costo, eficiencia y seguridad.

Desafíos y perspectivas de integración tecnológica

La implementación de autobuses eléctricos autónomos no implica una sustitución inmediata del personal de conducción, según fuentes oficiales.

El enfoque inicial se orienta a comprender de qué manera la automatización puede integrarse en el entorno aeroportuario, adaptándose a las expectativas y necesidades de la próxima generación de viajeros. El análisis de los datos obtenidos será fundamental para determinar los tiempos y condiciones de una posible adopción masiva.

En paralelo, el aeropuerto lleva adelante una serie de obras de modernización que incluyen mejoras en las áreas de seguridad, accesibilidad y sostenibilidad ambiental.

El uso de vehículos eléctricos autónomos se enmarca en la estrategia de reducir la huella de carbono y optimizar la movilidad interna, alineándose con los objetivos de sostenibilidad definidos por la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

La combinación de inversiones en infraestructura, la experimentación con nuevas tecnologías y el análisis riguroso de resultados configuran el escenario para la transformación tecnológica en Newark Liberty, con las pruebas de 2026 previstas como próximo paso destacado en la evolución del transporte aeroportuario en el noreste de Estados Unidos.