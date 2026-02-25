Más de la mitad de los alumnos estadounidenses utilizan chatbots para hacer las tareas escolares

Más de la mitad de los adolescentes en Estados Unidos recurren a chatbots como ChatGPT y Copilot para tareas escolares, según el Pew Research Center (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de la mitad de los adolescentes en Estados Unidos utilizan chatbots para tareas escolares, como ChatGPT y Copilot, en un contexto donde la percepción de que el engaño académico mediado por inteligencia artificial se normalizó está muy presente entre los estudiantes.

Un nuevo informe del Pew Research Center y difundido por The New York Times, advirtió sobre la integración acelerada de la inteligencia artificial en la vida cotidiana de los jóvenes y la inquietud entre educadores y padres respecto a su impacto en el aprendizaje y la ética escolar.

Integración de chatbots en la vida escolar estadounidense

El análisis del Pew Research Center, centro de estudios demográficos, basado en una encuesta realizada en el otoño de 2025 a 1.458 adolescentes y sus padres, documentó que el 54% de los estudiantes de entre 13 y 17 años ha utilizado chatbots de inteligencia artificial para tareas como investigar asignaciones o resolver problemas matemáticos. Cerca de 3 de cada 10 jóvenes indican que usan estas plataformas diariamente.

En los últimos dos años, el uso de ChatGPT se duplicó: en 2024, el 26% de los adolescentes declaró emplear este chatbot para tareas escolares, frente al 13% en 2023, de acuerdo a datos previos del propio centro de investigación.

Aunque la mayoría recurre a esta función esporádicamente, 1 de cada 10 adolescentes asegura que los usa para la totalidad o la mayor parte de sus trabajos escolares. Otro 21% los emplea para “algunas tareas” y el 23% para “pocas”, mientras que el 45% afirma no utilizarlos con fines académicos.

Usos principales de los chatbots entre adolescentes

Más allá del ámbito escolar, 54% de los adolescentes consulta chatbots para buscar información y 47% los emplea por diversión o entretenimiento, según detalló el estudio publicado recientemente.

A su vez, el 42% los utiliza para resumir textos, ya sean artículos, libros o videos; aproximadamente un 20% accede a noticias a través de estas plataformas, y 1 de cada 6 mantiene conversaciones casuales con estos sistemas.

Un segmento de jóvenes recurre a los chatbots para cuestiones personales: el 12% ha buscado consejo o apoyo emocional en estas aplicaciones.

En lo académico, los jóvenes emplean la inteligencia artificial principalmente para investigación de temas y resolución de problemas matemáticos. Más del 40% recurre a estos usos, y el 35% la utiliza para editar o corregir sus producciones escritas.

Percepción ética con efectos en el aprendizaje

Los adolescentes consideran en general que estas herramientas son útiles. Un cuarto del total considera que los chatbots han sido “extremadamente” o “muy” útiles para completar tareas escolares, mientras que otro 25% los ve “algo” útiles. El 3% considera que les resultaron de poca o ninguna utilidad.

Respecto al impacto ético, la valoración es ambivalente. El 59% de los encuestados afirma que en su escuela el uso de chatbots para hacer trampa ocurre al menos “algo a menudo”, incluyendo un tercio que indica que es “muy habitual”. Solo el 14% asegura que en su entorno escolar casi no existe fraude académico mediante IA.

El fenómeno se agudiza entre quienes utilizan inteligencia artificial con fines escolares: el 76% de este grupo considera que el engaño académico con chatbots es frecuente.

Debate educativo y riesgos asociados a la inteligencia artificial

La implementación rápida de la inteligencia artificial generativa —capaz de redactar textos, crear imágenes realistas o desarrollar aplicaciones— alimenta el debate sobre sus consecuencias en la educación, según señaló el diario The New York Times.

Algunos expertos proponen capacitar a los estudiantes en el uso crítico de estas herramientas para prepararlos ante las nuevas demandas laborales, mientras que desde otros sectores se lanzan advertencias sobre los riesgos: posibilidad de desinformación, menor desarrollo del pensamiento crítico, deterioro del aprendizaje auténtico y facilitación del engaño académico.

Diversos estudios académicos, como el realizado por Cambridge University Press & Assessment, y Microsoft Research, concluyen que el uso de chatbots puede obstaculizar la comprensión lectora; los estudiantes que tomaron notas manualmente obtuvieron mejores resultados de comprensión respecto a quienes confiaron en asistentes de inteligencia artificial para analizar textos.

Colleen McClain, investigadora sénior del Pew Research Center y coautora del estudio, señaló: “La utilización de chatbots de IA como ayuda para el trabajo escolar se consolida como una práctica habitual entre los adolescentes”.

Perspectivas sobre el futuro personal y social

Consultados sobre las repercusiones a mediano y largo plazo, los adolescentes estadounidenses expresaron expectativas encontradas respecto a la influencia de la inteligencia artificial en su vida personal: el 36% augura un impacto positivo en su situación concreta en los próximos 20 años, frente al 15% que anticipa consecuencias negativas.

En cuanto a su visión sobre el efecto social, la postura es más reservada. Aunque el 31% anticipa un beneficio para la sociedad, el 26% prevé un impacto negativo de la IA en la sociedad en las próximas dos décadas.

Entre quienes advirtieron riesgos, destacó la mención de dependencia excesiva y la pérdida de pensamiento crítico o creatividad, mientras que 1 de cada 4 enfatizó sobre el riesgo a los empleos. Otros apuntaron contra la proliferación de desinformación, posibles malos usos o la reducción del papel del “factor humano”.