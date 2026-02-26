La pizza de iguana causa furor en Florida tras fenómeno viral

Una innovadora pizza de iguana con trozos de carne, anillos de cebolla morada, pimientos verdes y cilantro fresco, destaca como una opción gastronómica audaz y exótica en la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el sur de Florida, la aparición de pizzas elaboradas con carne de iguana generó un inesperado fenómeno que terminó siendo viral.

Todo comenzó en Bucks Coal Fired Pizza, un restaurante ubicado en North Palm Beach, donde un video con la preparación de este exótico plato superó los 5 millones de visualizaciones en redes sociales.

Esta curiosa iniciativa surgió tras el reciente descenso de las temperaturas que dejó a numerosas iguanas paralizadas por el frío, fenómeno que ya captaba la atención local.

El propietario del establecimiento, Frankie Cecere, explicó que la propuesta desde un inicio nació como un experimento: “Las iguanas son un problema invasivo en Florida. Así que, para nosotros, como amantes de la naturaleza y pescadores, las iguanas son un desastre. Por eso, el estado obviamente quiere que la gente las elimine”.

El restaurante aún no comercializa la pizza de iguana, pero la posibilidad de incorporarla al menú está en estudio, motivada por la alta demanda y la repercusión digital.

Una innovadora pizza de iguana con queso fundido, pimientos verdes y rojos, cebolla morada y cilantro fresco, de la cual se ha extraído una porción, mostrando el estiramiento del queso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo surgió la pizza de iguana y su impacto en redes

El relato de la creación de la pizza de iguana fue difundido por Andrés Quevedo, empleado de Bucks Coal Fired Pizza. Según detalló, la idea surgió de un amigo de Cecere, quien llevó tres iguanas al local.

Tras procesar la carne y hornearla, prepararon la pizza y grabaron el proceso. El resultado sorprendió a los clientes y fue compartido en internet, lo que disparó la curiosidad: “de 50 a 80 veces al día alguien llama a preguntar por esa pizza de iguana”, indicó Quevedo.

Florida enfrenta un grave problema con las iguanas, una especie invasora que afecta el equilibrio ecológico local. Por ello, las autoridades ambientales del estado incentivan su captura y eliminación.

El restaurante ha visto en esta situación una oportunidad para experimentar gastronómicamente, aunque aún debe superar retos legales y de salubridad antes de ofrecer la pizza de iguana al público.

“Hay que sacar licencias para todo, especialmente en el mundo de la comida. No es algo fácil. Entonces estamos viendo qué podemos hacer para que se pueda procesar legalmente y podamos servir esa carne”, reconoció Quevedo.

Una pizza artesanal con base de tomate y queso, cubierta con pimientos de colores, cebolla morada, cilantro fresco y trozos de carne de iguana asada a la parrilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros animales silvestres ya forman parte del menú

La experimentación con ingredientes poco habituales no es nueva en Bucks Coal Fired Pizza. El caimán y el venado ya forman parte del menú, atrayendo a una clientela dispuesta a probar sabores poco convencionales.

El personal describe la carne de caimán como similar al pollo, aunque “más salada”, mientras que la iguana recuerda a un “pollo chicloso”. La selección de salsas y la combinación de quesos contribuyen a una experiencia culinaria diferente.

Una porción de pizza con aderezos exóticos como salchicha de caimán y pepperoni de venado se levanta de una pizza recién hecha en Bucks Coal Fired Pizza, con un horno de carbón al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda por estos productos es alta. “Puede probar caimán, yo creo que es pollo, pero más salado. Es muy salado, entonces queda muy rico con la pizza.

Además, no es solo el caimán, también es el sabor del queso, la salsa balsámica, la iguana es más como pollo chicloso. Entonces para mí fue una experiencia nueva”, relató uno de los empleados.

Una pizza innovadora con trozos de caimán y venado, rodajas de tomate, cebolla morada y albahaca fresca, representa la audaz oferta de sabores no convencionales en Bucks Coal Fired Pizza, atrayendo a una clientela curiosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Próximos lanzamientos: carne de tiburón y nuevas opciones exóticas

El restaurante no planea detener su búsqueda de ingredientes singulares. Entre los proyectos a corto plazo se encuentra la creación de una pizza de tiburón, prevista para su lanzamiento en las próximas semanas.

Una innovadora pizza de Bucks Coal Fired Pizza, adornada con caimán molido, finas rebanadas de venado, pepperoni, queso mozzarella y ricotta, y hojas de albahaca fresca, desafía los paladares tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el dueño evalúa la posibilidad de sumar carnes de jabalí, avestruz y canguro a la carta, consolidando la oferta de opciones poco habituales en Florida.

Mientras tanto, la pizza de iguana sigue siendo tema de conversación y expectativa. El caso ha puesto sobre la mesa el debate sobre el manejo de especies invasoras y el papel de la gastronomía local en su aprovechamiento.