Cómo está el panorama de Massachusetts luego de las históricas nevadas en la región

Las históricas nevadas en Massachusetts de 2026 dejaron miles de hogares sin electricidad y afectaron severamente la movilidad en la región

Un manto blanco cubre Plymouth días después de la intensa tormenta de nieve que azotó Massachusetts en 2026, dejando a gran parte de la comunidad enfrentando desafíos inusuales. Mientras algunas carreteras siguen bloqueadas y miles de hogares permanecen sin electricidad, los testimonios de los residentes dan cuenta de la magnitud de la emergencia y la lenta recuperación.

En el callejón sin salida de Cooke Circle, la situación es especialmente crítica. Allí, la nieve supera los 30 centímetros de altura y, según vecinos, la máquina quitanieves aún no ha pasado. Maryellen Weeks, residente local, expresa su sorpresa y preocupación: “No es normal. Normalmente nos limpian en 24 horas”. Weeks lleva confinada en su casa desde el lunes, junto a su esposo, quien trabaja para la compañía eléctrica Eversource. El hombre debe caminar diariamente por el camino aún cubierto de nieve para encontrarse con su conductor y poder asistir a su trabajo, una rutina agotadora que la familia asume con resignación y gratitud por contar, al menos, con suministro eléctrico, una excepción en la zona.

Mientras tanto, otros vecinos intentan abrirse paso por sus propios medios. En ausencia de asistencia municipal, un residente cercano tomó la iniciativa de despejar un largo tramo de su entrada para que su familia pudiera salir en auto hacia una cita médica, ilustrando la resiliencia y la solidaridad que emergen en medio de la adversidad.

La situación se complica por los extensos cortes de electricidad que afectan a buena parte de la región. Muchas familias han pasado varios días sin calefacción ni posibilidad de cargar sus dispositivos, lo que agrava el aislamiento y la preocupación. En este contexto, las clases en la ciudad permanecen suspendidas por el resto de la semana, privando a los estudiantes de la rutina escolar y generando un impacto adicional en la vida cotidiana.

¿Cómo ejecuta Eversource el operativo de restablecimiento eléctrico en Plymouth y Cape Cod?

La empresa Eversource desplegó más de 1.000 equipos técnicos para restaurar el suministro eléctrico en Plymouth y Cape Cod tras la tormenta de nieve

La respuesta de Eversource frente a la emergencia ha sido de una magnitud pocas veces vista en la zona. La compañía desplegó más de 1.000 equipos técnicos en la Costa Sur y Cape Cod para reparar las líneas eléctricas dañadas por la tormenta. El objetivo es claro: devolver la electricidad a los últimos clientes afectados antes del viernes a las 23:59.

El esfuerzo de Eversource se extiende a la comunicación directa con los usuarios. Doug Foley, representante de la empresa, recuerda a la población que pueden suscribirse a alertas de texto para obtener información personalizada sobre el avance de las reparaciones.

“Si recibe una alerta indicando que su suministro eléctrico está restablecido, pero nota que no lo está, le pide que llame a la compañía para que puedan solucionar su problema directamente” explicó Foley.

La magnitud del desafío se refleja en las cifras: el miércoles, cerca de 150.000 clientes aún carecían de electricidad, la mayoría concentrados en Cape Cod y zonas limítrofes. El ritmo de los trabajos y la coordinación de recursos marcan la diferencia entre una recuperación rápida y una prolongada espera bajo temperaturas que ponen a prueba la paciencia y la seguridad de los residentes.

¿Cómo funciona el refugio de la Cruz Roja en Plymouth North durante la emergencia?

La Cruz Roja habilitó un refugio en la escuela secundaria Plymouth North para brindar calor y protección a las personas más vulnerables sin energía en sus hogares (REUTERS)

A pocos kilómetros del epicentro de la tormenta, la escuela secundaria Plymouth North se ha convertido en un refugio de la Cruz Roja, completamente ocupado desde que el temporal golpeó la región. Para muchos, esta alternativa representa la única forma de escapar del frío extremo que invade los hogares sin electricidad.

“Un refugio no siempre es el lugar favorito para quedarse, pero cuando tu casa está a 30 grados, es más seguro estar aquí”, afirma Jeff Hall, portavoz de la Cruz Roja. Las condiciones en el refugio buscan garantizar la seguridad y el bienestar de los damnificados, aunque la experiencia dista mucho de ser cómoda. Dos compañeros de habitación, que no han tenido electricidad desde el inicio de la tormenta, relatan a WBZ-TV que la falta de calefacción y la imposibilidad de cargar los teléfonos móviles han agotado su paciencia. El refugio se convierte así en un espacio de alivio temporal, donde la prioridad es proteger a las personas más vulnerables mientras los equipos trabajan para restablecer los servicios básicos.

¿Qué impacto tuvo la tormenta en el sistema educativo de Massachusetts?

El sistema educativo de Massachusetts experimenta una de sus interrupciones más prolongadas en años recientes. Tras la tormenta de nieve del lunes, muchos estudiantes regresaron a clases el miércoles, pero en las zonas más afectadas, los cierres se mantienen y se extenderán hasta el final de la semana.

Comunidades del sureste estatal, sepultadas bajo más de un metro de nieve, lideran la lista de distritos escolares con clases suspendidas. Brockton, Fall River, Mashpee, Middleboro, Plymouth y Taunton son algunos de los municipios que no retomarán la actividad educativa hasta la próxima semana. Otros distritos han anunciado que tampoco abrirán el jueves, ampliando la cantidad de alumnos fuera de las aulas.

La situación se agrava al considerar que los colegios ya habían estado cerrados la semana anterior debido a las vacaciones de febrero. Esto significa que para miles de estudiantes, la interrupción habrá durado dos semanas completas, afectando tanto los procesos de aprendizaje como la logística familiar.

En contraste, Boston logró reabrir sus escuelas el miércoles, tras dos días sin clases, marcando una diferencia significativa respecto a los distritos del sur y sureste, donde los efectos de la tormenta fueron más severos.