Estados Unidos introduce una estrategia inédita para la formación en IA

La inteligencia artificial está transformando el empleo a una velocidad sin precedentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos presentó el 13 de febrero de 2026 un plan nacional de alfabetización en inteligencia artificial, con el objetivo de que toda la fuerza laboral y los estudiantes puedan acceder a capacitación en IA básica y ningún sector quede excluido ante los rápidos cambios en la economía y el empleo.

La iniciativa, la primera de su tipo a escala nacional, convoca a promover una acción coordinada entre el sistema educativo, empleadores y organismos estatales, según el comunicado oficial.

De acuerdo con el Departamento de Trabajo, la inteligencia artificial está transformando el empleo a una velocidad sin precedentes. El nuevo marco nacional responde a la urgencia de dotar a trabajadores y estudiantes de competencias fundamentales para desenvolverse dentro de una economía profundamente digitalizada.

Este enfoque reúne lineamientos voluntarios que orientan tanto programas educativos como laborales y propone su extensión en todos los estados y sectores productivos.

Según la definición adoptada por el marco oficial, la alfabetización en inteligencia artificial consiste en un conjunto básico de competencias que permite a cualquier persona utilizar y valorar tecnologías de IA de manera responsable.

El documento reconoce que, aunque el foco principal está en la utilización de herramientas generativas, los niveles de dominio pueden variar según la función y las demandas específicas del puesto.

Para quienes aspiren a desempeños más avanzados, la propuesta contempla rutas para alcanzar mayor proficiencia en IA. Sin embargo, enfatiza que la base común debe centrarse en la comprensión y uso ético y seguro de la tecnología.

El marco identifica cinco áreas de contenido prioritario. Primero, entender los principios de la IA implica conocer qué es, cómo funciona, cuáles son sus límites y cuál es el papel de la supervisión humana.

En segundo lugar, se recomienda explorar los usos de la IA en situaciones concretas, como herramientas para la productividad, la creatividad o el apoyo a la toma de decisiones. Además, subraya la necesidad de dirigir la IA de manera efectiva, es decir, formular instrucciones claras y refinar los resultados en función de la interacción con la herramienta.

Las autoridades norteamericanas presentaron un plan nacional de alfabetización en inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evaluar de forma crítica los resultados generados por la IA es otra dimensión clave, ya que permite verificar su exactitud, pertinencia y adecuación al contexto.

Finalmente, el uso responsable de la IA se establece como principio central, con atención especial a la protección de información, la ética y la rendición de cuentas en la utilización de estas herramientas.

Para facilitar la implementación, el Departamento de Trabajo detalla siete principios metodológicos. El aprendizaje debe ser experiencial, promoviendo el uso directo de la IA en tareas reales. Propone que la formación se imparta en contextos relevantes, ligados al entorno productivo o académico de los participantes.

Recomienda igualmente fomentar el desarrollo de habilidades humanas complementarias como el pensamiento crítico, la creatividad y la comunicación. El marco considera fundamental abordar primero la alfabetización digital y factores como el acceso a la conectividad, así como articular caminos de aprendizaje continuo que permitan avanzar hacia competencias más especializadas.

Plantea preparar agentes facilitadores, brindando herramientas a quienes guían la incorporación de la IA en equipos de trabajo. Finalmente, resalta la necesidad de crear programas flexibles y adaptables para responder al avance acelerado de la tecnología.

El plan está dirigido a un amplio universo: desde trabajadores en activo hasta estudiantes, empleadores, proveedores de formación y autoridades educativas estatales y locales. De acuerdo con el Departamento de Trabajo, aunque el marco es común y voluntario, su implementación debe adaptarse a las realidades de cada sector e industria.

Para ello, fomenta la coordinación con agencias estatales y socios del sector productivo, así como la integración de los contenidos en esquemas formales de capacitación laboral y sistemas educativos desde la secundaria hasta la universidad.

Este marco nacional para la alfabetización en inteligencia artificial se elaboró a partir de consultas con empleadores, entidades locales, centros de formación y representantes del sistema educativo. La institución subraya que la herramienta será evolutiva y que se actualizará de modo regular, con el fin de incorporar sugerencias y necesidades detectadas en los distintos sectores y regiones.

El Departamento de Trabajo también prevé una cooperación continua entre los ámbitos público y privado, con la finalidad de expandir buenas prácticas y responder de manera ágil a las transformaciones del mercado laboral.

En los próximos meses, la institución seguirá recibiendo aportes de empleadores, formadores y agencias estatales, con el objetivo de perfeccionar el alcance del marco y asegurar que la alfabetización en inteligencia artificial llegue a todos los sectores y niveles productivos del país.