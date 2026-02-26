Estados Unidos

El conductor de un quitanieves rescata a dos cachorras extraviadas durante tormenta en Long Island

La rápida intervención de un empleado municipal permitió salvar a dos perras labradoras que se encontraban desorientadas sobre una concurrida autopista bloqueada por nieve, logrando su reencuentro con la familia propietaria en menos de un día

Guardar

Un conductor de quitanieves de Long Island rescató a dos cachorras extraviadas durante una histórica tormenta de nieve, una acción que permitió que ambas fueran devueltas sanas y salvas a sus dueños en menos de 24 horas, en medio de condiciones climáticas extremas, según informó el medio CBS New York.

En plena nevada, con la visibilidad reducida al mínimo, Kenny McGowan, empleado del Department of Public Works de Babylon, detectó una situación insólita en Sunrise Highway: dos perras, Harper y Heidi, corrían desorientadas sobre el asfalto cubierto de nieve. McGowan relató a CBS New York que notó algo con el rabillo del ojo y, al mirar por el espejo, vio que un perro corría en medio de la tormenta.

McGowan activó la sirena de su vehículo y decidió proteger a las perras labradoras que, sin collares, estaban en peligro por el tráfico y las bajas temperaturas. “Entré automáticamente en modo protección. Siendo padre y amante de los animales, haría lo que fuera necesario para evitar que se lastimaran”, afirmó.

Dos perros fueron rescatados en
Dos perros fueron rescatados en plena tormenta invernal. Fuente: Instagram @townofbabylon.ny

El conductor utilizó su camión de nieve como barrera para proteger a las perras

McGowan maniobró el quitanieves y lo colocó de lado en la carretera, generando una barrera física para impedir que otros vehículos atropellaran a las dos perras, facilitando así su rescate. Según detalló, ambas terminaron en el separador central, donde había aproximadamente un metro de nieve, y se refugiaron allí. Logró localizar a las cachorras muy cerca una de la otra y fue testigo de cómo una se tumbaba mientras la otra escalaba sobre ella. En ese instante, comprendió que las perras eran familia y hermanas.

Varios automovilistas que pasaban por el lugar se detuvieron y colaboraron con McGowan para levantar a las cachorras agotadas, poniéndolas a salvo en la cabina del camión lejos del frío y el peligro.

Las perras fueron reunidas con sus dueños en menos de 24 horas gracias al microchip

Las perras, ambas mezclas de labrador, fueron llevadas por McGowan hasta el Babylon Animal Shelter. Danny Deutsch, encargado del refugio, explicó al medio: “Si nadie las hubiera encontrado, podrían haberse congelado”.

El personal del refugio las escaneó para verificar la presencia de microchip y, tras confirmar su identidad, logró contactar rápidamente a los propietarios. Según CBS New York, el reencuentro ocurrió en menos de un día. El municipio de Babylon compartió la noticia en Facebook junto a una foto de las perras y los encargados Angela Diangson y Danny Deutsch: “Las hermanas Harper y Heidi, en la foto con los encargados del refugio, ya están de vuelta en casa”.

La forma en que Harper y Heidi lograron escaparse de su vivienda aún no ha sido esclarecida, según informó la publicación.

Dos perras fueron rescatadas en
Dos perras fueron rescatadas en plena tormenta invernal . Instagram @townofbabylon.ny

Así continuará el clima en Nueva York

Unos días después de que la tormenta de nieve de 2026 fuera reconocida como una de las diez más intensas en la historia de Nueva York, los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional, la agencia oficial de pronósticos de EE.UU., advierten sobre tres nuevos episodios de nieve y mezcla invernal que impactarán el noreste de Estados Unidos en los próximos siete días.

Esta situación complicará el proceso de recuperación tras la reciente nevada, ya que las rondas sucesivas podrían dificultar la movilidad, retrasar la restauración de servicios básicos y aumentar la acumulación histórica que mantiene a ciudades como Nueva York en plena remoción y limpieza, informó el equipo meteorológico StormTeam4 citado por NBC New York.

Temas Relacionados

Kenny McGowanLong IslandDepartment of Public WorksBabylon Animal ShelterRescate AnimalTormenta de Nieve

Últimas Noticias

Alarma en California por brote de gripe aviar H5N1 en mamíferos marinos

Investigadores de universidades estadounidenses advierten sobre el potencial impacto ecológico tras detectar el virus en una colonia de focas, con antecedentes de alta mortalidad en leones y elefantes marinos sudamericanos

Alarma en California por brote

El Top of the Rock, el histórico mirador de Nueva York, refuerza su atractivo con tecnología y aventura

La tradicional terraza del Rockefeller Center incorpora atracciones como Skylift y The Beam, consolidando su posición como destino imprescindible para quienes recorren Manhattan

El Top of the Rock,

Los líderes de Caricom expresaron optimismo tras el llamado de Marco Rubio a fortalecer la cooperación regional con Estados Unidos

La reunión celebrada en San Cristóbal y Nieves marcó un acercamiento tras meses de tensiones entre Washington y los países caribeños por las situaciones en Venezuela y Cuba

Los líderes de Caricom expresaron

Estados Unidos autorizó el envío limitado de petróleo venezolano a Cuba pero exigió “cambios drásticos” en la isla

Las operaciones deberán canalizarse exclusivamente a través de empresas privadas y sin participación alguna de la dictadura de Miguel Díaz-Canel

Estados Unidos autorizó el envío

Operativo del FBI paraliza al sistema escolar de Los Ángeles y pone en la mira a Alberto Carvalho

La intervención federal incluyó evacuaciones, registros simultáneos en dos estados y generó inquietud entre empleados y familias ante el silencio oficial sobre las razones de la pesquisa

Operativo del FBI paraliza al

TECNO

Cómo hacer que tu celular

Cómo hacer que tu celular use la IA para responder por ti las llamadas de desconocidos

Empresas tecnológicas de Costa Rica impulsan exportaciones con adopción de inteligencia artificial

Google Labs integra ProducerAI: así será el futuro de la música colaborativa con IA y Lyria 3

Por qué el Nokia 1100 fue el más vendido de la historia y cuánto vale ahora

Adiós al recalentamiento de los dispositivos: desarrollan una capa de diamante que reduce 23 °C de temperatura

ENTRETENIMIENTO

Así fue cómo Amanda Seyfried

Así fue cómo Amanda Seyfried grabó sus escenas de desnudo total en ‘The Testament of Ann Lee’: “Usé una prótesis de ano”

Murió Robert Cosby Jr., hijo de una de las estrellas de ‘The Real Housewives of Salt Lake City’

Barry Keoghan promete sacudir Peaky Blinders como el hijo perdido de Tommy Shelby

El próximo libro de la saga de ‘Heated Rivalry’ se retrasa hasta 2027 tras el éxito de la serie

“Guerra de novias” se convierte en serie: Emma Roberts protagonizará la nueva versión

MUNDO

Trump y Zelensky hablaron por

Trump y Zelensky hablaron por teléfono y definieron la agenda de las próximas negociaciones sobre la guerra en Ucrania

JD Vance advirtió a Irán que tome “en serio” las advertencias de Donald Trump antes de nuevas negociaciones

La ONU calificó de “alentadoras” las negociaciones sobre el futuro político del Sáhara Occidental

Capri impone nuevas restricciones a turistas durante el verano: cuáles serán los nuevos controles

Ucrania advirtió que cientos de africanos murieron o fueron capturados combatiendo para Rusia