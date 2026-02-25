Estados Unidos

Murieron 4 personas apuñaladas en el estado de Washington: intentaron entregarle una orden de restricción al agresor y fue abatido

La policía reportó un ataque con arma blanca ocurrido cuando se intentaba entregar una orden de restricción. El agresor resultó abatido después de que un oficial respondiera a los llamados de emergencia por el incidente

Una de las víctimas es retirada mientras las autoridades investigan la escena después de informes de que un hombre apuñaló fatalmente a varias personas (AP/John Froschauer)

Un hombre apuñaló mortalmente a cuatro personas en el estado de Washington la mañana del martes, en un suceso que tuvo lugar mientras agentes del sheriff se dirigían a entregarle una orden de restricción por violencia doméstica.

Las autoridades informaron que el sospechoso, de 32 años, murió después de recibir un disparo de un agente que llegó al lugar tras los reportes iniciales de violencia. El hecho ocurrió en la península de Key, al noroeste de Tacoma, una zona residencial que pocas veces fue escenario de hechos violentos de esta magnitud.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pierce detalló que los primeros agentes respondieron a las 8:40 de la mañana a una denuncia sobre la presunta violación de una orden de no contacto en una vivienda del área. Al verificar la situación, los oficiales comprobaron que la orden no era aplicable en ese momento, ya que el sujeto no había sido notificado formalmente. Por este motivo, se dirigieron al domicilio para proceder a la entrega oficial del documento.

Mientras realizaban el trayecto hacia la vivienda, alrededor de las 9:30 a.m., los uniformados recibieron nuevos reportes que alertaban sobre un ataque con arma blanca en el exterior del domicilio. Los informes indicaban que el hombre estaba apuñalando a personas en las inmediaciones de la casa. Un agente llegó al lugar en aproximadamente tres minutos y disparó al sospechoso, quien fue declarado muerto en la escena, según la portavoz Shelbie Boyd, del Equipo de Investigación de Fuerza del Condado de Pierce.

Las autoridades investigan la escena tras informes de que un hombre apuñaló fatalmente a varias personas, el martes 24 de febrero de 2026, en Gig Harbor, Washington (Foto AP/John Froschauer)

Tres de las víctimas del apuñalamiento murieron en el lugar de los hechos, mientras que una cuarta falleció durante su traslado a un hospital cercano. Hasta el momento, las identidades de las víctimas no fueron difundidas públicamente, en parte porque las autoridades continúan notificando a los familiares y avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias y motivaciones exactas del ataque.

De acuerdo con los registros judiciales del condado de Pierce, en mayo del año pasado una mujer residente en la vivienda había solicitado y obtenido una orden de protección de un año contra su hijo de 32 años.

En la solicitud, la mujer mencionó que su hijo sufría problemas de salud mental y abuso de sustancias, que la había agredido físicamente y que, más recientemente, la había amenazado con frases como “tu tumba ya fue desenterrada”.

La mujer también denunció episodios de violencia psicológica y emocional, daño a sus pertenencias y maltrato a su mascota. En la orden judicial, se establecía que el hombre debía mantenerse a una distancia mínima de 305 metros de su madre, su vehículo y el domicilio que hasta entonces compartían, además de cumplir con un plan de tratamiento de salud mental prescrito, incluyendo medicación.

Las autoridades investigan la escena tras informes de que una persona apuñaló fatalmente a varias personas el martes 24 de febrero de 2026 (AP/John Froschauer)

No está claro por qué el sospechoso no había sido notificado oficialmente de la orden de protección antes de los hechos. En el estado de Washington, la notificación de estas órdenes puede realizarse a través de las autoridades o mediante un notificador privado, y la dificultad para localizar al sujeto puede retrasar el trámite.

Vecinos del área relataron el desconcierto y la alarma que generó el incidente. Chris Cardenas, residente de la zona, contó que estaba lavando su camioneta cuando escuchó varios disparos. “De repente, oí como una serie de disparos. Se podía oír el eco entre los árboles”, señaló.

Agregó que las sirenas sonaron durante aproximadamente 40 minutos y que el despliegue policial incluyó ambulancias, un autobús forense y numerosos vehículos oficiales. Cardenas dijo: “Supe inmediatamente que algo pasaba porque nunca había oído disparos aquí”.

(Con información de The Associated Press)

