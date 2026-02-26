El conductor de un quitanieves rescata a dos cachorras extraviadas durante tormenta en Long Island

Un conductor de quitanieves de Long Island rescató a dos cachorras extraviadas durante una histórica tormenta de nieve, una acción que permitió que ambas fueran devueltas sanas y salvas a sus dueños en menos de 24 horas, en medio de condiciones climáticas extremas, según informó el medio CBS New York.

En plena nevada, con la visibilidad reducida al mínimo, Kenny McGowan, empleado del Department of Public Works de Babylon, detectó una situación insólita en Sunrise Highway: dos perras, Harper y Heidi, corrían desorientadas sobre el asfalto cubierto de nieve. McGowan relató a CBS New York que notó algo con el rabillo del ojo y, al mirar por el espejo, vio que un perro corría en medio de la tormenta.

McGowan activó la sirena de su vehículo y decidió proteger a las perras labradoras que, sin collares, estaban en peligro por el tráfico y las bajas temperaturas. “Entré automáticamente en modo protección. Siendo padre y amante de los animales, haría lo que fuera necesario para evitar que se lastimaran”, afirmó.

Dos perros fueron rescatados en plena tormenta invernal. Fuente: Instagram @townofbabylon.ny

El conductor utilizó su camión de nieve como barrera para proteger a las perras

McGowan maniobró el quitanieves y lo colocó de lado en la carretera, generando una barrera física para impedir que otros vehículos atropellaran a las dos perras, facilitando así su rescate. Según detalló, ambas terminaron en el separador central, donde había aproximadamente un metro de nieve, y se refugiaron allí. Logró localizar a las cachorras muy cerca una de la otra y fue testigo de cómo una se tumbaba mientras la otra escalaba sobre ella. En ese instante, comprendió que las perras eran familia y hermanas.

Varios automovilistas que pasaban por el lugar se detuvieron y colaboraron con McGowan para levantar a las cachorras agotadas, poniéndolas a salvo en la cabina del camión lejos del frío y el peligro.

Las perras fueron reunidas con sus dueños en menos de 24 horas gracias al microchip

Las perras, ambas mezclas de labrador, fueron llevadas por McGowan hasta el Babylon Animal Shelter. Danny Deutsch, encargado del refugio, explicó al medio: “Si nadie las hubiera encontrado, podrían haberse congelado”.

El personal del refugio las escaneó para verificar la presencia de microchip y, tras confirmar su identidad, logró contactar rápidamente a los propietarios. Según CBS New York, el reencuentro ocurrió en menos de un día. El municipio de Babylon compartió la noticia en Facebook junto a una foto de las perras y los encargados Angela Diangson y Danny Deutsch: “Las hermanas Harper y Heidi, en la foto con los encargados del refugio, ya están de vuelta en casa”.

La forma en que Harper y Heidi lograron escaparse de su vivienda aún no ha sido esclarecida, según informó la publicación.

Dos perras fueron rescatadas en plena tormenta invernal . Instagram @townofbabylon.ny

Así continuará el clima en Nueva York

Unos días después de que la tormenta de nieve de 2026 fuera reconocida como una de las diez más intensas en la historia de Nueva York, los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional, la agencia oficial de pronósticos de EE.UU., advierten sobre tres nuevos episodios de nieve y mezcla invernal que impactarán el noreste de Estados Unidos en los próximos siete días.

Esta situación complicará el proceso de recuperación tras la reciente nevada, ya que las rondas sucesivas podrían dificultar la movilidad, retrasar la restauración de servicios básicos y aumentar la acumulación histórica que mantiene a ciudades como Nueva York en plena remoción y limpieza, informó el equipo meteorológico StormTeam4 citado por NBC New York.